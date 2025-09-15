'उन्हें जो करना है करें...' BCCI और PCB के बीच जुबानी जंग, IND-PAK मैच के बाद पाकिस्तान को बेइज्जती का डबल डोज
Advertisement
trendingNow12923595
Hindi Newsक्रिकेट

'उन्हें जो करना है करें...' BCCI और PCB के बीच जुबानी जंग, IND-PAK मैच के बाद पाकिस्तान को बेइज्जती का डबल डोज

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकबला खत्म होने के बाद हैंड शेक ड्रामे का मुद्दा तूल पकड़ चुका है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के बीच जुबानी जंग देखने को मिली है. पीसीबी की धमकी बीसीसीआई पर बेअसर है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 15, 2025, 08:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Devajit Saikia and Mohsin naqvi
Devajit Saikia and Mohsin naqvi

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकबला खत्म होने के बाद हैंड शेक ड्रामे का मुद्दा तूल पकड़ चुका है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के बीच जुबानी जंग देखने को मिली है. पीसीबी की धमकी बीसीसीआई पर बेअसर है. देवजीत सैकिया ने पाकिस्तान की धमकी पर चौंकाने वाला बयान दे दिया है. हैंड शेक ड्रामे के बाद खबर आई की पाकिस्तान एशिया कप से बाहर होने की गीदड़भभकी दे रहा है. 

हाथ न मिलाने पर हुआ बवाल

पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भारत ने 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी. इस मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान की टीम से हाथ नहीं मिलाया. पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा और हेड कोच माइक हेसन इसके लिए इंतजार में रहे. लेकिन सूर्या एंड कंपनी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया. जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तिलमिलाया हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक पीसीबी ने आईसीसी से खेल भावना को लेकर शिकायत भी की है. इतना ही नहीं, रेफरी के खिलाफ भी पीसीबी ने सवाल खड़े कर दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

पीसीबी ने दी धमकी

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एशिया कप में आगे मुकाबले न खेलने की भी धमकी दे रहा है. अब पीसीबी की शिकायतों पर बीसीसीआई की दो टूक देखने को मिली है. सचिव देवजीत सैकिया से आजतक से इस बारे में बात की. सैकिया ने पाकिस्तान की गीदड़भभकी को सीधे नजरअंदाज किया और आगे के मुकाबलों पर जोर दिया. 

ये भी पढे़ं.. छक्कों का गजब रिकॉर्ड: 41 छक्के, 39 चौके और 487 रन... टी20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा अजूबा, गेंदबाजों के लिए कब्रगाह बनी पिच

क्या बोले सैकिया?

देवजीत सैकिया ने इस मुद्दे पर कहा, 'सैकिया से पूछा गया कुछ खबरों में बताया गया है कि ACC (एश‍ियन क्रिकेट काउंस‍िल) ने BCCI से संपर्क किया है क्या ये खबरें सच हैं. सैकिया ने कहा 'मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. जो होना था हो गया है. अब हमारा फोकस टूर्नामेंट पर है.' उन्होंने आगे कहा, 'इसके बाद सैकिया से पूछा गया कि PCB ने इस मामले को ICC के के सामने उठाया है और हैंड शेक कंट्रोवर्सी की शिकायत है. उन्होंने कहा- उन्हें जो करना हैं करे, हमें आगे के मैच खेलने हैं. मुझे इस मामले में कुछ नहीं कहना है.'

अपडेट जारी है.. 

 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IND vs Pak

Trending news

वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
Supreme Court
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
Omar Abdullah
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
weather update
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
INS Nistar
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
jammu kashmir news
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
Waqf Amendment Act 2025
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
Bhagwant Mann
PAK से मैच हो सकता है लेकिन श्रद्धालु करतारपुर साहिब मत्था टेकने नहीं जा सकते? CM
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
Health news in Hindi
स्वीमिंग पूल में तैरने वाले हो जाएं अलर्ट, जान ले रहा है 'दिमाग' खाने वाला ये कीड़ा
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
waqf act
गैर-मुस्लिम CEO से कलेक्टर तक... फैसले के बाद वक्फ कानून में क्या-क्या बदल जाएगा?
PM मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर
Sarbananda Sonowal
PM मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर
;