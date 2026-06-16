बीसीसीआई ने आगे कहा, 'युद्धवीर को 13 जून को बॉलिंग करते समय अपने दाहिने कंधे में परेशानी महसूस हुई थी और इससे पहले 11 जून को फील्डिंग सेशन के दौरान भी उन्हें ऐसा ही दर्द हुआ था. BCCI की मेडिकल टीम ने एक स्पेशलिस्ट से सलाह लेने के बाद सुझाव दिया कि युद्धवीर को दाहिने रोटेटर कफ की चोट से पूरी तरह ठीक होने के लिए BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) की देखरेख में एक ग्रेजुएटेड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से गुजरना चाहिए. युधवीर की जगह पर अशोक को टीम में शामिल किया गया है. उन्होंने 13 जून को गेंदबाजी करते समय अपने दाहिने कंधे में दिक्कत हुई थी."