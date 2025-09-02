Asia Cup से पहले बीसीसीआई का बड़ा ऐलान, नए टाइटल स्पॉन्सर के लिए आमंत्रण, कौन लेगा Dream-11 की जगह?
Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 02, 2025, 05:55 PM IST
BCCI: एशिया कप 2025 से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) एक नए टाइटल स्पॉन्सर की तलाश में है. बोर्ड ने ऑफीशियली ऐलान कर इसके लिए आवेदन आमंत्रित कर दिए हैं. ड्रीम-11 का पत्ता कोर्ट के आदेश के बाद से ही साफ हो गया है. बीसीसीआई ने इसके लिए एक नई एडवाइजरी भी जारी कर दी है. बोर्ड ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आवेदन को लेकर पूरी डिटेल्स शेयर कर दी हैं. 

बीसीसीआई ने किया पोस्ट

बोर्ड ने एक बयान में कहा, 'भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड राष्ट्रीय टीम के प्रमुख स्पॉन्सर अधिकारों के लिए रुचि पत्र जारी करने की घोषणा करता है.' बीसीसीआई ने ऐसे कुछ नाम भी जारी किए हैं जो इस आमंत्रण में शामिल नहीं हो पाएंगी. BCCI ने अपनी पोस्ट में कहा, अल्कोहल, तंबाकू, सट्टेबाजी, रियल मनी गेमिंग (फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग को छोड़कर), क्रिप्टोकरंसी और पोर्नोग्राफी से जुड़ी कंपनियां इसमें बोली नहीं लगा सकेंगी.

क्या है लास्ट डेट?

बीसीसीआई ने अपनी एडवाइजरी में बताया कि जो भी कंपनी सार्वजानिक नैतिकता को ठेस पहुंचने का काम करे उसे बिड में शामिल नहीं किया जाएगा. 2 सितंबर से टेंडर भरने की शुरुआत की गई है इसकी आखिरी तारीख 12 सितंबर रखी गई है. इसके अलावा बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16 सितम्बर है. ड्रीम11 और बीसीसीआई का साथ वैसे 2026 तक होना था. ये पार्टनरशिप लगभग 358 करोड़ रुपये की थी. लेकिन कोर्ट ने गेमिंग एप्स के खिलाफ एक्शन लिया और बीसीसीआई को ये पार्टनरशिप बीच में ही खत्म करनी पड़ी.

एशिया कप से पहले तलाश

बीसीसीआई एशिया कप से पहले एक शर्ट प्रायोजक की तलाश में है. लेकिन एशिया कप के आगाज में अब हफ्तेभर का समय ही बाकी है. 9 सितंबर से एशिया कप 2025 का आगाज हो जाएगा. ऐसे में इसमें देरी की संभावना है. हालांकि, महिला वर्ल्ड कप से पहले प्रायोजक तलाशने की कोशिश में बीसीसीआई रहेगा.

