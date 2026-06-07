15 साल के वैभव सूर्यवंशी के लिए BCCI ने बदले नियम, अकेले विदेश नहीं जाएगा टीम इंडिया का ये 'बेबी बॉस'

Vaibhav Sooryavanshi India T20I Squad: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने 15 वर्षीय बल्लेबाजी स्टार वैभव सूर्यवंशी के लिए स्पेशल प्लान तैयार किया है. बीसीसीआई ने वैभव के माता-पिता से अनुरोध किया है कि वे भारत के श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम के आगामी दौरों पर उनके साथ रहें. बोर्ड का यह अनुरोध राष्ट्रीय चयनकर्ताओं द्वारा वैभव को भारतीय टी20 इंटरनेशनल टीम में शामिल किए जाने के तुरंत बाद आया है.
बीसीसीआई ने युवा वैभव के लिए विशेष प्रावधान किए हैं, जो अपने करियर में पहली बार किसी वयस्क (सीनियर) टीम के साथ जुड़ेंगे. यह युवा खिलाड़ी भारत के लिए डेब्यू करने वाला अब तक का सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बन सकता है, जो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देगा. तेंदुलकर ने 16 साल और 207 दिन की उम्र में अपना डेब्यू किया था, जबकि वैभव की उम्र वर्तमान में मात्र 15 साल और 72 दिन है.
A maiden #TeamIndia call-up at the age of
Congratulations to Vaibhav Sooryavanshi on setting a remarkable record pic.twitter.com/htOt9kci4p
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बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि हालांकि बोर्ड आमतौर पर माता-पिता को दौरों पर खिलाड़ियों के साथ जाने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन वैभव को एक विशेष प्रतिभा के रूप में राष्ट्रीय टीम में शामिल करने के लिए यह विशेष अनुमति दी गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि चूंकि वह अभी नाबालिग (माइनर) हैं और वयस्कों की टीम के साथ यात्रा कर रहे हैं, इसलिए बोर्ड ने उनके परिवार को साथ भेजने का उचित निर्णय लिया है.
Presenting #TeamIndia's T20I squads for the tours of England & Ireland 2026#ENGvIND | #IREvIND pic.twitter.com/f84kSSAIDf
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सैकिया के अनुसार, यदि वैभव के माता-पिता साथ जाना चाहते हैं, तो बोर्ड उन्हें पूरा सहयोग देगा. वैभव के पिता के जल्द ही श्रीलंका रवाना होने की उम्मीद है. बीसीसीआई सचिव ने आगे कहा कि 15 साल की उम्र में उसे बड़े खिलाड़ियों के साथ तालमेल बिठाने और वयस्क दुनिया में खुद को ढालने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी, इसलिए उन्हें सहज महसूस कराने के लिए यह कदम उठाया गया है.
Here's a look at #TeamIndia's squad for the Asian Games 2026 in Japan this September #AsianGames pic.twitter.com/euMfmhWEcN
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मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने वैभव सूर्यवंशी पर अटूट विश्वास दिखाया है. वैभव के अविश्वसनीय प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं को उन्हें इतनी जल्दी राष्ट्रीय टीम में शामिल करने के लिए मजबूर कर दिया. आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए वैभव ने 16 मैचों में 776 रन बनाए और 'ऑरेंज कैप' के साथ-साथ 'मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर' का खिताब भी जीता. कठिन परिस्थितियों में उनकी बल्लेबाजी और उनके स्वभाव ने उन्हें टी20 इंटरनेशनल में ओपनिंग के लिए पसंदीदा बना दिया है.
अगरकर ने मुंबई में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वैभव ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर खुद को टीम में जगह दिलाई है. उन्होंने वैभव की विस्फोटक बल्लेबाजी की सराहना करते हुए कहा कि अंडर-19 और आईपीएल जैसे उच्च दबाव वाले माहौल में उनका प्रदर्शन वाकई विशेष है. अगरकर ने उम्मीद जताई कि वह आने वाले समय में एक बड़े 'गेम-चेंजर' साबित होंगे.