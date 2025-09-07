BCCI की छप्पर फाड़ कमाई, 5 साल में बढ़ गए 14 हजार करोड़ रुपये, बैंक बैलेंस जान खुली की खुली रह जाएंगी आंखें
Advertisement
trendingNow12911900
Hindi Newsक्रिकेट

BCCI की छप्पर फाड़ कमाई, 5 साल में बढ़ गए 14 हजार करोड़ रुपये, बैंक बैलेंस जान खुली की खुली रह जाएंगी आंखें

BCCI Bank Balance: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है. इस बात एक बार फिर से मुहर लग गई है. एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें बताया गया है कि बोर्ड ने पिछले 5 सालों में छप्पर फाड़ कमाई की है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 07, 2025, 10:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BCCI की छप्पर फाड़ कमाई, 5 साल में बढ़ गए 14 हजार करोड़ रुपये, बैंक बैलेंस जान खुली की खुली रह जाएंगी आंखें

BCCI Bank Balance: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है. इस बात एक बार फिर से मुहर लग गई है. एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें बताया गया है कि बोर्ड ने पिछले 5 सालों में छप्पर फाड़ कमाई की है. बीसीसीआई की संपत्ति में 14,627 करोड़ रुपये की भारी बढ़ोतरी हुई है. बोर्ड को अभी टीम इंडिया के मुख्य जर्सी स्पॉन्सर की तलाश है. एशिया कप में टीम इंडिया बिना जर्सी स्पॉन्सर के खेलने वाली है.

बीसीसीआई का बैंक बैलेंस कितना?

क्रिकबज की एक रिपोर्ट में बीसीसीआई की कमाई का खुलासा किया गया है. इसमें बताया गया है कि सिर्फ 2023-24 में बोर्ड ने 4,193 करोड़ रुपये कमाए, जिससे उसका नकद और बैंक बैलेंस 20,686 करोड़ रुपये हो गया है. राज्य इकाइयों को सभी बकाये का भुगतान करने के बाद भी बोर्ड का सामान्य फंड 2019 में 3,906 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024 में 7,988 करोड़ रुपये हो गया है. यह आंकड़े राज्य क्रिकेट संघों के साथ साझा किए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बीसीसीआई के खातों में क्या-क्या बदलाव?

रिपोर्ट के अनुसार, 2024 की एजीएम में प्रस्तुत खातों के बयान में कहा गया है, ''मानद सचिव ने सदस्यों को अवगत कराया कि 2019 से बीसीसीआई का नकद और बैंक बैलेंस 6,059 करोड़ रुपये से बढ़कर 20,686 करोड़ रुपये हो गया है. यह राज्य क्रिकेट संघों को देय सभी राशियों का भुगतान करने के बाद का आंकड़ा है. 2019 से बीसीसीआई ने पिछले पांच सालों में 14,627 करोड़ रुपये जोड़े हैं. यह पिछले वित्तीय वर्ष से 4,193 करोड़ रुपये की वृद्धि है. इसके अलावा 2019 से सामान्य फंड भी 3,906 करोड़ रुपये से बढ़कर 7,988 करोड़ रुपये हो गया है, जो 4,082 करोड़ रुपये की वृद्धि है.''

ये भी पढ़ें: Asia Cup 2025: भारत के लिए खतरा बनेंगे यूएई के ये 3 खिलाड़ी! एक तो छक्के लगाने में सूर्यकुमार यादव से भी आगे

टैक्स के लिए बड़ा प्रावधान

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बीसीसीआई कर देनदारियों के लिए बड़ी रकम अलग से रख रहा है. उसने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 3,150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जबकि वह अदालतों और न्यायाधिकरणों में इस मामले पर कानूनी लड़ाई लड़ रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है, ''बीसीसीआई ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर दायित्वों के लिए 3,150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. जबकि बीसीसीआई अदालतों और न्यायाधिकरणों के सामने सही रास्ते पर है, फिर भी इसने करों के प्रति किसी भी दायित्व का भुगतान करने के लिए प्रावधान किए हैं.''

