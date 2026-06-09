टीम इंडिया के ऐलान के 2 दिन बाद बड़ा बदलाव... टीम से बाहर हुए मोहम्मद सिराज, किसे मिला मौका?

Team India Squad: 7 जून को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया था. एशियन गेम्स के लिए भी स्क्वॉड चुना गया था. टी20 स्क्वॉड में कई बड़े बदलाव देखने को मिले थे. सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को कप्तान चुना गया था. वहीं, वैभव सूर्यवंशी को भी स्क्वॉड में चुना गया. अब इस ऐलान के 2 दिन बाद ही बीसीसीआई एक और बदलाव की घोषणा कर दी है. स्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज आयरलैंड और इंग्लैंड टूर से बाहर हो गए हैं.