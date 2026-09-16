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आकिब नबी, नमन धीर और विप्रज निगम... BCCI ने एक दिन में घोषित कीं 5 टीमें, हार्दिक पांड्या किसी स्क्वॉड में नहीं

India vs West Indies squad 2026: बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे, टी20 सीरीज और ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया टीम की घोषणा कर दी है. भारतीय टीमों का पूरा स्क्वॉड और एशियन गेम्स टीम में हुए बदलावों के बारे में जानिए.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 16, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 09:43 PM IST
आकिब नबी, नमन धीर और विप्रज निगम... BCCI ने एक दिन में घोषित कीं 5 टीमें, हार्दिक पांड्या किसी स्क्वॉड में नहीं
Image Credit: श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल. BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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