टीम इंडिया के ऐलान के 2 दिन बाद बड़ा बदलाव... टीम से बाहर हुए मोहम्मद सिराज, किसे मिला मौका?

Team India Squad: 7 जून को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया था. एशियन गेम्स के लिए भी स्क्वॉड चुना गया था. टी20 स्क्वॉड में कई बड़े बदलाव देखने को मिले थे. सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को कप्तान चुना गया था. वहीं, वैभव सूर्यवंशी को भी स्क्वॉड में चुना गया. अब इस ऐलान के 2 दिन बाद ही बीसीसीआई एक और बदलाव की घोषणा कर दी है. स्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज आयरलैंड और इंग्लैंड टूर से बाहर हो गए हैं.
भारतीय टीम 26 जून से आयरलैंड के खिलाफ 2 मैच की टी20 सीरीज खेलेगी. इसके बाद 1 जुलाई से इंग्लैंड टूर पर इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज होगी. इन दोनों ही सीरीज के लिए चुने गए स्क्वॉड में मोहम्मद सिराज का नाम था, लेकिन 2 दिन बाद ही उन्हें बाहर कर दिया गया है. उनके स्थान पर टीम इंडिया के गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को चुना गया है.
बीसीसीआई ने अपने ऑफीशियल हैंडल पर मोहम्मद सिराज के बाहर होने की पुष्टि की. बयान में बताया गया कि आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज के लिए मोहम्मद सिराज की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया. BCCI की मेडिकल टीम और टीम मैनेजमेंट के बीच बातचीत के बाद सिराज को उनके वर्कलोड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत आराम करने की सलाह दी गई है. यह फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया है ताकि लंबे इंटरनेशनल सीजन से पहले वे पूरी तरह ठीक हो सकें.
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पिछले 2 महीने से मोहम्मद सिराज आईपीएल में बिजी थे. सिराज ने पूरे सीजन में 17 मैच खेले, जिसमें 19 विकेट अपने नाम किए थे. सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा आईपीएल में गुजरात की टीम का हिस्सा हैं. कृष्णा की बात करें तो उन्होंने आईपीएल में 12 मैच खेले, जिसमें 16 विकेट अपने नाम किए. दोनों हाल ही में मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करते दिखे थे.
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा.