'उन्हें जो करना है करें...' BCCI और PCB के बीच जुबानी जंग, IND-PAK मैच के बाद पाकिस्तान को बेइज्जती का डबल डोज

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकबला खत्म होने के बाद हैंड शेक ड्रामे का मुद्दा तूल पकड़ चुका है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के बीच जुबानी जंग देखने को मिली है. पीसीबी की धमकी बीसीसीआई पर बेअसर है. देवजीत सैकिया ने पाकिस्तान की धमकी पर चौंकाने वाला बयान दे दिया है. हैंड शेक ड्रामे के बाद खबर आई की पाकिस्तान एशिया कप से बाहर होने की गीदड़भभकी दे रहा है.

हाथ न मिलाने पर हुआ बवाल

पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भारत ने 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी. इस मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान की टीम से हाथ नहीं मिलाया. पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा और हेड कोच माइक हेसन इसके लिए इंतजार में रहे. लेकिन सूर्या एंड कंपनी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया. जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तिलमिलाया हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक पीसीबी ने आईसीसी से खेल भावना को लेकर शिकायत भी की है. इतना ही नहीं, रेफरी के खिलाफ भी पीसीबी ने सवाल खड़े कर दिए.

पीसीबी ने दी धमकी

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एशिया कप में आगे मुकाबले न खेलने की भी धमकी दे रहा है. अब पीसीबी की शिकायतों पर बीसीसीआई की दो टूक देखने को मिली है. सचिव देवजीत सैकिया से आजतक से इस बारे में बात की. सैकिया ने पाकिस्तान की गीदड़भभकी को सीधे नजरअंदाज किया और आगे के मुकाबलों पर जोर दिया.

क्या बोले सैकिया?

देवजीत सैकिया ने इस मुद्दे पर कहा, 'सैकिया से पूछा गया कुछ खबरों में बताया गया है कि ACC (एश‍ियन क्रिकेट काउंस‍िल) ने BCCI से संपर्क किया है क्या ये खबरें सच हैं. सैकिया ने कहा 'मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. जो होना था हो गया है. अब हमारा फोकस टूर्नामेंट पर है.' उन्होंने आगे कहा, 'इसके बाद सैकिया से पूछा गया कि PCB ने इस मामले को ICC के के सामने उठाया है और हैंड शेक कंट्रोवर्सी की शिकायत है. उन्होंने कहा- उन्हें जो करना हैं करे, हमें आगे के मैच खेलने हैं. मुझे इस मामले में कुछ नहीं कहना है.'

