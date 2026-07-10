Add Zee Business As A Preferred Source
App

BCCI अब नहीं सहेगा शर्मनाक हार...टीम इंडिया का होगा कड़ा 'एक्स-रे', गंभीर-अय्यर से पूछे जाएंगे तीखे सवाल!

BCCI Team India Review: आयरलैंड के बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी टी20 सीरीज में मिली करारी हार ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को कड़े फैसले लेने पर मजबूर कर दिया है. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 2 सीरीज गंवाने के बाद बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने एलान किया है कि मौजूदा इंग्लैंड दौरा खत्म होते ही रिव्यू मीटिंग होगी.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 10, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:00 PM IST
BCCI अब नहीं सहेगा शर्मनाक हार...टीम इंडिया का होगा कड़ा 'एक्स-रे', गंभीर-अय्यर से पूछे जाएंगे तीखे सवाल!
Image Credit: BCCI Team India ReviewSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
5 करोड़ का कर्ज, बाउंस हुए चेक और जेल, फिल्म बनाने के सपने में कैसे फंसे राजपाल यादव
Actor Rajpal Yadav20 min ago
2
school children21 min ago
3
Amarnath Yatra 202622 min ago
4
hpcl recruitment 202624 min ago
5
Ind vs Eng37 min ago