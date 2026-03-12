Advertisement
trendingNow13138659
Hindi Newsक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद अब इन दो देशों में टी20 सीरीज खेलेगा भारत! रिपोर्ट्स में किया गया बड़ा दावा

टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद अब इन दो देशों में टी20 सीरीज खेलेगा भारत! रिपोर्ट्स में किया गया बड़ा दावा

भारत अगले 12 महीनों में एक बिजी इंटरनेशनल शेड्यूल की तैयारी के लिए श्रीलंका और आयरलैंड में कुछ और टी20 मैच खेल सकता है. प्रस्तावित मुकाबले पहले से तय बाइलेटरल टूर और टूर्नामेंट की सीरीज के साथ होंगे. एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) टीम इंडिया के आगामी श्रीलंका टूर में तीन टी20 मैच जोड़ने पर विचार कर रहा है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 12, 2026, 09:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit (BCCI)
Photo Credit (BCCI)

भारत अगले 12 महीनों में एक बिजी इंटरनेशनल शेड्यूल की तैयारी के लिए श्रीलंका और आयरलैंड में कुछ और टी20 मैच खेल सकता है. प्रस्तावित मुकाबले पहले से तय बाइलेटरल टूर और टूर्नामेंट की सीरीज के साथ होंगे. क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) टीम इंडिया के आगामी श्रीलंका टूर में तीन टी20 मैच जोड़ने पर विचार कर रहा है.

जुलाई-अगस्त में टीम इंडिया का प्लान

ये मुकाबले उन दो टेस्ट मैचों से पहले होने की संभावना है जो पहले से ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का हिस्सा हैं और जुलाई-अगस्त में शेड्यूल किए जा सकते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने आइलैंड में बाढ़ राहत कार्यों में मदद के लिए फंडरेजिंग के तहत और टी20 मुकाबलों का प्रपोजल दिया है. श्रीलंका पिछले नवंबर में दितवाह चक्रवात से बुरी तरह प्रभावित हुआ था. इस चक्रवात के कारण कई इलाकों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था.

Add Zee News as a Preferred Source

सूर्यकुमार यादव के हाथों में टी20 टीम की कमान

भारतीय टी20 टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में है. ऐसे में संभव है कि श्रीलंका दौरे की शुरुआत तीन टी20 मुकाबलों के साथ हो, जिसके बाद दो टेस्ट मुकाबलों की सीरीज खेली जाएगी. श्रीलंका रवाना होने से पहले भारत को इंग्लैंड का दौरा करना है, जहां 1 से 19 जुलाई के बीच तीन वनडे और पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की व्हाइट-बॉल सीरीज खेली जाएगी.

आयरलैंड में भी टी20 सीरीज खेल सकता है भारत

हालांकि, इंग्लैंड लौटते समय टीम आयरलैंड के डबलिन में तीन मैचों की टी20 सीरीज को लेकर फिलहाल बातचीत कर रही है. सूत्रों ने बताया है कि बीसीसीआई और क्रिकेट आयरलैंड के बीच बातचीत जारी है. अगर इस पर सहमति बनती है, तो मैच जून के अंतिम हफ्ते में हो सकते हैं. भारतीय क्रिकेट टीम ने इससे पहले भी डबलिन में छोटी द्विपक्षीय सीरीज खेली हैं.

भारत अपने घर में अफगानिस्तान की मेजबानी करेगा

भारतीय क्रिकेट टीम ने 2018, 2022 और 2023 में यहां टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले थे, जो आयरलैंड में क्रिकेट के विकास को समर्थन देने के प्रयासों का हिस्सा थे. प्रस्तावित आयरलैंड के मुकाबले उस समय हो सकते हैं जब भारत अपने घर में अफगानिस्तान की मेजबानी करेगा. यह घरेलू सीरीज 6 से 20 जून के बीच खेली जानी है, जिसमें एक टेस्ट और तीन वनडे मैच शामिल होंगे.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

गृह मंत्री पर 'आप' ने साधा निशाना, कहा- 'जुमलों के बजाय जवाब लेकर आएं पंजाब'
Punjab
गृह मंत्री पर 'आप' ने साधा निशाना, कहा- 'जुमलों के बजाय जवाब लेकर आएं पंजाब'
भगवंत सरकार ने 4 साल में स्कूल, अस्पताल समेत हर क्षेत्र में शानदार काम - केजरीवाल
Punjab
भगवंत सरकार ने 4 साल में स्कूल, अस्पताल समेत हर क्षेत्र में शानदार काम - केजरीवाल
बंगाल चुनावों के लिए BJP में सस्पेंस खत्म? CEC की बैठक में 145 कैंडिडेट्स के नाम तय!
West bengal elections
बंगाल चुनावों के लिए BJP में सस्पेंस खत्म? CEC की बैठक में 145 कैंडिडेट्स के नाम तय!
मैदानों में हीटवेव का खतरा तो पहाड़ों पर बर्फबारी से मौज, स्नोफॉल देख झूमे पर्यटक
weather news
मैदानों में हीटवेव का खतरा तो पहाड़ों पर बर्फबारी से मौज, स्नोफॉल देख झूमे पर्यटक
केंद्रीय मंत्री ने देश को दिया भरोसा, कहा- LPG संकट नहीं, हालात से निपटने में सक्षम
LPG Crisis
केंद्रीय मंत्री ने देश को दिया भरोसा, कहा- LPG संकट नहीं, हालात से निपटने में सक्षम
OBC आरक्षण पर SC का बड़ा फैसला, केवल परिवार की सैलरी से नहीं तय होगा 'क्रीमी लेयर'
OBC reservation
OBC आरक्षण पर SC का बड़ा फैसला, केवल परिवार की सैलरी से नहीं तय होगा 'क्रीमी लेयर'
मुझे पटाखे की आवाज सुनाई दी और...जानलेवा हमले के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
मुझे पटाखे की आवाज सुनाई दी और...जानलेवा हमले के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला
कृषि को आज़ाद करना: भारत के किसानों के लिए एक नया भविष्य
Agriculture
कृषि को आज़ाद करना: भारत के किसानों के लिए एक नया भविष्य
कन्फ्यूजन में ईरान हमला न कर दे, 'बत्ती ऑफ' करके हॉर्मुज से मुंबई आ गया तेल टैंकर
india iran news
कन्फ्यूजन में ईरान हमला न कर दे, 'बत्ती ऑफ' करके हॉर्मुज से मुंबई आ गया तेल टैंकर
चाहे मंत्री हो या फिर सांसद किसी को भी....सदन में लौटते ही बिरला ने किसे दी नसीहत?
Budget Session Second Phase
चाहे मंत्री हो या फिर सांसद किसी को भी....सदन में लौटते ही बिरला ने किसे दी नसीहत?