BCCI अब नहीं सहेगा शर्मनाक हार...टीम इंडिया का होगा कड़ा 'एक्स-रे', गंभीर-अय्यर से पूछे जाएंगे तीखे सवाल!

BCCI Team India Review: आयरलैंड और इंग्लैंड की पिचों पर टीम इंडिया के फ्लॉप शो के बाद अब बीसीसीआई एक्शन मोड में आ गया है. बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने पुष्टि की है कि इंग्लैंड के खिलाफ जारी सीरीज में 0-3 से गंवाने के बाद टीम इंडिया की परफॉर्मेंस को बोर्ड के स्कैनर पर रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि टीम इस समय बेहद खराब दौर से गुजर रही है और 19 जुलाई को दौरा खत्म होते ही एक बड़ी समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें बल्लेबाजों की नाकामी, खराब फील्डिंग और सीनियर गेंदबाजों की गैरमौजूदगी जैसे मुद्दों पर कड़े सवाल पूछे जाएंगे.
आईसीसी (ICC) की सालाना कॉन्फ्रेंस के लिए एडिनबर्ग पहुंचे बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने 'आईएएनएस' से बातचीत में माना कि टीम इस समय बेहद खराब दौर से गुजर रही है. उन्होंने कहा, 'बात बहुत सीधी है. भारतीय टी20 टीम इस समय इंग्लैंड और इससे पहले आयरलैंड के खिलाफ मैचों में बेहद खराब दौर से गुजर रही है. इसलिए जैसे ही यह दौरा समाप्त होगा, हमें एक विस्तृत रिव्यू करना होगा. हम उन सभी समस्याओं की गहराई से जांच करेंगे, जिनका सामना खिलाड़ी कर रहे हैं और उन्हें तुरंत ठीक करने की कोशिश करेंगे.'
सचिव ने रिव्यू मीटिंग का वक्त भी बता दिया. उन्होंने कहा कि यह समीक्षा 19 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खत्म होने के ठीक बाद शुरू हो जाएगी. माना यह भी जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी, तो अगले दौरों (सीरीज) से पहले टीम में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं. इस पूरी कवायद का इकलौता मकसद यह पता लगाना है कि आखिर टीम बार-बार कहां गलती कर रही है, ताकि समस्या को दूर किया जा सके.
टीम इंडिया को पहले आयरलैंड ने दो मैचों की सीरीज में रौंदा था. फिर इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है. ब्रिस्टल में खेले गए चौथे टी20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी. चौथे टी20 मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत महज 158/7 रन ही बना सका. कप्तान श्रेयस अय्यर की नाबाद 80 रनों की पारी को छोड़ दिया जाए, तो बाकी के बल्लेबाज पूरी तरह फ्लॉप रहे. इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक (नाबाद 79) और फिल साल्ट (नाबाद 59) ने भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए महज 14 ओवरों में ही 9 विकेट से मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली.
जैसे ही मौजूदा इंग्लैंड दौरा खत्म होगा, बोर्ड टीम के प्रदर्शन की गहराई से जांच करेगा. इस दौरान मुख्य रूप से तीन चीजों पर बात हो सकती है. पहली, टीम सेलेक्शन. दूसरी, जीत के लिए प्लानिंग क्या थी. तीसरी, खिलाड़ियों का अपना प्रदर्शन कैसा रहा. कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर से तीखे सवाल पूछा जाना तय है. इंग्लैंड दौरे पर भारतीय बल्लेबाज सीम और स्विंग होती विदेशी पिचों पर पूरी तरह बेअसर साबित हुए हैं. जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या जैसे मैच विनर गेंदबाजों की गैरमौजूदगी में गेंदबाजी आक्रमण बेहद कमजोर और दिशाहीन नजर आया. फील्डिंग में भी वह दम नहीं दिखा, जिसके लिए भारतीय टीम जानी जाती है.