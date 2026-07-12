सीरीज हारते ही BCCI का बड़ा ऐलान... वनडे टीम में अचानक 2 नए खिलाड़ियों की एंट्री, कौन हुआ बाहर?

हर्षित राणा आगे की जांच और इलाज के लिए BCCI सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (COE) में रिपोर्ट करेंगे. चक्रवर्ती को भी इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20I मैच के दौरान अपनी बाईं हैमस्ट्रिंग में अचानक तकलीफ महसूस हुई. बाद में MRI स्कैन से पता चला कि उन्हें ग्रेड 2 हैमस्ट्रिंग चोट लगी है. विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर, उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली T20I सीरीज़ से बाहर कर दिया गया है. हर्षित की तरह वह भी आगे के इलाज के लिए BCCI COE में रिपोर्ट करेंगे.