वर्ल्ड कप जीतने के बाद आएंगे सुनहरे दिन, विमेंस क्रिकेटर्स को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में BCCI

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) 22 दिसंबर को अपनी 31वीं एपेक्स काउंसिल की मीटिंग में विमेंस क्रिकेटर्स की सैलरी में बदलाव पर चर्चा करेगा. इस साल नवंबर के महीने में भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम ने पहली बार वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था. ऐसे में डोमेस्टिक क्रिकेट में भारत की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) बड़ा फैसला ले सकता है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 11, 2025, 02:31 PM IST
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) 22 दिसंबर को अपनी 31वीं एपेक्स काउंसिल की मीटिंग में विमेंस क्रिकेटर्स की सैलरी में बदलाव पर चर्चा करेगा. इस साल नवंबर के महीने में भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम ने पहली बार वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था. ऐसे में डोमेस्टिक क्रिकेट में भारत की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) बड़ा फैसला ले सकता है.

वर्ल्ड कप जीतने के बाद आएंगे सुनहरे दिन

BCCI की यह मीटिंग ऑनलाइन होगी और शाम 7:00 बजे शुरू होगी. डोमेस्टिक क्रिकेट में विमेंस क्रिकेटर्स को किया जाने वाला भुगतान बेहद कम है. साल 2021 में किए गए पिछले बदलाव के अनुसार, डोमेस्टिक वनडे मैच के लिए, सीनियर विमेंस क्रिकेटर्स को हर मैच के लिए 20,000 रुपये दिए जाते हैं, जो पहले 12,500 रुपये थे.

विमेंस क्रिकेटर्स को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में BCCI

महिलाओं की अंडर-23, अंडर-19 और अंडर-15 के खिलाड़ियों को अभी 10,000 रुपये मिल रहे हैं. सभी महिला टूर्नामेंट में रिजर्व खिलाड़ियों को 50 परसेंट फीस मिलती है. सीनियर महिला जोनल रेड-बॉल टूर्नामेंट भी शुरू हुआ है. इसके भुगतान में भी बदलाव की जरूरत है. महिलाओं के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी बदलाव की बहुत संभावना है.

पुरुष टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर भी चर्चा

महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम 50 लाख रुपये है. यह पुरुषों के क्रिकेट में सबसे निचले ग्रेड (ग्रेड सी) की रकम का आधा है. महिला क्रिकेट में 30 लाख और 10 लाख की दो अन्य श्रेणियां भी हैं. पुरुष टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर भी चर्चा होगी. रोहित शर्मा और विराट कोहली के ग्रेड पर ध्यान दिया जाएगा. दोनों को मौजूदा समय में ए प्लस कैटेगरी के मुताबिक वेतन मिलता है.

शुभमन गिल की लग सकती है लॉटरी

रोहित और विराट सिर्फ वनडे खेलते हैं. ऐसे में ग्रेड कम किया जा सकता है. शुभमन गिल के ग्रेड में प्रोन्नति हो सकती है. शुभमन गिल मौजूदा समय में तीनों फॉर्मेट खेलते हैं. वह वनडे और टेस्ट फॉर्मेट के कप्तान हैं, और टी20 के उपकप्तान हैं. बैठक में अंपायरों और मैच रेफरी की फीस में बदलाव की भी चर्चा हो सकती है. नए पदाधिकारियों के चुने जाने के बाद यह पहली एपेक्स काउंसिल मीटिंग है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

