क्रिकेट में उम्र का खेल: भारत अंडर-19 के स्टार स्पिनर पर लगा 2 साल का बैन, 62 खिलाड़ियों पर भी गिरी गाज

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बंगाल के लेग-स्पिनर रोहित यादव पर कथित तौर पर अपनी वास्तविक उम्र छिपाने के आरोप में दो साल का प्रतिबंध लगा दिया है. हैरानी की बात यह है कि यह कड़ी कार्रवाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए भारत की अंडर-19 टीम में उनके चयन के महज कुछ ही हफ्तों बाद की गई है. मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले रोहित यादव ने जुलाई में श्रीलंका दौरे के दौरान भारत की अंडर-19 टीम का प्रतिनिधित्व किया था. उन्होंने वहां खेले गए मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए छह विकेट चटकाए थे और अंतिम टेस्ट मैच में भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.
रोहित इस महीने के अंत में राजकोट और अहमदाबाद में खेली जाने वाली ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के खिलाफ घरेलू एकदिवसीय (वनडे) और बहु-दिवसीय (मल्टी-डे) मैचों की सीरीज के लिए घोषित भारतीय टीम का हिस्सा थे. इससे वह अब बाहर हो चुके हैं. रोहित की उम्र में विसंगति का यह गंभीर मामला तब सामने आया जब श्रीलंका दौरे के समय उनके दस्तावेजों की गहराई से जांच की गई.
जांच में पाया गया कि रोहित के पास तीन अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र हैं. इनमें जन्म के वर्ष अलग-अलग (2007, 2009 और 2010) दर्ज हैं. इसी कारण वे आयु-वर्ग (एज-ग्रुप) क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह से अयोग्य साबित हुए हैं. जांच में रोहित के आधार कार्ड रिकॉर्ड में भी कई विसंगतियां सामने आईं. जब उन्होंने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) में अपना पंजीकरण कराया था, तब उनका जन्म वर्ष 2007 दर्ज था. इसके बाद साल 2017 और 2020 में उनके आधार अपडेट रिकॉर्ड में जन्म का वर्ष 2006 दिखाया गया, जिसे बाद में साल 2021 के अपडेट में बदलकर 2009 कर दिया गया था.
इन दस्तावेजी गड़बड़ियों और विसंगतियों को देखते हुए CAB ने पहले ही रोहित यादव को अपनी जूनियर टीमों से बाहर का रास्ता दिखा दिया था. इसके बाद राज्य संघ ने इसकी पूरी जानकारी बीसीसीआई को सौंप दी थी. दूसरी ओर, बीसीसीआई ने कड़ा रुख अपनाते हुए अब रोहित यादव को दो साल के लिए घरेलू क्रिकेट में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है. इसके साथ ही बोर्ड ने अपने सभी संबद्ध राज्य क्रिकेट संघों को भी इस फैसले की आधिकारिक सूचना दे दी है ताकि वे इस प्रतिबंध को लागू कर सकें.
रोहित यादव अकेले ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि वे उन 62 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें दस्तावेजों और उम्र से जुड़ी गड़बड़ियों के कारण CAB ने आगामी घरेलू सत्रों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है. इन सभी खिलाड़ियों को साल 2026-27 और 2027-28 के सत्रों के दौरान किसी भी टूर्नामेंट के लिए पंजीकरण या ट्रांसफर कराने से प्रतिबंधित कर दिया गया है.
इस प्रतिबंधित सूची में केवल नए खिलाड़ी ही नहीं हैं, बल्कि इसमें भारत की अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे गेंदबाज रवि कुमार और बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर विशाल भट्टी का नाम भी शामिल है. विशाल भट्टी बंगाल के लिए अब तक तीन प्रथम श्रेणी और दो लिस्ट-ए मैचों में खेल चुके हैं. साल 2022 में भारत को अंडर-19 विश्व कप जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तेज गेंदबाज रवि कुमार के दस्तावेजों में भारी हेरफेर पाई गई है. CAB के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, उनकी उम्र में पूरे 45 महीनों का बड़ा अंतर या विसंगति पाई गई है.
CAB ने कई अन्य आयु-वर्ग के खिलाड़ियों के रिकॉर्ड में भी गंभीर खामियों की पहचान की है. जांच में सामने आया है कि कुछ खिलाड़ियों के दस्तावेजों में तो उम्र का अंतर कई-कई सालों का पाया गया है. CAB द्वारा की गई यह कड़ी कार्रवाई खिलाड़ियों के दस्तावेजों और उनकी वास्तविक उम्र के रिकॉर्ड की व्यापक स्तर पर की जा रही जांच का हिस्सा है. संघ ने इन सभी संदिग्ध और अयोग्य खिलाड़ियों की पूरी सूची पारदर्शिता के साथ अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी है.