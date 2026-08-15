लाइव मैच में गर्लफ्रेंड को मैसेज करना पड़ा भारी, BCCI ने इस क्रिकेटर पर ठोक दिया 1 लाख का जुर्माना

तमिलनाडु के एक क्रिकेटर को लाइव मैच के दौरान गर्लफ्रेंड को मैसेज करना भारी पड़ गया. इस क्रिकेटर ने अपनी इस हरकत से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के एंटी-करप्शन नियमों और प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है. तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन (TNCA) ने हालांकि उस क्रिकेटर के नाम को गुप्त रखा है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की एंटी-करप्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट (ACSU) ने तमिलनाडु के इस क्रिकेटर पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन (TNCA) उस खिलाड़ी पर दो साल का बैन लगाने पर विचार कर रहा था, लेकिन आखिरकार उसे छोड़ दिया गया, क्योंकि यह अपराध बहुत गंभीर भी नहीं था. बता दें कि ऐसा ही एक विवाद इस साल IPL 2026 सीजन के दौरान चर्चा में आया था, जब राजस्थान रॉयल्स (RR) के मैनेजर रोमी भिंडर पर डगआउट में फोन इस्तेमाल करने के लिए इतना ही जुर्माना लगाया गया था.
BCCI की एंटी-करप्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट (ACSU) ने तमिलनाडु के इस क्रिकेटर पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. उस पर आरोप है कि हाल ही में हुए तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) मैच के दौरान डगआउट से अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करते हुए पकड़ा गया था. डगआउट में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना एंटी-करप्शन नियमों के तहत 'प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया' (PMOA) प्रोटोकॉल का उल्लंघन है.
तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन (TNCA) के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, 'TNCA खिलाड़ी का नाम नहीं बताएगा, क्योंकि जांच चल रही है. मैं बस इतना कन्फर्म कर सकता हूं कि वह बाएं हाथ का बल्लेबाज है, जिसने पिछले साल रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु के लिए दो अर्धशतक लगाए थे. उसे मैच के दौरान अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करते हुए पाया गया था. हालांकि उस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है, लेकिन मैच के दौरान PMOA में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना मना है. इसलिए, यह प्रोटोकॉल का उल्लंघन है.'
2025-26 रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु के पांच बल्लेबाजों ने दो-दो अर्धशतक लगाए थे, और उनमें से चार बाएं हाथ के बल्लेबाज थे. PMOA के नियम फोन के इस्तेमाल को सख्ती से कंट्रोल करते हैं. टीम मैनेजर सिर्फ ड्रेसिंग रूम में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, डगआउट में नहीं. खिलाड़ियों और ज्यादातर सपोर्ट स्टाफ को स्टेडियम पहुंचने पर अपने डिवाइस बंद करके जमा करने होते हैं.
सिर्फ तय एनालिस्ट को ही मैच से जुड़े डेटा के लिए तय जगह पर कंप्यूटर इस्तेमाल करने की इजाजत होती है. हालांकि डगआउट में फोन के इस्तेमाल के खिलाफ नियम का मकसद भ्रष्ट लोगों द्वारा बुकीज के साथ जानकारी शेयर करने की संभावना को कम करना है, लेकिन भिंडर वाली घटना ने एक साफ कमी को भी उजागर किया कि ड्रेसिंग रूम के अंदर से ऐसा इस्तेमाल मना नहीं है.