Advertisement
trendingNow13103896
Hindi Newsक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप के बीच ईशान किशन को 440 वोल्ट का झटका, BCCI ने अचानक किया बाहर, मचा हड़कंप

टी20 वर्ल्ड कप के बीच ईशान किशन को 440 वोल्ट का झटका, BCCI ने अचानक किया बाहर, मचा हड़कंप

टीम इंडिया में इन दिनों स्टार बल्लेबाज ईशान किशन के खूब चर्चे हैं. डेढ़ साल बाद टीम इंडिया में वापसी करते हुए ईशान किशन ने बल्ले से हाहाकार मचा डाला. घरेलू क्रिकेट में धमाकेदार प्रदर्शन की बदौलत उन्होंने शुभमन गिल का स्पॉट छीना और टी20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वॉड में सरप्राइज एंट्री मारी. लेकिन अब मेगा टूर्नामेंट के बीच उन्हें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 440 वोल्ट का झटका लग गया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 09, 2026, 10:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ishan Kishan
Ishan Kishan

टीम इंडिया में इन दिनों स्टार बल्लेबाज ईशान किशन के खूब चर्चे हैं. डेढ़ साल बाद टीम इंडिया में वापसी करते हुए ईशान किशन ने बल्ले से हाहाकार मचा डाला. घरेलू क्रिकेट में धमाकेदार प्रदर्शन की बदौलत उन्होंने शुभमन गिल का स्पॉट छीना और टी20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वॉड में सरप्राइज एंट्री मारी. लेकिन अब मेगा टूर्नामेंट के बीच उन्हें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 440 वोल्ट का झटका दे दिया है. टीम इंडिया के (IND vs NAM) दूसरे मैच से कुछ घंटे पहले ही बीसीसीआई ने उन्हें बाहर करने की खबर सुना दी है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है. 

2 साल पहले ईशान को बीसीसीआई ने दी थी सजा

दो साल पहले ईशान किशन चर्चा में आए थे जब उन्होंने टीम इंडिया में ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के तौर पर धमाकेदार प्रदर्शन किया था. इस दौरान उनके बल्ले से वनडे में भारत की तरफ से सबसे तेज दोहरा शतक भी निकला था. लेकिन 2024 के अंत में उन्होंने बीसीसीआई के घरेलू क्रिकेट खेलने के आदेश को ठुकरा दिया. जिसके बाद ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर का रास्ता दिखाया दिया गया था. श्रेयस अय्यर की पिछले कॉन्ट्रैक्ट में वापसी हो गई लेकिन ईशान की सजा जारी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ईशान किशन को किया बाहर

बीसीसीआई ने भारत और नामीबिया के मुकाबले से पहले ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करने की खबर सुनाई है. ईशान किशन ने टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया में कमबैक किया और आखिरी मुकाबले में ताबड़तोड़ सेंचुरी भी जमाई. टीम इंडिया में कमबैक के बाद उनकी टीम इंडिया के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापसी कंफर्म नजर आ रही थी, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिली है. पूर्व भारतीय ओपनर आकाश चोपड़ा ने बीसीसीआई के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं. 

ये भी पढे़ं.. संन्यास की उम्र में शमी और भी खूंखार, बल्ले से मचाया हाहाकार, दौड़ते दिखे सेलेक्टर

मोहम्मद शमी भी बाहर

टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी को लेकर भी बीसीसीआई ने अपना रुख साफ कर दिया है. पिछले कॉन्ट्रैक्ट में शमी का नाम था, लेकिन इस बार उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. शमी घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते दिख रहे हैं लेकिन अब सेलेक्टर्स के रडार से वह काफी दूर हो चुके हैं. पिछली बार मोहम्मद शमी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेले थे जिसमें वह भारत के लिए टॉप विकेट टेकर साबित हुए थे. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

BCCIIshan Kishan

Trending news

भारतीय राजनीति का वो 'निडर' पायलट, जिसने इंदिरा की उंगली थाम नाप दिया आसमान
Rajesh Pilot
भारतीय राजनीति का वो 'निडर' पायलट, जिसने इंदिरा की उंगली थाम नाप दिया आसमान
पहाड़ों पर बरसेगी आफत, उत्तर भारत में छाएगा घना कोहरा; दिल्ली से बिहार तक IMD अलर्ट
IMD Alert
पहाड़ों पर बरसेगी आफत, उत्तर भारत में छाएगा घना कोहरा; दिल्ली से बिहार तक IMD अलर्ट
'यह धोखाधड़ी नहीं, 54000 करोड़ की डकैती है...', साइबर ठगी पर SC की सख्त टिप्पणी
digital arrest
'यह धोखाधड़ी नहीं, 54000 करोड़ की डकैती है...', साइबर ठगी पर SC की सख्त टिप्पणी
पंजाब में अपराधियों की खैर नहीं, ताबड़तोड़ छापेमारी से गैंगस्टरों में हड़कंप
Punjab news
पंजाब में अपराधियों की खैर नहीं, ताबड़तोड़ छापेमारी से गैंगस्टरों में हड़कंप
क्या रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? विदेश मंत्रालय का स्‍टैंड क्लियर; जानें
Russian Oil
क्या रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? विदेश मंत्रालय का स्‍टैंड क्लियर; जानें
8 फीट जमी बर्फ और -10 डिग्री सेल्सियस के बीच कश्मीर में खेला जा रहा अनोखा टूर्नामेंट
Kashmir
8 फीट जमी बर्फ और -10 डिग्री सेल्सियस के बीच कश्मीर में खेला जा रहा अनोखा टूर्नामेंट
दलित नेताओं पर कांग्रेस के बयानों के खिलाफ नाराजगी, AAP का चंडीगढ़ में हल्ला बोल
Punjab
दलित नेताओं पर कांग्रेस के बयानों के खिलाफ नाराजगी, AAP का चंडीगढ़ में हल्ला बोल
बंगाल में SIR की मियाद 1 हफ्ते बढ़ी, कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे; SC की तल्ख टिप्पणी
West Bengal SIR
बंगाल में SIR की मियाद 1 हफ्ते बढ़ी, कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे; SC की तल्ख टिप्पणी
चैटिंग से साइबर फ्रॉड तक... पाकिस्तानी राबिया के इश्क में हरदीप कैसे बना अपराधी?
cyber fraud
चैटिंग से साइबर फ्रॉड तक... पाकिस्तानी राबिया के इश्क में हरदीप कैसे बना अपराधी?
क्या है 94C? जिसके जरिए लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है, विपक्ष कर रहा तैयारी!
om birla
क्या है 94C? जिसके जरिए लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है, विपक्ष कर रहा तैयारी!