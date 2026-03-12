Advertisement
शुभमन गिल की बल्ले-बल्ले...पहले कटा था टी20 वर्ल्ड कप टीम से पत्ता...अब BCCI देने जा सबसे बड़ा सम्मान

शुभमन गिल की बल्ले-बल्ले...पहले कटा था टी20 वर्ल्ड कप टीम से पत्ता...अब BCCI देने जा सबसे बड़ा सम्मान

Shubman Gill: शुभमन गिल भले ही टी20 विश्व कप 2026 विनिंग टीम इंडिया का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन अब उनके लिए एक खुशखबरी आई है. 15 मार्च को दिल्ली में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सालाना 'नमन अवॉर्ड्स' के आयोजन की तैयारी है. इस बार शुभमन गिल को  जलवा रहने वाला है. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 12, 2026, 11:58 AM IST
फोटो क्रेडिट (X/BCCI)
Shubman Gill: टी20 विश्व कप 2026 में टीम इंडिया से बाहर रहने वाले क्रिकेटर शुभमन गिल के लिए खुशखबरी है. 2025 में खराब फॉर्म के चलते वो टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए नहीं खेल पाए, लेकिन अब उन्हें एक खास अवॉर्ड मिलने जा रहा है. ये अवॉर्ड उसी मेहनत का नतीजा है, जो उन्होंने 2025 में की थी. भले ही टी20 फॉर्मेट उनके लिए अच्छा नहीं रहा था, लेकिन टेस्ट और वनडे में गिल ने तबाही मचा दी थी. उनकी बैटिंग को क्रिकेट फैंस से लेकर दिग्गजों ने तक सलाम ठोका था. यही वजह है कि गिल अब भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े सम्मान की दहलीज पर आ खड़े हुए हैं.

दरअसल, बीसीसीआई (BCCI) के आगामी सालाना 'नमन अवॉर्ड्स' समारोह में शुभमन गिल को साल 2025 के लिए 'क्रिकेटर ऑफ द ईयर' के प्रतिष्ठित खिताब से नवाजा जाएगा. इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है. इस समारोह में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतकर तीसरी बार चैंपियन बनी टीम इंडिया का भी सम्मान होगा.

शुभमन गिल टी20 विश्व कप 2026 के लिए टीम इंडिया में जगह बनाने से चूक गए थे. खराब फॉर्म और टीम कॉम्बिनेशन के चलते उन्हें स्क्वाड से बाहर रखा गया था. वो टीम के उपकप्तान थे और जब उन्हें बाहर किया गया तो यह बड़ी खबर थी. उनसे ऊपर ईशान किशन को और जगह रिंकू सिंह को तरजीह मिली थी, जबकि ओपनर के तौर पर संजू सैमसन को प्रमोशन मिला था. इसके बाद भी टेस्ट और वनडे में उनके इतने अच्छे आंकड़े रहे कि अब उन्हें बोर्ड 2025 के लिए 'क्रिकेटर ऑफ द ईयर' के अवॉर्ड से सम्मानित करेगा.

2025 में गिल ने क्या किया था?

साल 2025 शुभमन गिल के करियर का अहम साल रहा, जिसमें उन्होंने तीनों फॉर्मेट में मिलाकर कुल 35 मैच खेले और 1,764 रन बनाए थे. वो भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर साबित हुए. गिल ने 2025 में 49.00 की औसत से 7 शानदार शतक और 3 फिफ्टी के दम पर यह रन बनाए थे.

2025 में तीनों फॉर्मेट में कैसे रहे आंकड़े?

शुभमन गिल ने टेस्ट की 14 पारियों में 70.21 की औसत से 983 रन बनाए थे, जिनमें कुल 5 शतक शामिल थे, जबकि वनडे फॉर्मेट में 11 मैच खेलकर 48.72 की औसत से 96.50 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी. उनके बल्ले से 2 शतक और 2 फिफ्टी निकली थीं. वहीं टी20 के 15 मैचों में 142.44 की स्ट्राइक रेट से 245 रन बनाए थे.

कौन-कौन होगा सम्मानित?

राहुल द्रविड़- पूर्व कप्तान और कोच राहुल द्रविड़ को क्रिकेट जगत के सबसे प्रतिष्ठित 'कर्नल सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड' से सम्मानित किया जाएगा.

शुभमन गिल- 2025 में शानदार प्रदर्शन के लिए 'क्रिकेटर ऑफ द ईयर' का अवॉर्ड दिया जाएगा.

आयुष म्हात्रे- सीमित ओवरों में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए 'लाला अमरनाथ अवॉर्ड' से नवाजा जाएगा.

मिताली राज- पूर्व भारतीय महिला कप्तान मिताली राज को भी लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड देने पर विचार किया जा रहा है.

