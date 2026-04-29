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Hindi Newsक्रिकेट2 दिन बाद ही वर्ल्ड कप टीम हो जाएगी कंफर्म... IPL के बीच BCCI का बड़ा ऐलान, रोमांचक होगा वीकेंड

2 दिन बाद ही वर्ल्ड कप टीम हो जाएगी कंफर्म... IPL के बीच BCCI का बड़ा ऐलान, रोमांचक होगा वीकेंड

BCCI Announcement: क्रिकेट फैंस के लिए ये वीकेंड खास होने वाला है. एक तरफ IPL 2026 के डबल हेडर का रोमांच होगा, वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई (BCCI) ने एक ऐसी घोषणा कर दी है जिसने हलचल मचा दी है. अगले दो दिन बाद बीसीसीआई अहम टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का ऐलान करने वाला है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 29, 2026, 09:27 PM IST
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BCCI (AI Graphics)
BCCI (AI Graphics)

BCCI Announcement: क्रिकेट फैंस के लिए ये वीकेंड खास होने वाला है. एक तरफ IPL 2026 के डबल हेडर का रोमांच होगा, वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई (BCCI) ने एक ऐसी घोषणा कर दी है जिसने हलचल मचा दी है. बीसीआई अगले दो दिन में अहम टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का ऐलान करने वाला है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने साफ कर दिया है कि अगले दो दिनों के भीतर महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया जाएगा.

2 मई को खत्म होगा इंतजार

बीसीसीआई विमेन के ऑफीशियल एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया गया, जिसमें बताया गया कि 2 मई को आधिकारिक तौर पर उन खिलाड़ियों के नामों पर मुहर लग जाएगी जो टी20 वर्ल्ड कप में टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे. देखना दिलचस्प होगा कि सेलेक्टर्स किन खिलाड़ियों की छंटनी करते है. हाल ही में साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ भारतीय महिला टीम ने टी20 सीरीज खेली, जिसका प्रदर्शन मायने रखेगा. 

IPL के बीच बड़ा फैसला

भारत में इन दिनों IPL का फीवर चढ़ा हुआ है. ऐसे में बीसीसीआई का वर्ल्ड कप टीम को लेकर किया गया यह ऐलान बताता है कि बोर्ड मिशन 2026 के लिए कितना गंभीर है. महिला टीम ने पिछले साल के अंत में वनडे वर्ल्ड कप में खिताबी जीत से इतिहास रचा था. अब टी20 वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया आईसीसी ट्रॉफी का टैग लगाकर चलेगी. महिला टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 12 जून से हो जाएगा.

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12 टीमें ले रही हिस्सा

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन 12 जून से 5 जुलाई तक होगा. टूर्नामेंट के 10वें सीजन में यह पहली बार होगा जब 12 टीमें एक महीने के दौरान 33 मैचों में प्रतिस्पर्धा करेंगी. इंग्लैंड को ग्रुप बी में न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और श्रीलंका के साथ रखा गया है. मेजबान इंग्लैंड1 2 जून को एजबेस्टन में श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी. टीम का लक्ष्य अपने 2009 के ऐतिहासिक प्रदर्शन को दोहराना है, जब उसने घरेलू जमीन पर पहला वर्ल्ड कप खिताब जीता था. इंग्लैंड 2012, 2014 और 2018 में तीन बार उपविजेता रहा है.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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