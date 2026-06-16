इंडिया-ए और श्रीलंका-ए के बीच ट्राई सीरीज का मुकाबला चर्चा में है. 15 साल के युवा वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंकाई प्लेयर्स से झड़प देखने को मिली. इसमें वैभव एक श्रीलंका के खिलाड़ी को धक्का मारते हुए देखे गए. सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हुआ. कई क्रिकेट एक्स्पर्ट्स इस विवादित मुकाबले पर अपनी-अपनी राय दे रहे हैं. वहीं, सभी की नजरें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पर भी हैं, कि वैभव पर कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं. अब इस घटना के बाद बीसीसीआई ने बड़ा ऐलान किया है.
इंडिया-ए की टीम को विवादित मुकाबले में श्रीलंका ए से सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा था. अब टीम को अपना अगला मुकाबला अफगानिस्तान ए से 17 जून को खेलना है. ट्राई सीरीज में श्रीलंका ए की टीम भारत को हराने के बाद फाइनल के करीब है. अब अगर भारतीय टीम अफगानिस्तान ए को मात देने में कामयाब होती है तो एक बार फिर भारत ए और श्रीलंका ए की टीमें फाइनल में टकरा सकती हैं.
बीसीसीआई ने 16 जून को बड़ा ऐलान किया. बोर्ड ने आईपीएल में गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलने वाले एक 23 साल के युवा गेंदबाज को श्रीलंका भेजने का फैसला किया है. बीसीसीआई ने अपनी एडवाइजरी में कहा, 'पुरुष चयन समिति ने श्रीलंका में चल रही ट्राई-सीरीज के लिए इंडिया A टीम में युद्धवीर सिंह की जगह अशोक शर्मा को चुना है.'
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बीसीसीआई ने आगे कहा, 'युद्धवीर को 13 जून को बॉलिंग करते समय अपने दाहिने कंधे में परेशानी महसूस हुई थी और इससे पहले 11 जून को फील्डिंग सेशन के दौरान भी उन्हें ऐसा ही दर्द हुआ था. BCCI की मेडिकल टीम ने एक स्पेशलिस्ट से सलाह लेने के बाद सुझाव दिया कि युद्धवीर को दाहिने रोटेटर कफ की चोट से पूरी तरह ठीक होने के लिए BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) की देखरेख में एक ग्रेजुएटेड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से गुजरना चाहिए. युधवीर की जगह पर अशोक को टीम में शामिल किया गया है. उन्होंने 13 जून को गेंदबाजी करते समय अपने दाहिने कंधे में दिक्कत हुई थी."