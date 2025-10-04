Advertisement
trendingNow12948214
Hindi Newsक्रिकेट

गिल बने कप्तान, बुमराह बाहर... तो फिर उपकप्तान कौन? 30 साल के इस स्टार को BCCI ने दी खुशखबरी

भारत की वनडे टीम के उपकप्तान शुभमन गिल अब कप्तान बन चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में बतौर कप्तान उनका पहला असाइनमेंट होगा. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टीम का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में बोर्ड ने 30 साल के एक स्टार को उपकप्तानी सौंपी है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 04, 2025, 11:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गिल बने कप्तान, बुमराह बाहर... तो फिर उपकप्तान कौन? 30 साल के इस स्टार को BCCI ने दी खुशखबरी

रोहित शर्मा का भारतीय क्रिकेट में कप्तानी का युग खत्म हो चुका है. 4 अक्टूबर को BCCI ने भारत की वनडे टीम के उपकप्तान शुभमन गिल को कप्तान बनाने का बड़ा फैसला लिया. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज कप्तान के तौर पर गिल का पहला असाइनमेंट होगा. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टीम का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में बोर्ड ने 30 साल के एक स्टार को उपकप्तानी सौंपी है. टीम इंडिया दौरे की शुरुआत तीन मैचों की वनडे सीरीज से करेगी, जिसका पहला मुकाबला 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. इसके बाद 5 टी20 इंटरनेशनल मैच होंगे. टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं.

ये खिलाड़ी बना उपकप्तान

स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर भारतीय वनडे टीम के नए उपकप्तान बन गए हैं. यह दाएं हाथ का बल्लेबाज पहले भी सीमित ओवरों के क्रिकेट में कप्तानी समूह का हिस्सा रहा है, लेकिन सिर्फ स्टैंड-इन (अस्थायी) आधार पर. अब अय्यर आगे चलकर 50 ओवर के क्रिकेट में शुभमन गिल की मदद करेंगे. वह फिलहाल ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ अनौपचारिक एक दिवसीय सीरीज में इंडिया-ए क्रिकेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

आईपीएल में हिट अय्यर

अय्यर ने IPL में बतौर कप्तान काफी कामयाबी हासिल की और आखिरकार उन्हें इसका इनाम मिला है. उन्होंने 2018 में दिल्ली कैपिटल्स के साथ अपने IPL कप्तानी करियर की शुरुआत की थी. 2019 में दिल्ली को IPL के दूसरे राउंड में पहुंचाया और 2020 में दिल्ली ने अपना पहला IPL फाइनल खेला. IPL 2021 के पहले हाफ में चोट के कारण अय्यर बाहर हो गए थे. दूसरे हाफ में वह ऋषभ पंत की कप्तानी में खेले. अय्यर ने IPL 2022 और 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी की. अय्यर की कप्तानी में KKR ने (2024 में) 10 साल का खिताबी सूखा खत्म किया और एकतरफा फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर तीसरी बार ट्रॉफी जीती.

पंजाब किंग्स को फाइनल में पहुंचाया

अय्यर का कप्तानी में शानदार प्रदर्शन जारी रहा और उन्होंने IPL 2025 में पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया. हालांकि, फाइनल में PBKS को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा. अय्यर T20I टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें ODI में उपकप्तानी का इनाम मिला है. अय्यर ने दिसंबर 2017 में श्रीलंका के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था. उन्होंने 65 पारियों में 48.22 की औसत से 2845 रन बनाए हैं.

अय्यर ने 2023 ODI वर्ल्ड कप में भारत को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने 11 पारियों में 66.25 की शानदार औसत से 530 रन बनाए थे. उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के 5 मैचों में 243 रन बनाए और ICC इवेंट में वह भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, जिसका खिताब भारत ने जीता.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Team IndiaRohit SharmaShubhman Gill Shreyas Iyer

Trending news

DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
DNA Analysis
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
DNA
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
World Highest Road
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
Jairam ramesh
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
Navi Mumbai Airport
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
diwali 2025
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
Medical News in Hindi
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
India Air Defence System
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
Auto
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
;