आईपीएल और निवेश से आय में उछाल

कम अंतर्राष्ट्रीय मैचों के कारण सकल मीडिया अधिकार आय 2,524.80 करोड़ रुपये से घटकर 813.14 करोड़ रुपये हो गई, लेकिन निवेश आय में भारी वृद्धि हुई. यह 533.05 करोड़ रुपये से बढ़कर 986.45 करोड़ रुपये हो गई, जिसके कारण जमा राशि पर उच्च रिटर्न है. रिपोर्ट के अनुसार, आईपीएल से हुई कमाई और आईसीसी से मिले हिस्से के कारण बीसीसीआई ने 2023-24 के लिए 1,623.08 करोड़ रुपये का अधिशेष (सरप्लस) दर्ज किया, जो पिछले साल के 1,167.99 करोड़ रुपये से ज्यादा है.

ये भी पढ़ें: फंस गया इंग्लैंड...पूर्व चैंपियन को वर्ल्ड कप 2027में नहीं मिलेगी डायरेक्ट एंट्री? पलट गए सारे समीकरण

एजीएम में पेश की जाएगी रिपोर्ट

2023-24 के लिए बीसीसीआई ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1,200 करोड़ रुपये, प्लेटिनम जुबली फंड के लिए 350 करोड़ अधिशेष और क्रिकेट के विकास के लिए 500 करोड़ अधिशेष आवंटित किए. रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य संघों को 1,990.18 करोड़ अधिशेष मिले, जबकि चालू वर्ष के लिए 2,013.97 करोड़ अधिशेष का अनुमान है. यह आंकड़े 28 सितंबर को बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में औपचारिक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

BCCIcricket

Trending news

'बिहार की सियासी गर्मी और धूल...', मलेशिया पहुंचे राहुल गांधी पर BJP ने कसा तंज
Rahul Gandhi
'बिहार की सियासी गर्मी और धूल...', मलेशिया पहुंचे राहुल गांधी पर BJP ने कसा तंज
माल्या-नीरव जल्द भारत के हवाले किए जाएंगे! तिहाड़ जेल क्यों पहुंची ब्रिटिश टीम?
Tihar Jail
माल्या-नीरव जल्द भारत के हवाले किए जाएंगे! तिहाड़ जेल क्यों पहुंची ब्रिटिश टीम?
केरल में पाकिस्तान का राज है?... ओणम पर 'फूलों की रंगोली' से भड़की राजनीति
Kerala Pookalam controversy
केरल में पाकिस्तान का राज है?... ओणम पर 'फूलों की रंगोली' से भड़की राजनीति
बिहार के बाद अब देशभर में SIR की तैयारी, कंप्लीट रखिएगा ये दस्तावेज
Election Commission
बिहार के बाद अब देशभर में SIR की तैयारी, कंप्लीट रखिएगा ये दस्तावेज
Chandra Grahan 2025 LIVE: आज साल का आखिरी चंद्रग्रहण, भारत में कब और कहां-कहां दिखेगा ब्लड मून?
Chandra Grahan
Chandra Grahan 2025 LIVE: आज साल का आखिरी चंद्रग्रहण, भारत में कब और कहां-कहां दिखेगा ब्लड मून?
रविवार को मौसम की 'हाहाकारी' भविष्यवाणी, घर से निकलने से पहले पढ़ लीजिए वेदर रिपोर्ट
weather update
रविवार को मौसम की 'हाहाकारी' भविष्यवाणी, घर से निकलने से पहले पढ़ लीजिए वेदर रिपोर्ट
60 साल पहले PAK फौज को घर में घुसकर मारा था, जंग की ये कहानी लहू मे जोश भर देगी
india pakistan war
60 साल पहले PAK फौज को घर में घुसकर मारा था, जंग की ये कहानी लहू मे जोश भर देगी
देश के इस राज्य में कभी मत बनाना मकान! आकाश से अचानक झपट पड़ेगी 'मौत' और...
Lightning Causes
देश के इस राज्य में कभी मत बनाना मकान! आकाश से अचानक झपट पड़ेगी 'मौत' और...
दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न खुरचे जाने के बाद उल्टा वक्फ बोर्ड पर भड़के उमर
jammu kashmir news
दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न खुरचे जाने के बाद उल्टा वक्फ बोर्ड पर भड़के उमर
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
;