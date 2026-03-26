IPL 2026 के पूरे शेड्यूल का हुआ ऐलान, प्लेऑफ मैचों के लिए अभी करना होगा इंतजार

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के दूसरे स्टेज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. लीग स्टेज के बाकी 50 मुकाबले 13 अप्रैल से 24 मई तक भारत के 12 अलग-अलग स्टेडियम में आयोजित होंगे. नए सीजन की शुरुआत 28 मार्च को होगी, जिसके लिए शुरुआती 20 मुकाबलों का शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया गया था. दूसरे स्टेज के मैच बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, धर्मशाला, रायपुर और न्यू चंडीगढ़ में होंगे.

IPL 2026 के पूरे शेड्यूल का हुआ ऐलान

जैसे-जैसे टूर्नामेंट अपने अहम पड़ाव पर पहुंचेगा, टीमें प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अलग-अलग स्टेडियम में एक-दूसरे से भिड़ेंगी. दूसरे स्टेज की शुरुआत 13 अप्रैल को हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले मैच से होगी, जो आगे आने वाले रोमांचक मैचों के लिए माहौल तैयार करेगा. दूसरे स्टेज के पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का आमना-सामना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

रोमांचक होगा IPL का दूसरा हाफ

चेन्नई सुपर किंग्स-मुंबई इंडियंस 23 अप्रैल को मुंबई में और 2 मई को चेन्नई में भिड़ेंगी. दूसरे चरण में 8 'डबल-हेडर' होंगे. दोपहर के मुकाबले 3:30 बजे से शुरू होंगे, जबकि शाम के मैच 7:30 बजे से खेले जाएंगे. सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स दोपहर 3:30 बजे वाले चार-चार मैचों में खेलेंगी, जो सभी टीमों में सबसे ज्यादा है. पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स 3-3, जबकि राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2-2 मैच दोपहर में खेलेंगी.

राजस्थान रॉयल्स जयपुर में चार घरेलू मैचों की मेजबानी करेगी

चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस को सिर्फ 1-1 मुकाबला ही इस समय पर खेलना होगा. पंजाब किंग्स अपने घरेलू मैच न्यू चंडीगढ़ और धर्मशाला में खेलेगी, जिसमें इस चरण के दौरान धर्मशाला में तीन मैच शामिल हैं. वहीं, राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने चार घरेलू मुकाबलों की मेजबानी जयपुर में करेगी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने तीन घरेलू मैच बेंगलुरु में और दो मैच रायपुर में खेलेगी. लीग चरण का समापन 24 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच के साथ होगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शुरुआत में केवल पहले 20 मैचों के शेड्यूल का ऐलान किया था. अब बोर्ड ने पूरे लीग स्टेज के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसके लिए वे चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के शेड्यूल का इंतजार कर रहे थे.

IPL 2026 का पूरा शेड्यूल