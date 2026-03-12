BCCI Awards: राहुल द्रविड़ को मिलेगा स्पेशल अवॉर्ड, सचिन तेंदुलकर-सुनील गावस्कर और कपिल देव के क्लब में होंगे शामिल

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटBCCI Awards: राहुल द्रविड़ को मिलेगा स्पेशल अवॉर्ड, सचिन तेंदुलकर-सुनील गावस्कर और कपिल देव के क्लब में होंगे शामिल

BCCI Awards Rahul Dravid: राहुल द्रविड़ की कहानी एक महान बल्लेबाज से एक बदलाव लाने वाले कोच बनने तक की है. अपने खेलने के दिनों में "द वॉल" के नाम से मशहूर द्रविड़ ने 13,000 से ज्यादा टेस्ट रन और 10,000 से अधिक वनडे रन बनाए.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 12, 2026, 07:20 PM IST
Photo Credit- BCCI
BCCI Awards Rahul Dravid: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने महान क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को सम्मानित करने का फैसला किया है. पूर्व कप्तान द्रविड़ की कोचिंग में टीम इंडिया ने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीता था. उसने आईसीसी अवॉर्ड के सूखे को समाप्त किया था. टीम इंडिया उनकी कोचिंग में 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंची थी. बीसीसीआई 15 मार्च, 2026 को अपने सालाना नमन अवॉर्ड्स का आयोजन करने वाला है. यह सेरेमनी नई दिल्ली में होने वाली है, जिसमें भारत के पूर्व कप्तान और हेड कोच राहुल द्रविड़ को मशहूर कर्नल सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड मिलेगा. टेस्ट और वनडे के कप्तान शुभमन गिल को 2025 के लिए मेन्स क्रिकेटर ऑफ़ द ईयर चुना जाएगा.

राहुल द्रविड़ की कहानी एक महान बल्लेबाज से एक बदलाव लाने वाले कोच बनने तक की है. अपने खेलने के दिनों में "द वॉल" के नाम से मशहूर द्रविड़ ने 13,000 से ज्यादा टेस्ट रन और 10,000 से अधिक वनडे रन बनाए. उन्होंने लगभग 16 सालों तक भारतीय मध्यक्रम को संभाला. 2000 के दशक में भारत की ऐतिहासिक विदेशी जीतों में उनकी तकनीकी काबिलियत और हिम्मत का अहम योगदान था.

कोचिंग में द्रविड़ का योगदान

भारतीय क्रिकेट में उनका योगदान 2012 में उनके रिटायरमेंट के बाद भी बहुत आगे तक गया. द्रविड़ ने इंडिया U-19 और इंडिया ए टीमों कोचिंग दी. इससे टैलेंट की एक मज़बूत पाइपलाइन तैयार हुई. उनका कोचिंग का समय 2024 में अपने चरम पर पहुंच गया जब उन्होंने सीनियर पुरुष टीम को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाया. इससे आईसीसी ट्रॉफी के लिए 11 साल का सूखा खत्म हुआ. BCCI का लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड देने का फैसला व्यक्तिगत बेहतरीन काम और बिना किसी स्वार्थ के मेंटरशिप की इस दोहरी विरासत को मानता है.

दिग्गजों के क्लब में शामिल होंगे द्रविड़

द्रविड़ 2025 में सचिन तेंदुलकर के बाद यह प्रतिष्ठित अवॉर्ड पाने वाले पहले व्यक्ति बनेंगे. वह कपिल देव, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, क्रिस श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा जैसे क्रिकेटरों की एक खास लिस्ट में शामिल हो जाएंगे. नमन अवॉर्ड्स 2026 में उन पांच भारतीय टीमों को भी सम्मानित किया जाएगा जिसने पिछले साल आईसीसी ट्रॉफी जीती थी. यह देश के क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल दौर में से एक है.

पिछले विजेता: कर्नल सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

1994: लाला अमरनाथ (शुरुआती विजेता)
1995: सैयद मुश्ताक अली
2001: मंसूर अली खान पटौदी
2004: बी.एस. बेदी, बी. चंद्रशेखर, ई.ए.एस. प्रसन्ना, और एस. वेंकटराघवन
2008: गुंडप्पा विश्वनाथ
2011: अजीत वाडेकर
2012: सुनील गावस्कर
2013: कपिल देव
2015: सैयद किरमानी
2019: कृष्णमाचारी श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा
2023: फारुख इंजीनियर और रवि शास्त्री
2024: सचिन तेंदुलकर.

