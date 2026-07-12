सीरीज हारते ही BCCI का बड़ा ऐलान... वनडे टीम में अचानक 2 नए खिलाड़ियों की एंट्री, कौन हुआ बाहर?

Team India Squad Update: इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज गंवाने के बाद टीम इंडिया 14 जुलाई से वनडे सीरीज खेलने उतरेगी. इंग्लैंड ने टी20 सीरीज में भारत के खिलाफ 4-0 से जीत दर्ज की. इस करारी हार के एक दिन बाद ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बड़ा ऐलान कर दिया है. टीम के दो खिलाड़ी चोट के चलते सीरीज से बाहर हो गए हैं और 2 नए प्लेयर्स की टीम में एंट्री हुई है.
हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती इंजरी के चलते वनडे और आगामी टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20I मैच के दौरान राणा को अपनी दाहिनी हैमस्ट्रिंग में अचानक तकलीफ महसूस हुई. बीसीसीआई की रिलीज के अनुसार बाद में हुए स्कैन से पता चला कि उन्हें ग्रेड 1 हैमस्ट्रिंग चोट लगी है. उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली ODI सीरीज से बाहर कर दिया गया है.
हर्षित राणा आगे की जांच और इलाज के लिए BCCI सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (COE) में रिपोर्ट करेंगे. चक्रवर्ती को भी इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20I मैच के दौरान अपनी बाईं हैमस्ट्रिंग में अचानक तकलीफ महसूस हुई. बाद में MRI स्कैन से पता चला कि उन्हें ग्रेड 2 हैमस्ट्रिंग चोट लगी है. विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर, उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली T20I सीरीज़ से बाहर कर दिया गया है. हर्षित की तरह वह भी आगे के इलाज के लिए BCCI COE में रिपोर्ट करेंगे.
भारत की ODI टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (WK), ईशान किशन (WK), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार, प्रिंस यादव.
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जिम्बाब्वे दौरे के लिए T20I के लिए भारत की अपडेटेड टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), ईशान किशन (WK), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (WK), रवि बिश्नोई.