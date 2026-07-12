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सीरीज हारते ही BCCI का बड़ा ऐलान... वनडे टीम में अचानक 2 नए खिलाड़ियों की एंट्री, कौन हुआ बाहर?

Team India Squad Update: इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज गंवाने के बाद टीम इंडिया 14 जुलाई से वनडे सीरीज खेलने उतरेगी. इंग्लैंड ने टी20 सीरीज में भारत के खिलाफ 4-0 से जीत दर्ज की. इस करारी हार के एक दिन बाद ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बड़ा ऐलान कर दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 12, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 03:40 PM IST
सीरीज हारते ही BCCI का बड़ा ऐलान... वनडे टीम में अचानक 2 नए खिलाड़ियों की एंट्री, कौन हुआ बाहर?
Image Credit: Team IndiaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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