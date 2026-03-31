IPL के बीच आई बुरी खबर, BCCI के ब्रॉडकास्ट इंजीनियर की मौत, मुंबई के होटल में मिली लाश

IPL 2026 के बीच एक बुरी खबर सामने आई है. IPL 2026 के ब्रॉडकास्ट से जुड़े 76 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक इयान विलियम्स लैंगफोर्ड की मौत हो गई है. इयान विलियम्स लैंगफोर्ड मुंबई के ट्राइडेंट होटल में मृत पाए गए हैं. ब्रिटिश नागरिक इयान विलियम्स लैंगफोर्ड 24 मार्च से इस होटल में ठहरे थे और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस (MI) बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के मैच के बाद 30 मार्च को अपने कमरे में मृत मिले.

BCCI के ब्रॉडकास्ट इंजीनियर की मौत

इयान विलियम्स लैंगफोर्ड ने 24 मार्च को मुंबई के ट्राइडेंट होटल में रूम नंबर 2715 में चेक इन किया था और तब से वो मुंबई के इसी होटल में रह रहे थे. 29 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस (MI) बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच IPL 2026 का मैच था. मैच के ब्रॉडकास्ट के बाद इयान विलियम्स लैंगफोर्ड वापस अपने रूम पर लौट आये थे. इसके बाद अगले दिन यानी 30 मार्च को होटल रिसेप्शनिस्ट ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था.

क्या था पूरा मामला?

इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए होटल का स्टाफ इयान विलियम्स लैंगफोर्ड के रूम में गया और दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद आनन-फानन में मास्टर की (चाबी) मंगवाई गई और जब दरवाजा खोला गया तो होटल रूम के फर्श पर इयान विलियम्स लैंगफोर्ड का शव पड़ा हुआ दिखाई दिया. होटल स्टाफ ने उसी वक्त इमरजेंसी में अपने इन-हाउस डॉक्टर को बुलाया, जिन्होंने उस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद नियमों का पालन करते हुए इयान विलियम्स लैंगफोर्ड का पोस्ट मार्टम किया गया, जिसमे अभी तक पुलिस को कुछ भी संदेहास्पद नजर नहीं आया है. इयान विलियम्स लैंगफोर्ड की उम्र 76 साल थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में सावधानी बरतते हुए अप्राकृतिक मृत्यु का मामला मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दर्ज किया है और आगे की जांच की जा रही है.

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IPL कवर करने भारत आए थे इयान

इयान विलियम्स लैंगफोर्ड खास तौर पर IPL मैचों को कवर करने के लिए भारत आए थे, लेकिन उनकी मौत ने अब बड़ी चिंता पैदा कर दी है. इयान विलियम्स लैंगफोर्ड की मौत ने सितंबर 2020 में IPL के दौरान डीन जोन्स के निधन की यादें ताजा कर दी हैं. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और कमेंटेटर, डीन जोन्स की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, जबकि खिलाड़ी समेत IPL से जुड़े सभी लोग COVID-19 पाबंदियों के चलते एक 'बायो-बबल' के अंदर थे.