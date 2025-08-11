BCCI ने विराट और रोहित को दी लाइफ लाइन! अब इस नई रिपोर्ट ने उड़ाए सभी के होश

BCCI Virat Kohli Rohit Sharma: भारत के दो दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा के क्रिकेट फ्चूचर को लेकर संशय बरकरार है. दोनों दिग्गजों ने पिछले साल टी20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. इस साल मई में फिर से दोनों ने सबको चौंकाया और आईपीएल 2025 के बीच टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया.
Trending Photos
BCCI Virat Kohli Rohit Sharma: भारत के दो दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा के क्रिकेट फ्चूचर को लेकर संशय बरकरार है. दोनों दिग्गजों ने पिछले साल टी20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. इस साल मई में फिर से दोनों ने सबको चौंकाया और आईपीएल 2025 के बीच टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया. कोहली और रोहित 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले अपने खेल के समय को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं.
'इंडिया ए' के लिए खेलेंगे विराट-रोहित
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अब इन दोनों स्टार खिलाड़ियों को विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) के बजाय 'इंडिया ए' मैचों में खेलने का विकल्प दे रहा है, ताकि उन्हें पूरी घरेलू ट्रॉफी खेलने का बोझ न उठाना पड़े. एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि कोहली और रोहित को 2027 विश्व कप की योजनाओं में शामिल होने के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना अनिवार्य होगा. हालांकि, पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई के भीतर एक विचार यह है कि दोनों खिलाड़ियों के लिए पूरी विजय हजारे ट्रॉफी खेलना संभव नहीं होगा. इसलिए उन्हें 'इंडिया ए' मैचों में खेलने के लिए प्रेरित किया जा सकता है.
ये भी पढ़ें: एशिया कप में उतरते ही इतिहास रच देंगे अर्शदीप सिंह, अब तक कोई भारतीय नहीं कर पाया ऐसा
बड़ी जानकारी आई सामने
बीसीसीआई के एक सूत्र ने समाचार एजेंसी को बताया, "अगर वे विजय हजारे खेलते भी हैं, तो उससे पहले छह वनडे मैच खेले जा चुके होंगे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैचों के बीच 'इंडिया ए' की दक्षिण अफ्रीका 'ए' के खिलाफ सीरीज है. राजकोट में 13, 16 और 19 नवंबर को तीन लिस्ट ए (50 ओवर) के मैच होने हैं.''
ये भी पढ़ें: IPL 2026: सैमसन, राहुल और ईशान किशन...ऑक्शन से पहले 'शॉक' देंगे ये 5 दिग्गज! बदल सकते हैं टीम
विजय हजारे में खेलना मुश्किल
सूत्र ने आगे कहा, "अब सवाल यह है कि क्या दोनों खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले इन तीन या संभवतः दो 'ए' मैचों में खेलना चाहेंगे. इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि क्या अजीत अगरकर और उनके साथी चयनकर्ता ऐसा चाहेंगे.'' इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी (24 दिसंबर, 2025 - 18 जनवरी, 2026) के दौरान ही भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे (11, 14, 18 जनवरी) भी खेले जाएंगे. ऐसे में, अगर वे विजय हजारे ट्रॉफी खेलते भी हैं, तो वे दो या तीन से ज्यादा मैच नहीं खेल पाएंगे.