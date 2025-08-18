बुरी खबर... Asia Cup स्क्वाड के ऐलान से पहले शोक में डूबा BCCI, दिग्गज खिलाड़ी का निधन

BCCI: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की हर पोस्ट पर सभी की पैनी नजर बनी हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 अगस्त को बीसीसीआई एशिया कप 2025 के लिए टीम का ऐलान कर करेगा. लेकिन एक दिन पहले बोर्ड शोक में डूब चुका है. बीसीसीआई से जुड़े एक बड़े नाम का निधन हुआ जिसके चलते बोर्ड ने शोक व्यक्त किया है. बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने भी दिग्गज के निधन पर शोक व्यक्त कर उन्हें याद किया.

80 साल की उम्र में निधन

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पूर्व भारतीय ओलंपियन और प्रसिद्ध खेल चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. वेस पेस के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. गुरुवार की सुबह 80 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. उन्होंने साल 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में टीम इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था. इतना ही नहीं, उन्होंने 1971 में हॉकी वर्ल्ड कप में भी अपने देश के लिए प्रतिनिधित्व किया था.

BCCI ने किया ये पोस्ट

बीसीसीआई ने अपनी मीडिया एडवाइजरी में शोक व्यक्त करते हुए लिखा, '1972 के म्यूनिख ओलंपिक में भारत की कांस्य पदक विजेता पुरुष हॉकी टीम के सदस्य, डॉ. पेस एक बहुमुखी खिलाड़ी और प्रशासक थे. बीसीसीआई उनके लिए गहरा शोक व्यक्त करता है. उन्होंने 1971 के हॉकी विश्व कप में भी देश का प्रतिनिधित्व किया था. अपने शानदार खेल करियर के बाद, उन्होंने खुद को खेल चिकित्सा के क्षेत्र में समर्पित कर दिया और विभिन्न खेलों के एथलीटों की सेवा में विशिष्टता और देखभाल के साथ योगदान दिया.

2010 से 2018 तक दी सेवा

BCCI द्वारा आगे कहा गया, 'डॉ. पेस अक्टूबर 2010 से मार्च 2018 तक बीसीसीआई से डोपिंग रोधी और आयु सत्यापन सलाहकार के रूप में जुड़े रहे. उन्होंने बीसीसीआई के भीतर डोपिंग रोधी के लिए संरचित शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किए, जिससे खिलाड़ियों और सहयोगी कर्मचारियों के बीच जागरूकता और अनुपालन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई. उनकी विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता ने बोर्ड के डोपिंग रोधी शिक्षा और परीक्षण ढाँचे को मज़बूत करने के साथ-साथ आयु-सत्यापन और खिलाड़ी कल्याण पहलों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनकी पेशेवर निष्ठा और स्वच्छ खेल के प्रति जुनून ने भारतीय क्रिकेट की सहायक प्रणालियों पर एक अमिट छाप छोड़ी.'

क्या बोले देवजीत सैकिया?

बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, 'डॉ. पेस का बीसीसीआई के साथ जुड़ाव खेल भावना की रक्षा में उनके विश्वास को दर्शाता है. डोपिंग रोधी क्षेत्र में उनके अथक परिश्रम, जिसमें शैक्षिक पहलों की शुरुआत और आयु सत्यापन में उनके प्रयासों से क्रिकेटरों की कई पीढ़ियों को लाभ हुआ है. हम लिएंडर पेस, उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं.'