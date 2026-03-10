1310000000... BCCI ने टीम इंडिया के लिए लुटा दिया खजाना, T20 वर्ल्ड चैंपियन बनने पर इतनी रकम का इनाम

Prize Money for Team India: न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली टीम इंडिया पर बीसीसीआई ने खजाना लुटा दिया है. मंगलवार को BCCI ने टीम इंडिया को इनाम के तौर पर 131 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है. 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर लगातार दूसरी बार टॉफी पर कब्जा जमाया.

खिताब जीतने के दो दिन बाद BCCI ने टीम इंडिया को बड़ा तोहफा दिया है. बता दें कि जब 2024 में 'मेन इन ब्लू' टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनी थी तब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें 125 करोड़ रुपये इनाम में दिए थे. हालांकि, इस बार रकम में 6 करोड़ का इजाफा हुआ है.

टीम इंडिया को 131 करोड़ का इनाम

भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतकर तीन बड़ी उपलब्धि हासिल की. टीम इंडिया बैक टू बैक दो T20 विश्व कप जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बनी. इसके अलावा बतौर होस्ट भारत ये टूर्नामेंट जीतने वाला पहला देश बना. टीम इंडिया ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप पर कब्जा किया है, जो अब तक कोई नहीं कर सका है. इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बीसीसीआई ने सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम पर छप्पर फाड़ पैसों की बरसात की है. वहीं, कोच गौतम गंभीर और अन्य कोचिंग स्टाफ को भी मालामाल कर दिया है.

T20 वर्ल्ड कप 2026 में कैसा रहा टीम इंडिया का सफर?

डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज किया. यूएसए के खिलाफ पहले मैच में सूर्या एंड कंपनी थोड़ी फंसी, लेकिन फिर आसानी से मुकाबला जीत लिया. इसके बाद भारत ने नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड को रौंदकर सुपर-8 में जगह बनाई. सुपर-8 स्टेज के पहले मैच में टीम इंडिया को झटका लगा, जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. हालांकि, 'मेन इन ब्लू' इस हार से और ताकतवर हो गई और फिर जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में अपनी सीट पक्की की. इसके बाद पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड और फाइनल में न्यूजीलैंड को धूल चटाकर ट्रॉफी पर कब्जा किया.

