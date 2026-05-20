8 महीने नॉन-स्टॉप क्रिकेट, BCCI ने जारी किया दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट शेड्यूल, 1788 मैचों से हिल जाएगा खेल जगत

BCCI Domestic Season 2026-27: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भारतीय घरेलू सीजन 2026-27 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. इसमें पुरुषों और महिलाओं के विभिन्न आयु वर्गों और प्रारूपों में कुल 1788 मैच खेले जाएंगे. अगस्त से मार्च तक 8 महीने तक नॉन स्टॉप क्रिकेट देश के अलग-अलग हिस्सों में जारी रहेगा. इस कैलेंडर में पुरुषों की सीनियर, U23, U19 और U16 श्रेणियों के साथ-साथ महिलाओं की सीनियर, U23, U19 और U15 प्रतियोगिताओं को शामिल किया गया है.

घरेलू सीजन की शुरुआत 23 अगस्त 2026 से प्रतिष्ठित दिलीप ट्रॉफी के साथ होगी. यह टूर्नामेंट भारत में घरेलू क्रिकेट के मानकों को और ऊंचा उठाने के लिए तैयार किए गए एक प्रतिस्पर्धी कैलेंडर की शुरुआत करेगा. यह सीजन एक मजबूत घरेलू संरचना बनाने और सभी प्रारूपों में संतुलित प्रगति सुनिश्चित करने के प्रति बीसीसीआई की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

1 अक्टूबर से ईरानी कप

सीजन के रेड-बॉल (लाल गेंद) मैचों की शुरुआत छह जोनल टीमों वाली दिलीप ट्रॉफी से होगी. इसके बाद 1 अक्टूबर से ईरानी कप का आयोजन किया जाएगा. रणजी ट्रॉफी और कर्नल सी.के. नायडू ट्रॉफी को दो चरणों में खेलना जारी रखा जाएगा, ताकि खिलाड़ियों को रिकवरी के लिए पर्याप्त समय मिल सके. रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप में 32 टीमें होंगी जिन्हें चार समूहों में बांटा गया है, जबकि प्लेट ग्रुप में छह टीमें शामिल होंगी. रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 11 अक्टूबर को होगी और फाइनल मैच 3 मार्च से खेला जाएगा.

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U23 क्रिकेटरों के लिए क्या विशेष वापसी हुई है?

आगामी सीजन में कर्नल सी.के. नायडू ट्रॉफी विजेता बनाम शेष भारत (Rest of India) मुकाबले को फिर से बहाल किया जाएगा, जो 1 से 4 अक्टूबर 2026 तक खेला जाएगा. यह मैच उभरते हुए U23 क्रिकेटरों को एक बेहतर प्रतिस्पर्धी मंच प्रदान करने के लिए कैलेंडर में वापस लाया गया है. इसके अलावा आधुनिक खेल की मांगों के अनुरूप, पुरुषों की U23 स्टेट ए ट्रॉफी और विजी ट्रॉफी (Vizzy Trophy) को वन-डे से टी20 प्रारूप में बदल दिया गया है.

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नॉकआउट मुकाबलों और U16 कैलेंडर में बदलाव

एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत, कूच बिहार ट्रॉफी (एलीट ग्रुप) के नॉकआउट मुकाबले बेंगलुरु और मैसूरु में खेले जाएंगे, ताकि जनवरी के दौरान मौसम की स्थिति के कारण होने वाली समस्याओं से बचा जा सके. साथ ही विजय मर्चेंट ट्रॉफी (U16) के कार्यक्रम में भी बदलाव कर इसे अब नवंबर से जनवरी के बीच आयोजित किया जाएगा, जिससे खिलाड़ियों की तैयारी और शेड्यूलिंग में सुधार होगा.