टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद अब इन दो देशों में टी20 सीरीज खेलेगा भारत! रिपोर्ट्स में किया गया बड़ा दावा

भारत अगले 12 महीनों में एक बिजी इंटरनेशनल शेड्यूल की तैयारी के लिए श्रीलंका और आयरलैंड में कुछ और टी20 मैच खेल सकता है. प्रस्तावित मुकाबले पहले से तय बाइलेटरल टूर और टूर्नामेंट की सीरीज के साथ होंगे. क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) टीम इंडिया के आगामी श्रीलंका टूर में तीन टी20 मैच जोड़ने पर विचार कर रहा है.

जुलाई-अगस्त में टीम इंडिया का प्लान

ये मुकाबले उन दो टेस्ट मैचों से पहले होने की संभावना है जो पहले से ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का हिस्सा हैं और जुलाई-अगस्त में शेड्यूल किए जा सकते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने आइलैंड में बाढ़ राहत कार्यों में मदद के लिए फंडरेजिंग के तहत और टी20 मुकाबलों का प्रपोजल दिया है. श्रीलंका पिछले नवंबर में दितवाह चक्रवात से बुरी तरह प्रभावित हुआ था. इस चक्रवात के कारण कई इलाकों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था.

Add Zee News as a Preferred Source

सूर्यकुमार यादव के हाथों में टी20 टीम की कमान

भारतीय टी20 टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में है. ऐसे में संभव है कि श्रीलंका दौरे की शुरुआत तीन टी20 मुकाबलों के साथ हो, जिसके बाद दो टेस्ट मुकाबलों की सीरीज खेली जाएगी. श्रीलंका रवाना होने से पहले भारत को इंग्लैंड का दौरा करना है, जहां 1 से 19 जुलाई के बीच तीन वनडे और पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की व्हाइट-बॉल सीरीज खेली जाएगी.

आयरलैंड में भी टी20 सीरीज खेल सकता है भारत

हालांकि, इंग्लैंड लौटते समय टीम आयरलैंड के डबलिन में तीन मैचों की टी20 सीरीज को लेकर फिलहाल बातचीत कर रही है. सूत्रों ने बताया है कि बीसीसीआई और क्रिकेट आयरलैंड के बीच बातचीत जारी है. अगर इस पर सहमति बनती है, तो मैच जून के अंतिम हफ्ते में हो सकते हैं. भारतीय क्रिकेट टीम ने इससे पहले भी डबलिन में छोटी द्विपक्षीय सीरीज खेली हैं.

भारत अपने घर में अफगानिस्तान की मेजबानी करेगा

भारतीय क्रिकेट टीम ने 2018, 2022 और 2023 में यहां टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले थे, जो आयरलैंड में क्रिकेट के विकास को समर्थन देने के प्रयासों का हिस्सा थे. प्रस्तावित आयरलैंड के मुकाबले उस समय हो सकते हैं जब भारत अपने घर में अफगानिस्तान की मेजबानी करेगा. यह घरेलू सीरीज 6 से 20 जून के बीच खेली जानी है, जिसमें एक टेस्ट और तीन वनडे मैच शामिल होंगे.