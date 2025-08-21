BCCI ने चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को दिया वरदान, बोर्ड का अचानक आया ये बड़ा फैसला

BCCI Chief Selector Ajit Agarkar: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) में इन दिनों बदलाव की बयार चल पड़ी है. कभी कप्तान को बदल दिया जाता है तो कभी सीनियर खिलाड़ी संन्यास ले लेता है. उपकप्तानों को तो तुरंत ही हटा दिया जा रहा है. अब एक पदाधिकारी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर का कार्यकाल जून 2026 तक बढ़ा दिया है. अगरकर ने जून 2023 में यह पद संभाला था और उनके कार्यकाल में भारतीय टीम ने आईसीसी (ICC) ट्रॉफी का लंबा इंतजार खत्म किया.

बीसीसीआई ने किया बड़ा फैसला

अगरकर कार्यकाल में भारत ने 2024 का टी20 विश्व कप और इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी जीती. इसके अलावा टीम इंडिया ने घरेलू सरजमीं पर 2023 के वनडे विश्व कप के फाइनल में भी जगह बनाई और टेस्ट टीम में भी बेहतरीन बदलाव देखने को मिला. द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अगरकर के अनुबंध को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 से पहले ही नवीनीकृत कर दिया गया था.

अगरकर के कार्यकाल में दिग्गजों ने लिया संन्यास

बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया, ''उनके कार्यकाल में भारतीय टीम ने खिताब जीते हैं और टेस्ट व टी20 टीमों में बदलाव भी हुआ है. बीसीसीआई ने उनका अनुबंध जून 2026 तक बढ़ाया था और उन्होंने कुछ महीने पहले ही यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था.'' अगरकर की देखरेख में टीम इंडिया ने विराट कोहली, रोहित शर्मा और रवि अश्विन जैसे दिग्गजों की विदाई जैसे मुश्किल दौर का भी सामना किया. अश्विन ने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, जबकि रोहित और विराट अब केवल वनडे मैचों में खेलेंगे. इस दौरान शुभमन गिल को टेस्ट और सूर्यकुमार यादव को टी20 का नया कप्तान भी बनाया गया.

एस. शरथ की हो सकती है छुट्टी

वर्तमान चयन समिति में अजीत अगरकर के अलावा एस.एस. दास, सुब्रतो बनर्जी, अजय रात्रा और एस. शरथ शामिल हैं. हालांकि, समझा जा रहा है कि सितंबर में होने वाली वार्षिक आम सभा की बैठक के बाद वरिष्ठ चयन समिति में कुछ बदलाव हो सकते हैं. बोर्ड उनकी जगह किसी नए चेहरे को ला सकता है.

महिला और जूनियर चयन समिति के लिए भी आवेदन आमंत्रित

इसके अलावा बीसीसीआई वरिष्ठ महिला और जूनियर पुरुष चयन समितियों के लिए भी आवेदन आमंत्रित करेगा. महिला समिति की अध्यक्ष नीतू डेविड अपनी साथी सदस्यों आरती वैद्य और मिथु मुखर्जी के साथ बतौर चयनकर्ता पांच साल पूरे कर रही हैं. बोर्ड के नियमों के अनुसार, सदस्य केवल पांच साल तक ही पद पर रह सकते हैं. अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण समय है. जूनियर चयन समिति में तिलक नायडू, रानादेब बोस, हरविंदर सिंह सोढ़ी, पथिक पटेल और कृशन मोहन शामिल हैं. समझा जाता है कि बोर्ड जूनियर चयन समिति में भी कुछ बदलाव करने पर विचार कर रहा है.