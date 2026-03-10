Advertisement
trendingNow13135711
Hindi Newsक्रिकेट1310000000... BCCI ने टीम इंडिया के लिए लुटा दिया खजाना, T20 वर्ल्ड चैंपियन बनने पर इतनी रकम का इनाम

1310000000... BCCI ने टीम इंडिया के लिए लुटा दिया खजाना, T20 वर्ल्ड चैंपियन बनने पर इतनी रकम का इनाम

Prize Money for Team India: न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली टीम इंडिया पर बीसीसीआई ने खजाना लुटा दिया है. मंगलवार को BCCI ने टीम इंडिया को इनाम के तौर पर 131 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 10, 2026, 12:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BCCI ने टीम इंडिया के लिए लुटा दिया खजाना, 131 करोड़ का इनाम (PHOTO- BCCI)
BCCI ने टीम इंडिया के लिए लुटा दिया खजाना, 131 करोड़ का इनाम (PHOTO- BCCI)

Prize Money for Team India: न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली टीम इंडिया पर बीसीसीआई ने खजाना लुटा दिया है. मंगलवार को BCCI ने टीम इंडिया को इनाम के तौर पर 131 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है. 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर लगातार दूसरी बार टॉफी पर कब्जा जमाया.

खिताब जीतने के दो दिन बाद BCCI ने टीम इंडिया को बड़ा तोहफा दिया है. बता दें कि जब 2024 में 'मेन इन ब्लू' टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनी थी तब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें 125 करोड़ रुपये इनाम में दिए थे. हालांकि, इस बार रकम में 6 करोड़ का इजाफा हुआ है.

टीम इंडिया को 131 करोड़ का इनाम

Add Zee News as a Preferred Source

भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतकर तीन बड़ी उपलब्धि हासिल की. टीम इंडिया बैक टू बैक दो T20 विश्व कप जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बनी. इसके अलावा बतौर होस्ट भारत ये टूर्नामेंट जीतने वाला पहला देश बना. टीम इंडिया ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप पर कब्जा किया है, जो अब तक कोई नहीं कर सका है. इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बीसीसीआई ने सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम पर छप्पर फाड़ पैसों की बरसात की है. वहीं, कोच गौतम गंभीर और अन्य कोचिंग स्टाफ को भी मालामाल कर दिया है.

T20 वर्ल्ड कप 2026 में कैसा रहा टीम इंडिया का सफर?

डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज किया. यूएसए के खिलाफ पहले मैच में सूर्या एंड कंपनी थोड़ी फंसी, लेकिन फिर आसानी से मुकाबला जीत लिया. इसके बाद भारत ने नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड को रौंदकर सुपर-8 में जगह बनाई. सुपर-8 स्टेज के पहले मैच में टीम इंडिया को झटका लगा, जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. हालांकि, 'मेन इन ब्लू' इस हार से और ताकतवर हो गई और फिर जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में अपनी सीट पक्की की. इसके बाद पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड और फाइनल में न्यूजीलैंड को धूल चटाकर ट्रॉफी पर कब्जा किया. 

ये भी पढ़ें: जश्न में डूबे थे हार्दिक-ईशान, शोर के बीच संजू सैमसन ने खामोशी से किया ये काम, VIDEO पर फिदा हुए फैंस

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Team India

Trending news

'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
jammu kashmir news
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
Parliament Budget Session Phase 2 Live: सदन में चल रही है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने लाया है प्रस्ताव
Budget Session 2 Phase Live
Parliament Budget Session Phase 2 Live: सदन में चल रही है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने लाया है प्रस्ताव
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
US Israel Iran War
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
India America news
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
israel iran war
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
Supreme Court
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
Gujarat
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
gas supply
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
weather news
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
Indian MP Salary
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना