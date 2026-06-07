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15 साल के वैभव सूर्यवंशी के लिए BCCI ने बदले नियम, अकेले विदेश नहीं जाएगा टीम इंडिया का ये 'बेबी बॉस'

Vaibhav Sooryavanshi India T20I Squad: 15 वर्षीय क्रिकेट सनसनी वैभव सूर्यवंशी को भारतीय T20I टीम में शामिल किया गया है. बीसीसीआई ने उनके माता-पिता को श्रीलंका और यूके दौरे पर साथ जाने की विशेष अनुमति दी है. क्या वैभव तोड़ पाएंगे सचिन तेंदुलकर का ऐतिहासिक रिकॉर्ड?

Written ByRohit Raj
Published: Jun 07, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:27 AM IST
15 साल के वैभव सूर्यवंशी के लिए BCCI ने बदले नियम, अकेले विदेश नहीं जाएगा टीम इंडिया का ये 'बेबी बॉस'
Image Credit: वैभव सूर्यवंशी

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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