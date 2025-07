उनका इलाज चल रहा... लॉर्ड्स टेस्ट में अब नहीं खेल पाएंगे ऋषभ पंत? BCCI ने दे दिया अपडेट

Rishabh Pant Injury Update: भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट लॉर्ड्स में 10 जुलाई से शुरू हुआ. पहले ही दिन गेंदबाजी कर रही भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा है. इंजरी की वजह से ऋषभ पंत मैदान से बाहर चले गए. उनकी जगह सब्टीट्यूट के टावर पर ध्रुव जुरेल विकेटकीपिंग के लिए बुलाया गया. ऋषभ पंत दिन के दूसरे सेशन में चोटिल होकर मैदान से बाहर गए. इसके बाद से फैंस के मन में सवाल है कि वह मैदान में कब लौटेंगे. इस बीच ऋषभ पंत की इंजरी को लेकर BCCI ने बड़ा अपडेट जारी किया है.

BCCI ने दिया अपडेट

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक अपडेट जारी करते हुए कहा, 'टीमइंडिया के उप-कप्तान ऋषभ पंत की बाईं तर्जनी उंगली में चोट लग गई है. फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और वे मेडिकल टीम की निगरानी में हैं. ऋषभ की अनुपस्थिति में ध्रुव जुरेल विकेटकीपिंग कर रहे हैं.' हालांकि, BCCI ने उनकी चोट की गंभीरता को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Update: <a href="https://twitter.com/hashtag/TeamIndia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TeamIndia</a> vice-captain Rishabh Pant got hit on his left index finger. <br><br>He is receiving treatment at the moment and under the supervision of the medical team.<br><br>Dhruv Jurel is currently keeping wickets in Rishabh's absence. <br><br>Updates ▶️ <a href="https://t.co/X4xIDiSmBg">https://t.co/X4xIDiSmBg</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ENGvIND?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ENGvIND</a> <a href="https://t.co/MeLIgZ4MrU">pic.twitter.com/MeLIgZ4MrU</a></p>— BCCI (@BCCI) <a href="https://twitter.com/BCCI/status/1943329317980704804?ref_src=twsrc%5Etfw">July 10, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ऐसे चोटिल हुए पंत

दरअसल, इंग्लैंड की पारी के 34वें ओवर में ऋषभ पंत को उनके बाएं हाथ की उंगली पर तब चोट लगी, जब वह जसप्रीत बुमराह की गेंद पर ओली पोप की लेग साइड में खेले गए एक शॉट को रोकने की कोशिश कर रहे थे. पंत को गंभीर चोट लगी है. फिजियो कमलेश जैन जब उपचार करने पहुंचे तो वह दर्द से कराह रहे थे. इंजरी वाले स्थान पर टेप लगाने के बाद भी उनका दर्द कम नहीं हुआ. उस ओवर के बाद पंत ने विकेटकीपिंग नहीं की. उपचार और आराम के लिए वह पवेलियन लौट गए. इसके बाद ध्रुव जुरेल ने विकेटकीपिंग की कमान संभाली.

ध्रुव जुरेल कर रहे कीपिंग

ध्रुव जुरेल ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में की थी. उससे पहले पंत इंजरी की वजह से क्रिकेट से दूर थे. उस सीरीज में उन्होने तीन टेस्ट मैच खेले थे. अक्टूबर 2024 में भी बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान जब पंत को घुटने में चोट लगी थी, तब भी जुरेल ने विकेटकीपिंग की थी. मौजूदा सीरीज से पहले इंग्लैंड लायंस के खिलाफ भारत 'ए' के मैचों में भी जुरेल ने विकेटकीपिंग की थी.