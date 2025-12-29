BCCI Central Contracts 2026: गिल को मिलेगा प्रमोशन, रोहित-विराट समेत इन खिलाड़ियों को झटका! सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर आया बड़ा अपडेट

BCCI Central Contracts 2026: 2 दिन बाद नया साल यानी 2026 का आगाज होने जा रहा है. नए साल में टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे सीरीज खेलेगी. यह सीरीज 11 जनवरी से शुरू होगी, लेकिन इससे पहले आई एक रिपोर्ट ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैंस को चौंका दिया है. ये रिपोर्ट है टीम इंडिया के 2025-26 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, जिसमें इस बार कई बड़े बदलाव दिखेंगे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI नए साल की शुरुआत में ही 2025-26 के लिए टीम इंडिया के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर सकता है. बोर्ड आमतौर पर फरवरी-मार्च में यह लिस्ट जारी करता है, लेकिन इस बार फैसला जल्दी लेने की तैयारी है.

स्पोर्ट्स तक ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले रोहित शर्मा और विराट कोहली को झटका लग सकता है. इन दोनों दिग्गजों को A+ ग्रेड से नीचे लाया जा सकता है. इसी तरह जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा की कैटेगरी में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है. ये दोनों भी ए प्लस ग्रेड में हैं.

शुभमन गिल को प्रेमोशन देने की तैयारी

सबसे बड़ा अपडेट ये है कि तीनों फॉर्मेट खेलने वाले शुभमन गिल प्रमोट हो सकते हैं. वो फिलहाल ग्रेड A में शामिल थे, लेकिन टेस्ट और वनडे टीम की कप्तानी संभालने के बाद उन्हें ग्रेड A से सीधे टॉप ग्रेड में प्रमोट किया जा सकता है, जिसमें अब तक रोहित, विराट, बुमराह और जडेजा का नाम था. A+ कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों को ₹7 करोड़ मिलते हैं. विराट कोहली एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जो साल 2018 में इसकी शुरुआत से ही इस एलीट ग्रुप का हिस्सा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इन 2 खिलाड़ियों का कट सकता है पत्ता

नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार की छुट्टी हो सकती है. शमी लंबे समय से टीम से बाहर हैं, जबकि मुकेश कुमार भी पिछले काफी समय से चयन से दूर हैं.

इन खिलाड़ियों को प्रमोशन देने की तैयारी

इस बार जिन खिलाड़ियों को प्रमोशन मिलना तय माना जा रहा है, उनमें तिलक वर्मा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल और हर्षित राणा जैसे खिलाड़ियों का नाम है. इनमें से अधिकतर खिलाड़ी अब सीमित ओवरों के साथ-साथ टेस्ट टीम का भी हिस्सा बन चुके हैं. नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ईशान किशन का नाम बरकरार रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन के बाद उन्हें टी20 विश्व कप 2027 के लिए टीम इंडिया में चुना गया है.

पिछले सत्र (2024-25) के BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट

A+ ग्रेड- विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा

ग्रेड A- ऋषभ पंत, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या

ग्रेड B- सूर्यकुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल

ग्रेड C- रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, रुतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पाटीदार, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, नितीश रेड्डी, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, आकाश दीप, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा

ये भी पढ़ें: AUS vs ENG: आखिरी टेस्ट से पहले इंग्लैंड को 3 बड़े झटके...वुड-आर्चर के बाद ये खूंखार बॉलर भी हुआ बाहर