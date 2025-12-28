Advertisement
trendingNow13056407
Hindi Newsक्रिकेटसारी अटकलें बकवास, गंभीर ही बने रहेंगे टेस्ट कोच, BCCI ने अचानक कर दिया सब कुछ साफ

सारी अटकलें बकवास, गंभीर ही बने रहेंगे टेस्ट कोच, BCCI ने अचानक कर दिया सब कुछ साफ

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने गौतम गंभीर को टेस्ट फॉर्मेट की कोचिंग से हटाए जाने वाली सभी अटकलों को खारिज कर दिया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अब सब कुछ साफ कर दिया है. बोर्ड के मुताबिक गौतम गंभीर ही तीनों फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बने रहेंगे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 28, 2025, 03:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सारी अटकलें बकवास, गंभीर ही बने रहेंगे टेस्ट कोच, BCCI ने अचानक कर दिया सब कुछ साफ

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने गौतम गंभीर को टेस्ट फॉर्मेट की कोचिंग से हटाए जाने वाली सभी अटकलों को खारिज कर दिया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अब सब कुछ साफ कर दिया है. बोर्ड के मुताबिक गौतम गंभीर ही तीनों फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बने रहेंगे. बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछले महीने नवंबर में टीम इंडिया को अपने ही घर में 0-2 से टेस्ट सीरीज गंवानी पड़ी थी.

गंभीर ही बने रहेंगे टेस्ट कोच

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार के बाद से ही गौतम गंभीर की टेस्ट कोचिंग पर बड़े-बड़े सवाल उठने लगे थे. पिछले कुछ दिनों से अटकलें चल रही थी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) गौतम गंभीर को टेस्ट फॉर्मेट की कोचिंग से हटाना चाहती है और इसके लिए बोर्ड ने वीवीएस लक्ष्मण से अनौपचारिक रूप से बातचीत भी की है. बीसीसीआई ने हालांकि इन खबरों को बकवास बताया है.

Add Zee News as a Preferred Source

BCCI ने अचानक कर दिया सब कुछ साफ

यह भी दावा किया गया था कि वीवीएस लक्ष्मण ने BCCI के टेस्ट कोचिंग के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है और वह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रमुख के रूप में खुश हैं. हालांकि अब एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक BCCI ने टेस्ट फॉर्मेट की कोचिंग से गौतम गंभीर को हटाने और जिम्मेदारी को वीवीएस लक्ष्मण को सौंपने की खबरों को आधारहीन बताया है.

गौतम गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के मुताबिक गौतम गंभीर ODI और T20I की तरह टेस्ट फॉर्मेट के हेड कोच भी बने रहेंगे. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गौतम गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक है, लेकिन अगर टीम इंडिया आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती है तो इस पर दोबारा विचार किया जा सकता है. गौतम गंभीर का ODI और T20I में कोच के रूप में अच्छा रिकॉर्ड रहा है. ODI फॉर्मेट में टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी और T20I में एशिया कप जीती है, लेकिन टेस्ट में खासकर भारत की धरती पर, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्लीन स्वीप उनकी कोचिंग पर सवाल है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

BCCI

Trending news

'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
west bengal news in hindi
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
congress
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
Droupadi Murmu
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
digvijay singh
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
Congress Foundation Day
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
Bengal Elections 2026
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
Shashi Tharoor
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां
man ki baat 2025
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर US से उठी आवाज, यूनुस सरकार को लताड़ा
Bangladesh news
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर US से उठी आवाज, यूनुस सरकार को लताड़ा
गोडसे से क्या सीखेगी गांधी की पार्टी? दिग्विजय की तारीफ पर पवन खेड़ा का करारा वार
digvijaya singh
गोडसे से क्या सीखेगी गांधी की पार्टी? दिग्विजय की तारीफ पर पवन खेड़ा का करारा वार