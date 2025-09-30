मोहसिन नकवी की चाल पड़ी उल्टी, बीसीसीआई के सामने टेके घुटने, वापस करनी पड़ेगी ट्रॉफी

भारतीय क्रिकेंट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार शाम को एशियाई क्रिकेट परिषद की बैठक में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले को लेकर चर्चा की. बीसीसीआई ने एसीसी- पीसीबी के चैयरमैन को फोर्स किया है कि वो भारतीय टीम को एशिया कप जीतने की बधाई दें और ट्रॉफी लैटाने की भी बात कही. खिताबी जंग में खेले गए रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को बुरी तरह से रौंदने के बाद भारत ने पाकिस्तान के गृह मंत्री से ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद नकवी ट्रॉफी लेकर मैदान के बार चले गए थे.

एसीसी की मीटिंग

न्यूज18 के रीपोर्ट्स की माने तो बोर्ड के सदस्यों ने ये मीटिंग में यह तय किया की मोहसिन भारत को एशिया कप जीतने की बधाई दें और साथ ही ट्रॉफी लौटाने पर भी बात चल रही है. दरअसल, फाइनल में मोहसिन नकवी के शर्मनाक रवैये से पूरा क्रिकेट जगत खफा है. ऐसा पहली बार हुआ जब जीतने वाली टीम को फाइनल का खिताब नहीं मिला.भारतीय टीम फाइनल मैच जीतने के बाद भी बिना ट्रॉफी के भारत वापस लौटी.

Add Zee News as a Preferred Source

9वीं बार खिताब जीता

भारत और पाकिस्तान एशिया कप के इतिहास में 41 सालों के इतिहास में पहली बार आमने-सामने थे. मैच की शुरुआत में पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम एक समय अच्छी स्थिति में दिख रही थी, लेकिन उसके बाद कुलदीप यादव की धारदार गेंदबाजी के सामने उनकी एक ना चली और पाक टीम एक के बाद एक विकेट गवां बैठी. पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 147 रनों का लक्ष्य दिया, जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की खराब शुरुआत रही. अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और कप्तान सूर्यकुमार जल्द अपना विकेट गंवा बैठे. फिर पारी को संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने संभाला. तिलक ने शानदार 69 रनों की मैच विनिंग पारी खेली और उनता साथ शिवम दुबे ने दिया. दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को फाइनल मुकाबले में 5 विकटों से जीत दिलाई. इसी के साथ भारतीय टीम ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया.

ये भी पढ़ें: रिटायर्ड हर्ट से एशिया कप के हीरो तक का सफर, तिलक वर्मा के करियर ने कैसे लिया U टर्न, जानें अनसुनी दास्तान

पाकिस्तान के कप्तान का ड्रामा

पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा रनरअप का 75000 डॉलर चेक लेने पहुंचे. चेक लेने के तुंरत बाद उन्होंने चेक को हवा में उछाल दिया.इस हरकत के बाद वो मुस्कराते हुए स्टेज से आए, इसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था मानों सलमान ने सबकुछ जानबूझकर किया हो. उनकी इस हरकत के बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जमकर विरोध हुआ.