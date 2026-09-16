आकिब नबी, नमन धीर और विप्रज निगम... BCCI ने एक दिन में घोषित कीं 5 टीमें, हार्दिक पांड्या किसी स्क्वॉड में नहीं

India vs West Indies squad 2026: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की सीनियर पुरुष चयन समिति ने वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी घरेलू सफेद-बॉल (वनडे और टी20) सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है. इसके साथ ही रणजी ट्रॉफी चैंपियन जम्मू-कश्मीर के खिलाफ खेले जाने वाले प्रतिष्ठित ईरानी कप मुकाबले के लिए 'रेस्ट ऑफ इंडिया' (ROI) टीम का भी ऐलान कर दिया गया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल संभालेंगे, जबकि केएल राहुल उपकप्तान होंगे. इस वनडे सीरीज में दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली भी खेलेंगे.
वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए श्रेयस अय्यर को कप्तान चुना गया है, जबकि तिलक वर्मा उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे. रणजी ट्रॉफी विजेता जम्मू-कश्मीर के खिलाफ होने वाले ईरानी कप मैच के लिए ऋषभ पंत को 'रेस्ट ऑफ इंडिया' टीम का कप्तान बनाया गया है. वहीं सरफराज खान उपकप्तान होंगे.
बीसीसीआई द्वारा घोषित 5 में से किसी भी टीम में दिग्गज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या नहीं हैं. वह चोट के कारण लंबे समय से टीम से बाहर हैं. उन्हें ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंडिया ए टीम में चुना गया था. हार्दिक अभी अपनी फिटनेस हासिल करने में लगे हुए हैं. उनके अलावा श्रेयस अय्यर को एशियन गेम्स में खेलने के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए नहीं चुना गया.
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उपकप्तान), ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर.
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव.
ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), सनत सांगवान, शिखर मोहन, सुदीप घरामी, सरफराज खान (उपकप्तान), स्मरण रविचंद्रन, मानव सुथार, सारांश जैन, आकाश दीप (फिटनेस क्लीयरेंस के अधीन), मुकेश कुमार, मुकेश चौधरी, आर्यन जुयाल (विकेटकीपर), आर्यन पांडे, अनुकूल रॉय, आयुष दोसेजा.
#TeamIndia ODI & T20I squads announced for West Indies tour of India 2026, along with updated squad for Japan T20I & Asian Games.
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— BCCI (@BCCI) September 16, 2026
स्पिनर वरुण चक्रवर्ती साइड स्ट्रेन (पसली में खिंचाव) की चोट के कारण जापान के खिलाफ टी20 मैच और आगामी एशियन गेम्स से बाहर हो गए हैं. चयन समिति ने उनकी जगह विप्रज निगम को विकल्प के रूप में शामिल किया है. इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी को एशियन गेम्स स्क्वॉड से वापस बुला लिया गया है और अब वह वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा होंगे.
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर, विप्रज निगम.
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर, विप्रज निगम.