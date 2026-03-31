Advertisement
trendingNow13160122
Hindi Newsक्रिकेटIPL के बीच आई बुरी खबर, BCCI के ब्रॉडकास्ट इंजीनियर की मौत, मुंबई के होटल में मिली लाश

IPL के बीच आई बुरी खबर, BCCI के ब्रॉडकास्ट इंजीनियर की मौत, मुंबई के होटल में मिली लाश

BCCI Broadcast Engineer Dies: IPL 2026 के बीच एक बुरी खबर सामने आई है. IPL 2026 के ब्रॉडकास्ट से जुड़े 76 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक इयान विलियम्स लैंगफोर्ड की मौत हो गई है. इयान विलियम्स लैंगफोर्ड मुंबई के ट्राइडेंट होटल में मृत पाए गए हैं. ब्रिटिश नागरिक इयान विलियम्स लैंगफोर्ड 24 मार्च से इस होटल में ठहरे थे और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस (MI) बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के मैच के बाद 30 मार्च को अपने कमरे में मृत मिले.

Written By  Ankur Tyagi |Reported By: Ankur Tyagi |Last Updated: Mar 31, 2026, 02:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IPL के बीच आई बुरी खबर, BCCI के ब्रॉडकास्ट इंजीनियर की मौत, मुंबई के होटल में मिली लाश

IPL 2026 के बीच एक बुरी खबर सामने आई है. IPL 2026 के ब्रॉडकास्ट से जुड़े 76 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक इयान विलियम्स लैंगफोर्ड की मौत हो गई है. इयान विलियम्स लैंगफोर्ड मुंबई के ट्राइडेंट होटल में मृत पाए गए हैं. ब्रिटिश नागरिक इयान विलियम्स लैंगफोर्ड 24 मार्च से इस होटल में ठहरे थे और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस (MI) बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के मैच के बाद 30 मार्च को अपने कमरे में मृत मिले.

BCCI के ब्रॉडकास्ट इंजीनियर की मौत

इयान विलियम्स लैंगफोर्ड ने 24 मार्च को मुंबई के ट्राइडेंट होटल में रूम नंबर 2715 में चेक इन किया था और तब से वो मुंबई के इसी होटल में रह रहे थे. 29 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस (MI) बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच IPL 2026 का मैच था. मैच के ब्रॉडकास्ट के बाद इयान विलियम्स लैंगफोर्ड वापस अपने रूम पर लौट आये थे. इसके बाद अगले दिन यानी 30 मार्च को होटल रिसेप्शनिस्ट ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था.

क्या था पूरा मामला?

इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए होटल का स्टाफ इयान विलियम्स लैंगफोर्ड के रूम में गया और दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद आनन-फानन में मास्टर की (चाबी) मंगवाई गई और जब दरवाजा खोला गया तो होटल रूम के फर्श पर इयान विलियम्स लैंगफोर्ड का शव पड़ा हुआ दिखाई दिया. होटल स्टाफ ने उसी वक्त इमरजेंसी में अपने इन-हाउस डॉक्टर को बुलाया, जिन्होंने उस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद नियमों का पालन करते हुए इयान विलियम्स लैंगफोर्ड का पोस्ट मार्टम किया गया, जिसमे अभी तक पुलिस को कुछ भी संदेहास्पद नजर नहीं आया है. इयान विलियम्स लैंगफोर्ड की उम्र 76 साल थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में सावधानी बरतते हुए अप्राकृतिक मृत्यु का मामला मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दर्ज किया है और आगे की जांच की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

IPL कवर करने भारत आए थे इयान

इयान विलियम्स लैंगफोर्ड खास तौर पर IPL मैचों को कवर करने के लिए भारत आए थे, लेकिन उनकी मौत ने अब बड़ी चिंता पैदा कर दी है. इयान विलियम्स लैंगफोर्ड की मौत ने सितंबर 2020 में IPL के दौरान डीन जोन्स के निधन की यादें ताजा कर दी हैं. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और कमेंटेटर, डीन जोन्स की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, जबकि खिलाड़ी समेत IPL से जुड़े सभी लोग COVID-19 पाबंदियों के चलते एक 'बायो-बबल' के अंदर थे.

About the Author
author img
Ankur Tyagi

TAGS

IPL 2026

Trending news

उम्मीदों को पूरी नहीं कर पाई न्यायपालिका...SC के पूर्व जस्टिस ने क्यों कही ये बात?
Supreme Court
उम्मीदों को पूरी नहीं कर पाई न्यायपालिका...SC के पूर्व जस्टिस ने क्यों कही ये बात?
'सुशासन एक्सप्रेस' से पटरी पर लौटी जिंदगी, नक्सलगढ़ में हुआ नए 'सूरज' का उदय
chhattisgarh news
'सुशासन एक्सप्रेस' से पटरी पर लौटी जिंदगी, नक्सलगढ़ में हुआ नए 'सूरज' का उदय
चुनाव से पहले TMC को लगा बड़ा झटका, लिएंडर पेस ने थामा भाजपा का दामन
West Bengal Election 2026
चुनाव से पहले TMC को लगा बड़ा झटका, लिएंडर पेस ने थामा भाजपा का दामन
नक्सलवाद पर संग्राम! प्रियंका चतुर्वेदी ने श्रेय लेने पर उठाए सवाल, BJP को घेरा
Naxal Mukt Bharat
नक्सलवाद पर संग्राम! प्रियंका चतुर्वेदी ने श्रेय लेने पर उठाए सवाल, BJP को घेरा
अप्रैल में बन रहा तीसरे विश्व युद्ध का योग, शनि - मंगल का सामना कराएगा भीषण रक्तपात?
america iran war
अप्रैल में बन रहा तीसरे विश्व युद्ध का योग, शनि - मंगल का सामना कराएगा भीषण रक्तपात?
जुए की लत से बना कातिल, कर्ज चुकाने के लिए दो महिलाओं को उतारा मौत के घाट
Hyderabad News
जुए की लत से बना कातिल, कर्ज चुकाने के लिए दो महिलाओं को उतारा मौत के घाट
BJP की चौथी सूची जारी, 13 उम्मीदवारों का ऐलान; इस सीट पर पार्टी ने बदला प्रत्याशी
West Bengal Election 2026
BJP की चौथी सूची जारी, 13 उम्मीदवारों का ऐलान; इस सीट पर पार्टी ने बदला प्रत्याशी
जिसने सैनिकों को भिक्षु बनने का दिया था आदेश, कहानी अशोक के पोते सम्राट संप्रति की
samrat ashok history in hindi
जिसने सैनिकों को भिक्षु बनने का दिया था आदेश, कहानी अशोक के पोते सम्राट संप्रति की
BJP की जीत पर सवाल, UDF-LDF में मुकाबला; केरल चुनाव से पहले कांग्रेस नेता का दावा
kerala election 2026
BJP की जीत पर सवाल, UDF-LDF में मुकाबला; केरल चुनाव से पहले कांग्रेस नेता का दावा
सड़क, रेलवे, म्यूजियम और...गुजरात में PM की 'धनवर्षा', 20 हजार करोड़ की देंगे सौगात
PM Modi
सड़क, रेलवे, म्यूजियम और...गुजरात में PM की 'धनवर्षा', 20 हजार करोड़ की देंगे सौगात