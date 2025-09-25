हारिस रऊफ-साहिबजादा फरहान की खैर नहीं! गलत इशारे और AK-47 सेलिब्रेशन पर भड़का BCCI, ICC में शिकायत दर्ज
Hindi Newsक्रिकेट

हारिस रऊफ-साहिबजादा फरहान की खैर नहीं! गलत इशारे और AK-47 सेलिब्रेशन पर भड़का BCCI, ICC में शिकायत दर्ज

India vs Pakistan Haris Rauf Sahibzada Farhan: एशिया कप 2025 में टीम इंडिया ने दो बार पाकिस्तान को हराया है और दोनों मुकाबलों को दौरान कई विवादित पल देखने को मिले. इसे लेकर बीसीसीआई काफी नाराज हुआ है. उसने पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ और बल्लेबाज साहिबजादा फरहान के खिलाफ आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई है.

Sep 25, 2025, 08:40 AM IST
Haris Rauf Sahibzada Farhan AK 47 Celebration: एशिया कप का रोमांच अपने आखिरी चरण में है. 28 सितंबर को होने वाले फाइनल के लिए भारतीय टीम ने क्वालीफाई कर लिया है. अब उसके प्रतिद्वंद्वी का फैसला गुरुवार (25 सितंबर) को होगा. सुपर-4 में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आमने-सामने होंगी. इसमें जीतने वाला भारत से खिताबी मुकाबले में खेलेगा. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने दो बार पाकिस्तान को हराया है और दोनों मुकाबलों को दौरान कई विवादित पल देखने को मिले. इसे लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) काफी नाराज हुआ है. उसने पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ और बल्लेबाज साहिबजादा फरहान के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) में शिकायत दर्ज कराई है.

हारिस ने क्या किया था?

सुपर-4 मैच में के दौरान भारत के खिलाफ मैच के दौरान फिल्डिंग के समय पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ ने गलत इशारे किए. दर्शक उन्हें 'कोहली-कोहली' कहकर चिढ़ा रहे थे. दरअसल, विराट ने 2022 टी20 वर्ल्ड कप में मेलबर्न के मैदान पर हारिस को सामने की ओर छक्का मारा था और वह पाकिस्तानियों को आज तक दुख देता है. उस छक्के ने मैच को पलट दिया था. टीम इंडिया हारे हुए मुकाबले में जीत गई थी. हारिस चिढ़ाने के बाद नाराज हो गए थे और अभद्र इशारे करने लगे थे.

साहिबजादा फरहान का बंदूक सेलिब्रेशन

उसी मैच में पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक लगाकर बल्ले को बंदूक की तरह ताना और गन फायर की तरह एक्शन किया. इसे लोगों ने AK-47 और गन फायर सेलिब्रेशन किया. फरहान के इस सेलिब्रेशन पर बवाल मच गया. इस सेलिब्रेशन की आलोचना भारतीय फैंस ने की.

फरहान ने दी थी सफाई

साहिबजादा फरहान ने मैच के बाद अपने सेलिब्रेशन पर सफाई दी थी. उन्होंने कहा था, ''वह जश्न बस उस समय का एक क्षण था. मैं 50 रन बनाने के बाद ज्यादा जश्न नहीं मनाता. लेकिन, अचानक मेरे दिमाग में आया कि चलो आज एक जश्न मनाते हैं. मैंने वह किया. मुझे नहीं पता कि लोग इसे कैसे लेंगे. मुझे इसकी परवाह नहीं है.''

अब आगे क्या होगा?

बीसीसीआई ने बुधवार को यह शिकायत दर्ज कराई थी और जय शाह की अध्यक्षता वाली आईसीसी ने ईमेल मिलने की पुष्टि कर दी है. अगर साहिबजादा और रऊफ लिखित रूप में इन आरोपों से इनकार करते हैं, तो आईसीसी में सुनवाई होने की उम्मीद है. उन्हें सुनवाई के लिए आईसीसी एलीट पैनल के रेफरी रिची रिचर्डसन के सामने पेश होना पड़ सकता है. हारिस के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को अपशब्द कहने के भी आरोप लगे हैं. रऊफ और साहिबजादा दोनों को आईसीसी की सुनवाई में अपने इशारों को समझाना होगा और अगर वे अपनी हरकतों को सही नहीं ठहरा पाते हैं, तो उन्हें आचार संहिता के अनुसार प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

