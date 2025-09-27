Advertisement
एशिया कप फाइनल से पहले BCCI का बड़ा फैसला, द्रविड़-तेंदुलकर के साथ खेलने वाले क्रिकेटर को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 27, 2025, 11:07 PM IST
क्रिकेट फैंस पर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप के फाइनल का खुमार चढ़ा हुआ है. इस महाजंग में 24 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है. 28 सितंबर यानी कल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यह महामुकाबला होने वाला है, जिसका लुत्फ दुनियाभर के क्रिकेट प्रेमी उठाने के लिए बेताब हैं. 41 साल के एशिया कप इतिहास में यह पहला मौका है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल की जंग होने वाली है. इस मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के साथ क्रिकेट खेल चुके एक पूर्व क्रिकेटर को बोर्ड ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है.

इस दिग्गज को बड़ी जिम्मेदारी

दरअसल, पूर्व भारतीय स्पिनर सुनील जोशी एक अक्टूबर से बेंगलुरू स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (पहले NCA) में नए स्पिन गेंदबाजी कोच बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. 55 साल के सुनील जोशी हाल ही में संपन्न दलीप ट्रॉफी के दौरान काफी सक्रिय रहे थे और यहां तक ​​कि वह लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भारत ए टीम के मैच के लिए भी टीम के साथ गए थे. बता दें कि सुनील जोशी वर्तमान में चीफ सेलेक्टर्स अजीत अगरकर, टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़, महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गजों के साथ भारत के लिए खेल चुके हैं.

पंजाब किंग्स को नए असिस्टेंट कोच की तलाश

जोशी के इस कदम का मतलब है कि पंजाब किंग्स को अब एक नए असिस्टेंट कोच की तलाश करनी होगी, क्योंकि यह बाएं हाथ का यह पूर्व क्रिकेटर पिछले सीजन में आईपीएल में रिकी पोंटिंग की अगुवाई वाली कोचिंग स्टाफ का हिस्सा था. इस साल की शुरुआत में इस पद के लिए कई उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया गया था, लेकिन जोशी ने अपने कोचिंग अनुभव के दम पर राकेश ध्रुव और भारत की अंडर-19 महिला टीम की मौजूदा कोच नूशिन अल खादीर जैसे कोचों को पीछे छोड़ दिया.

सुनील जोशी का अनुभव

आईपीएल के अपने अनुभव के अलावा जोशी ने घरेलू सर्किट में उत्तर प्रदेश को कोचिंग दी थी और बांग्लादेश टीम के स्पिन गेंदबाजी सलाहकार भी रहे थे. जोशी से पहले, साईराज बहुताले COE में स्पिन गेंदबाजी कोच थे, जिसे पहले नेशनल क्रिकेट अकादमी के नाम से जाना जाता था. लेकिन उन्होंने आईपीएल 2025 सीजन से पहले राजस्थान रॉयल्स के साथ इसी तरह की भूमिका निभाने के बाद यह पद छोड़ दिया था.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इस साल मार्च में अकादमी में इस पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे. बोर्ड ने इस बात पर जोर दिया था कि यह भूमिका 'भारत की सीनियर टीमों (पुरुष और महिला), भारत ए, अंडर-23, अंडर-19, अंडर-16 और अंडर-15 टीमों और बीसीसीआई अकादमी में ट्रेनिंग लेने वाले राज्य संघ के खिलाड़ियों सहित सभी फॉर्मेट और एक ग्रुप में भारत की स्पिन गेंदबाजी प्रतिभाओं के विकास और प्रदर्शन में सुधार के लिए अभिन्न अंग है.'

वीवीएस लक्ष्मण के साथ करेंगे काम

सुनील जोशी अकादमी के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण के साथ मिलकर काम करेंगे और भविष्य के लिए स्पिनरों की पहचान, विकास और उन्हें निखारने में मदद करेंगे. उनकी भूमिका सिर्फ भावी प्रतिभाओं तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि भारतीय टीम के मौजूदा स्पिनरों के साथ नियमित रूप से काम करना भी शामिल होगा. इसके अलावा उन स्पिनरों के साथ भी काम करना होगा जो सीओई में ट्रेनिंग लेंगे.

;