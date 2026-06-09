Add Zee Business As A Preferred Source
App

टीम इंडिया के ऐलान के 2 दिन बाद बड़ा बदलाव... टीम से बाहर हुए मोहम्मद सिराज, किसे मिला मौका?

Team India Squad: 7 जून को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया था. एशियन गेम्स के लिए भी स्क्वॉड चुना गया था, अब 2 दिन बाद ही बीसीसीआई ने बड़ा बदलाव कर दिया है. स्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज आयरलैंड और इंग्लैंड टूर से बाहर हो गए हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 09, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:04 PM IST
टीम इंडिया के ऐलान के 2 दिन बाद बड़ा बदलाव... टीम से बाहर हुए मोहम्मद सिराज, किसे मिला मौका?
Image Credit: Mohammed Siraj

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सिर्फ NIRF रैंक देखकर न चुनें इंजीनियरिंग कॉलेज! एक्सपर्ट्स ने बताए सफलता 7 फैक्ट
Engineering Admissions 20265 min ago
2
Uttarkashi News5 min ago
3
life after death10 min ago
4
usd vs inr11 min ago
5
Delhi news20 min ago