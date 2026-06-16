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वैभव के 'कांड' के बाद BCCI का बड़ा ऐलान, 23 साल के प्लेयर को भेजा श्रीलंका, क्या है वजह?

इंडिया-ए और श्रीलंका-ए के बीच ट्राई सीरीज का मुकाबला चर्चा में है. 15 साल के युवा वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंकाई प्लेयर्स से झड़प देखने को मिली. इसके बाद सभी की नजर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पर है कि वैभव पर कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं. इस घटना के बाद बीसीसीआई ने बड़ा ऐलान किया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 16, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:08 PM IST
वैभव के 'कांड' के बाद BCCI का बड़ा ऐलान, 23 साल के प्लेयर को भेजा श्रीलंका, क्या है वजह?
Image Credit: India A (BCCI)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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