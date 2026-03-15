हार्दिक-राहुल समेत गिल रहे मौजूद, चैंपियंस ट्रॉफी विजेता टीम इंडिया को BCCI ने किया सम्मानित, रोहित-कोहली गायब

भारतीय क्रिकेट की शानदार उपलब्धियों को यादगार बनाने के लिए 15 मार्च को नई दिल्ली में नमन अवॉर्ड्स 2026 का आयोजन किया जा रहा है. इस भव्य समारोह में भारतीय क्रिकेट के सितारे और दिग्गज क्रिकेटरों को सम्मानित किया जाएगा.कार्यक्रम में खास तौर पर उन खिलाड़ियों और टीमों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का नाम रोशन किया है. इसमें शामिल हैं ICC T20 वर्ल्ड कप 2026, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025, ICC वूमेन्स ODI वर्ल्ड कप 2025, ICC U19 वूमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 और ICC U19 मेन्स वर्ल्ड कप के विजेता खिलाड़ी और टीम. टीम इंडिया के खिलाड़ी इस मौके पर पहुंचकर समारोह में चार चांद लगाने का काम कर रहे हैं. वहीं, टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली इस इवेंट में नहीं दिखाई दे रहे हैं.

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