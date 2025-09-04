टीम इंडिया को तगड़ा झटका... पूरे टूर्नामेंट से बाहर ये मैच विनर, BCCI ने अचानक सुनाई बुरी खबर
Advertisement
trendingNow12909084
Hindi Newsक्रिकेट

टीम इंडिया को तगड़ा झटका... पूरे टूर्नामेंट से बाहर ये मैच विनर, BCCI ने अचानक सुनाई बुरी खबर

इसी महीने के अंत में शुरू हो रहे महिला वर्ल्ड कप के लिए तैयारियों में जुटी मेजबान टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, प्रैक्टिस के दौरान एक स्टार खिलाड़ी को चोट लग गई, जिसके चलते उन्हें पूरे टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से भी ये खिलाड़ी बाहर हो गई है. BCCI ने रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है. 7 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली स्टार क्रिकेट को स्क्वॉड में शामिल किया गया है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 04, 2025, 09:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टीम इंडिया को तगड़ा झटका... पूरे टूर्नामेंट से बाहर ये मैच विनर, BCCI ने अचानक सुनाई बुरी खबर

इसी महीने के अंत में शुरू हो रहे महिला वर्ल्ड कप के लिए तैयारियों में जुटी मेजबान टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, प्रैक्टिस के दौरान एक स्टार खिलाड़ी को चोट लग गई, जिसके चलते उन्हें पूरे टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से भी ये खिलाड़ी बाहर हो गई है. BCCI ने रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है. 7 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली स्टार क्रिकेट को स्क्वॉड में शामिल किया गया है. ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत 30 सितंबर को भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबले से होगी.

चोट के चलते ये स्टार बाहर

दरअसल, युवा विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को चोटिल होने के चलते आगामी वर्ल्ड कप की टीम से बाहर होना पड़ा है. बोर्ड ने रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है. BCCI ने एक अपडेट में कहा, 'महिला सेलेक्टर्स कमिटी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वनडे सीरीज और आगामी आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारतीय टीम में यास्तिका भाटिया की जगह उमा छेत्री को शामिल किया है. विशाखापट्टनम में भारत के तैयारी शिविर के दौरान यास्तिका भाटिया के बाएं घुटने में चोट लग गई. बीसीसीआई की मेडिकल टीम यास्तिका भाटिया की प्रगति पर नजर रख रही है और टीम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है.'

Add Zee News as a Preferred Source

इस विकेटकीपर बैटर को मिली जगह

7 मैच खेलने वाली उमा छेत्री ने यास्तिका भाटिया को रिप्लेस किया है. BCCI ने जारी स्टेटमेंट में बताया, 'उमा छेत्री, जो अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज और आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं, वह अब भारत ए टीम का हिस्सा नहीं होंगी, जिसे वर्ल्ड कप में अभ्यास मैच में भाग लेना है.' बता दें कि 23 साल की इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने भारत के लिए वनडे डेब्यू नहीं किया है. उन्होंने अब तक खेले 7 मैच टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में खेले हैं.

ये भी पढ़ें: टीम इंडिया के खिलाफ खेलेगा 20 साल का ये 'भारतीय बल्लेबाज', एशिया कप में इस टीम ने दिया मौका

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की अपडेटेड वनडे टीम 

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, सयाली सतघरे, राधा यादव, श्री चरणी, स्नेह राणा, उमा छेत्री (विकेटकीपर).

स्टैंडबाय खिलाड़ी: तेजल हसब्निस, प्रेमा रावत, प्रिया मिश्रा.

आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारत की अपडेटेड टीम 

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, रेनुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, स्नेह राणा, उमा छेत्री (विकेटकीपर).

इंडिया ए की अपडेटेड टीम 

मिन्नू मणि (कप्तान), धारा गुज्जर, शैफाली वर्मा, तेजल हसब्निस, वृंदा दिनेश, नंदिनी कश्यप (विकेटकीपर), तनुश्री सरकार, तनुजा कंवेर, तितास साधु, सयाली सतघरे, साइमा ठाकोर, प्रेमा रावत, प्रिया मिश्रा, राघवी बिस्ट.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Yastika BhatiaUma Chetry

Trending news

पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
Jammu Kashmir Weather Update
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
PM Modi on GST
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
GST Council
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
karnataka
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
jammu kashmir news
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
MLA Harmeet Singh Pathanmajra
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
Mumbai Halal Lifestyle
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
Asaduddin Owaisi
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
Mallikarjun Kharge
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन से ऐसी तबाही, थम नहीं रही मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज
Himachal
हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन से ऐसी तबाही, थम नहीं रही मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज
;