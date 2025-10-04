गिल बने कप्तान, बुमराह बाहर... तो फिर उपकप्तान कौन? 30 साल के इस स्टार को BCCI ने दी खुशखबरी

रोहित शर्मा का भारतीय क्रिकेट में कप्तानी का युग खत्म हो चुका है. 4 अक्टूबर को BCCI ने भारत की वनडे टीम के उपकप्तान शुभमन गिल को कप्तान बनाने का बड़ा फैसला लिया. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज कप्तान के तौर पर गिल का पहला असाइनमेंट होगा. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टीम का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में बोर्ड ने 30 साल के एक स्टार को उपकप्तानी सौंपी है. टीम इंडिया दौरे की शुरुआत तीन मैचों की वनडे सीरीज से करेगी, जिसका पहला मुकाबला 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. इसके बाद 5 टी20 इंटरनेशनल मैच होंगे. टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं.

ये खिलाड़ी बना उपकप्तान

स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर भारतीय वनडे टीम के नए उपकप्तान बन गए हैं. यह दाएं हाथ का बल्लेबाज पहले भी सीमित ओवरों के क्रिकेट में कप्तानी समूह का हिस्सा रहा है, लेकिन सिर्फ स्टैंड-इन (अस्थायी) आधार पर. अब अय्यर आगे चलकर 50 ओवर के क्रिकेट में शुभमन गिल की मदद करेंगे. वह फिलहाल ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ अनौपचारिक एक दिवसीय सीरीज में इंडिया-ए क्रिकेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं.

आईपीएल में हिट अय्यर

अय्यर ने IPL में बतौर कप्तान काफी कामयाबी हासिल की और आखिरकार उन्हें इसका इनाम मिला है. उन्होंने 2018 में दिल्ली कैपिटल्स के साथ अपने IPL कप्तानी करियर की शुरुआत की थी. 2019 में दिल्ली को IPL के दूसरे राउंड में पहुंचाया और 2020 में दिल्ली ने अपना पहला IPL फाइनल खेला. IPL 2021 के पहले हाफ में चोट के कारण अय्यर बाहर हो गए थे. दूसरे हाफ में वह ऋषभ पंत की कप्तानी में खेले. अय्यर ने IPL 2022 और 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी की. अय्यर की कप्तानी में KKR ने (2024 में) 10 साल का खिताबी सूखा खत्म किया और एकतरफा फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर तीसरी बार ट्रॉफी जीती.

पंजाब किंग्स को फाइनल में पहुंचाया

अय्यर का कप्तानी में शानदार प्रदर्शन जारी रहा और उन्होंने IPL 2025 में पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया. हालांकि, फाइनल में PBKS को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा. अय्यर T20I टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें ODI में उपकप्तानी का इनाम मिला है. अय्यर ने दिसंबर 2017 में श्रीलंका के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था. उन्होंने 65 पारियों में 48.22 की औसत से 2845 रन बनाए हैं.

अय्यर ने 2023 ODI वर्ल्ड कप में भारत को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने 11 पारियों में 66.25 की शानदार औसत से 530 रन बनाए थे. उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के 5 मैचों में 243 रन बनाए और ICC इवेंट में वह भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, जिसका खिताब भारत ने जीता.