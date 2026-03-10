Advertisement
सुनो पाकिस्तान... BCCI ने जितनी प्राइज मनी टीम इंडिया को दी, उतने में बिक जाएंगे PSL के सारे खिलाड़ी

BCCI Prize Money to Team India: बीसीसीआई ने टी20 विश्व कप विजेता टीम इंडिया के लिए 131 करोड़ रुपये के इनाम का ऐलान किया. कप्तान सूर्यकुमार यादव और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन ने रचा इतिहास. टीम इंडिया ने अहमदाबाद में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 10, 2026, 03:36 PM IST
Photo Credit: BCCI/PSL
Photo Credit: BCCI/PSL

BCCI Prize Money to Team India: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने मंगलवार (10 मार्च) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन का जश्न मनाते हुए एक बड़ी घोषणा की है. बोर्ड ने कप्तान सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व वाली विश्व विजेता टीम के लिए 131 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार का ऐलान किया है. यह इनामी राशि 2024 में भारत की टी20 विश्व कप जीत के बाद घोषित 125 करोड़ रुपये से 6 करोड़ रुपये अधिक है.

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ने न्यूजीलैंड को फाइनल में करारी शिकस्त देकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया. भारत अब दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने टी20 विश्व कप का खिताब तीन बार अपने नाम किया है. यह जीत भावनात्मक रूप से भी खास थी क्योंकि इसी ग्राउंड पर भारत को 2023 वनडे विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह बदल गई.

बल्लेबाजों ने कैसे मचाया कोहराम?

फाइनल मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजी इकाई ने विश्व कप इतिहास के सबसे विस्फोटक प्रदर्शनों में से एक पेश किया. संजू सैमसन ने 89, ईशान किशन ने 54 और अभिषेक शर्मा ने 52 रन बनाए. शिवम दुबे ने आखिरी ओवरों में 8 गेंद पर नाबाद 26 रन की तूफानी पारी खेली. भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 5 विकेट पर 255 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया. टीम के शीर्ष तीन बल्लेबाजों ने शानदार अर्धशतक जमाकर जीत की नींव रखी और कीवी गेंदबाजों को संभलने का कोई मौका नहीं दिया. न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19 ओवर में 159 रनों पर सिमट गई.

कौन बना प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट? 

टूर्नामेंट के शुरुआती चरण संजू सैमसन को ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन सुपर-8 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम में आते ही उन्होंने धमाल मचा दिया. उन्होंने नॉकआउट मैचों में अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखा. सलामी बल्लेबाज के रूप में सैमसन ने लगातार तीसरा 80-प्लस का स्कोर बनाया. उनके 5 मैचों में 321 रनों के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' के पुरस्कार से नवाजा गया.

कितनी बड़ी है यह इनामी राशि?

अगर हम बीसीसीआई द्वारा घोषित 131 करोड़ रुपये (लगभग 14.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की तुलना करें, तो यह राशि पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) 2026 के एक पूरे सीजन के खिलाड़ी लिए खिलाड़ियों को खरीदने के बजट के लगभग बराबर है. 8 टीमों का कुल खर्च लगभग 16 मिलियन डॉलर होता है, यानी भारत की इनामी राशि अकेले एक पूरे पीएसएल सीजन के खिलाड़ी खर्च का लगभग 89% कवर कर सकती है.

दुनिया पर कैसे छा गई टीम इंडिया?

भारत का यह ताजा खिताब पिछले कुछ वर्षों में आईसीसी टूर्नामेंटों में उसके बढ़ते वर्चस्व का प्रमाण है. यह सफर 2024 टी20 विश्व कप की जीत से शुरू हुआ, जिसके बाद भारत ने 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया. केवल पुरुष टीम ही नहीं, बल्कि भारतीय महिलाओं ने वनडे विश्व कप और जूनियर स्तर पर अंडर-19 टीम ने भी विश्व कप जीतकर देश का मान बढ़ाया है. भारत अब पुरुष, महिला और आयु-वर्ग क्रिकेट में कुल पांच प्रमुख आईसीसी ट्रॉफियां अपने पास रखने वाला इकलौता देश है.

