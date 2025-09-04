टीम इंडिया को तगड़ा झटका... पूरे टूर्नामेंट से बाहर ये मैच विनर, BCCI ने अचानक सुनाई बुरी खबर

इसी महीने के अंत में शुरू हो रहे महिला वर्ल्ड कप के लिए तैयारियों में जुटी मेजबान टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, प्रैक्टिस के दौरान एक स्टार खिलाड़ी को चोट लग गई, जिसके चलते उन्हें पूरे टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से भी ये खिलाड़ी बाहर हो गई है. BCCI ने रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है. 7 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली स्टार क्रिकेट को स्क्वॉड में शामिल किया गया है. ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत 30 सितंबर को भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबले से होगी.

चोट के चलते ये स्टार बाहर

दरअसल, युवा विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को चोटिल होने के चलते आगामी वर्ल्ड कप की टीम से बाहर होना पड़ा है. बोर्ड ने रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है. BCCI ने एक अपडेट में कहा, 'महिला सेलेक्टर्स कमिटी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वनडे सीरीज और आगामी आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारतीय टीम में यास्तिका भाटिया की जगह उमा छेत्री को शामिल किया है. विशाखापट्टनम में भारत के तैयारी शिविर के दौरान यास्तिका भाटिया के बाएं घुटने में चोट लग गई. बीसीसीआई की मेडिकल टीम यास्तिका भाटिया की प्रगति पर नजर रख रही है और टीम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है.'

इस विकेटकीपर बैटर को मिली जगह

7 मैच खेलने वाली उमा छेत्री ने यास्तिका भाटिया को रिप्लेस किया है. BCCI ने जारी स्टेटमेंट में बताया, 'उमा छेत्री, जो अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज और आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं, वह अब भारत ए टीम का हिस्सा नहीं होंगी, जिसे वर्ल्ड कप में अभ्यास मैच में भाग लेना है.' बता दें कि 23 साल की इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने भारत के लिए वनडे डेब्यू नहीं किया है. उन्होंने अब तक खेले 7 मैच टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में खेले हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की अपडेटेड वनडे टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, सयाली सतघरे, राधा यादव, श्री चरणी, स्नेह राणा, उमा छेत्री (विकेटकीपर).

स्टैंडबाय खिलाड़ी: तेजल हसब्निस, प्रेमा रावत, प्रिया मिश्रा.

आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारत की अपडेटेड टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, रेनुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, स्नेह राणा, उमा छेत्री (विकेटकीपर).

इंडिया ए की अपडेटेड टीम

मिन्नू मणि (कप्तान), धारा गुज्जर, शैफाली वर्मा, तेजल हसब्निस, वृंदा दिनेश, नंदिनी कश्यप (विकेटकीपर), तनुश्री सरकार, तनुजा कंवेर, तितास साधु, सयाली सतघरे, साइमा ठाकोर, प्रेमा रावत, प्रिया मिश्रा, राघवी बिस्ट.