पाकिस्तान पर बैन लगना चाहिए... PCB पर भड़के अनुराग ठाकुर, क्रिकेट में राजनीति करने पर निकाला गुस्सा

ICC vs PCB vs BCCI: पाकिस्तान ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज में भारत के साथ खेलने से मना कर दिया है. सलमान अली आगा की टीम भारत के खिलाफ मैदान पर नहीं उतरेगी, लेकिन टीम इंडिया शेड्यूल के हिसाब से आगे बढ़ेगी. इसमें कोलंबो जाना, प्रैक्टिस सेशन और अनिवार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना शामिल है. सूर्यकुमार यादव की टीम मैच रेफरी के फाइनल फैसले का इंतजार करेगी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 06, 2026, 07:18 PM IST
ICC vs PCB vs BCCI: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की अपील की है. पाकिस्तान ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज में भारत के साथ खेलने से मना कर दिया है. सलमान अली आगा की टीम भारत के खिलाफ मैदान पर नहीं उतरेगी, लेकिन टीम इंडिया शेड्यूल के हिसाब से आगे बढ़ेगी. इसमें कोलंबो जाना, प्रैक्टिस सेशन और अनिवार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना शामिल है. सूर्यकुमार यादव की टीम मैच रेफरी के फाइनल फैसले का इंतजार करेगी. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी लगातार भारत और भारतीय टीम के खिलाफ बयान दे रहे हैं. इससे मामला और ज्यादा बिगड़ रहा है.

अनुराग ठाकुर ने क्या कहा?

इस मुद्दे पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट की मेजबानी में भारत की लंबे समय से चली आ रही भूमिका और ग्लोबल क्रिकेट में, आर्थिक और प्रशासनिक दोनों तरह से, उसके योगदान पर जोर दिया. उन्होंने कहा, ''आईसीसी को उनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए. भारत ने जितने भी टूर्नामेंट की मेजबानी की है, उन सभी में बेहतरीन सुविधाएं दी हैं'' उन्होंने दुनिया भर में इस खेल को बनाए रखने में भारत की केंद्रीय भूमिका पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा, ''भारत ग्लोबल क्रिकेट कम्युनिटी में आर्थिक रूप से और खेल के मामले में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है.''

पाकिस्तान को बैन करने की मांग

पाकिस्तान के खेलने से इनकार करने पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि आईसीसी को अपना अधिकार दिखाना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कड़ी पेनल्टी लगानी चाहिए. पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष ने कहा, ''अगर कोई आज भारत नहीं आना चाहता, बहाने बना रहा है और राजनीति कर रहा है, तो उनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जाना चाहिए. उनकी ग्रांट रोक देनी चाहिए और उन्हें कुछ सालों के लिए बैन कर देना चाहिए ताकि वे किसी भी दूसरे देश के खिलाफ न खेल सकें.''

पाकिस्तान भारत का बॉयकॉट क्यों कर रहा है?

पाकिस्तान सरकार ने पहले सोशल मीडिया पर एक ऑफिशियल बयान जारी कर पुष्टि की थी कि टीम टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी, लेकिन 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले ग्रुप स्टेज के मैच में भारत के खिलाफ मैदान पर नहीं उतरेगी. पाकिस्तान का यह फैसला बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटाए जाने और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किए जाने के बाद आया है. बांग्लादेश ने अपने तय मैचों के लिए भारत जाने से मना कर दिया था. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक लेटर लिखा था, जिसमें बीसीसीआई के निर्देश के बाद मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाए जाने के बाद सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया गया था. अब अगर पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ नहीं खेलती है तो उसके दो अंक भारत को दे दिए जाएंगे और बाद में आईसीसी बड़ा एक्शन ले सकता है. वह पाकिस्तान पर बैन या जुर्माना भी लगा सकता है.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

