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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 से बाहर होने के गम के बीच Harshit Rana की लगी बंपर लॉटरी, BCCI देगा ये प्रतिष्ठित अवॉर्ड, 39 विकेटों ने बनाया डेब्यू किंग

IPL 2026 से बाहर होने के गम के बीच Harshit Rana की लगी 'बंपर लॉटरी', BCCI देगा ये प्रतिष्ठित अवॉर्ड, 39 विकेटों ने बनाया 'डेब्यू किंग'

Harshit Rana: हर्षित राणा टीम इंडिया के फ्यूचर स्टार बॉलर हैं. वो बहुत कम समय में खुद को साबित भी कर चुके हैं. 2024 में भारतीय जर्सी पहनते ही उन्होंने दिखा दिया कि वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के हर फॉर्मेट के लिए तैयार हैं. यही वजह है कि वो बैक टू बैक तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर चुके हैं. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 14, 2026, 01:28 PM IST
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फोटो क्रेडिट (X/@mufaddal_vohra)
फोटो क्रेडिट (X/@mufaddal_vohra)

Harshit Rana: दाएं हाथ के तेज भारतीय गेंदबाज हर्षित राणा इस वक्त चर्चा में हैं. 13 मार्च को एक खबर आई कि वह शायद आईपीएल 2026 से बाहर रहेंगे. चोट की वजह से उनका खेलना संभव नहीं है, हालांकि केकेआर ने अब तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया है. टूर्नामेंट से बाहर होने की खबरों के गम के बीच उन्हें एक गुड न्यूज भी मिली है. बीसीसीआई (BCCI) ने हर्षित राणा को उनके अविश्वसनीय प्रदर्शन के लिए 'बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू (2024-25)' के अवॉर्ड से नवाजने का फैसला किया है.

हर्षित ने आईपीएल से नाम कमाया और टीम इंडिया तक का सफर तय किया. 2024 में पर्थ की उछाल भरी पिच से लेकर नागपुर के मैदान तक, हर्षित ने भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में यादगार डेब्यू किया. उन्होंने तीनों फॉर्मेट में अपने डेब्यू मैच में 3-3 विकेट लेकर वह कारनामा कर दिखाया, जो दुनिया के बड़े-बड़े दिग्गज नहीं कर पाए थे. टीम इंडिया के लिए अब तक खेले गए 25 मैचों में चटकाए गए उनके 39 विकेट का उन्हें आखिरकार इनाम मिला है.

हर्षित ने 2024 में किया था इंटरनेशनल डेब्यू

हर्षित ने सबसे पहले टेस्ट में डेब्यू किया. उन्हें नवंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पर्थ टेस्ट में डेब्यू का मौका मिला था. पहले ही टेस्ट में उन्होंने 48 रन देकर 3 विकेट झटके थे. फिर फरवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ व्हाइट-बॉल क्रिकेट में भी उन्होंने अपनी धार बरकरार रखी. पुणे में टी20 डेब्यू और नागपुर में वनडे डेब्यू करते हुए दोनों ही मैचों में 3-3 विकेट झटके. इस तरह तीनों फॉर्मेट में ड्रीम डेब्यू के साथ उन्होंने साबित किया था कि वह तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं. उनके पास पावरप्ले और मध्य ओवरों के अलावा डेथ ओवरों में भी विकेट निकालने की जबरदस्त क्षमता है.

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तीनों फॉर्मेट में डेब्यू के आकंड़े

  1. टेस्ट- पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 नवंबर 2024 को 15.2 ओवर में 48 रन देकर 3 शिकार किए थे.
  2. वनडे- नागपुर में इंग्लैंड के खिलाफ 6 फरवरी 2025 को 7 ओवर में 53 रन देकर 3 विकेट निकाले.
  3. टी20- पुणे में इंग्लैंड के खिलाफ 31 जनवरी 2025 को 4 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट झटके थे.

हर्षित राणा भारत के लिए 25 मैचों में 39 विकेट

हर्षित राणा के इंटरनेशनल करियर पर नजर डालें तो वह अब तक तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए 25 मैचों की 25 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 39 विकेट चटका चुके हैं. दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने लगभग 187.3 ओवर की गेंदबाजी में 6.46 के इकॉनमी रेट से बॉलिंग की है. उनका 28.80 का स्ट्राइक रेट यह साबित करता है कि वे लगभग हर 29वीं गेंद पर टीम को सफलता दिलाते हैं.

ये भी पढ़ें: 2 ICC ट्रॉफी जिताने वाले Gautam Gambhir की अभी असली अग्निपरीक्षा बाकी, दिग्गज सौरव गांगुली ने समझाई पूरी बात

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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