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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: मैदान पर अब नहीं दिखेगी एक्स्ट्रा खिलाड़ियों की भीड़, BCCI ने अचानक बदला नियम, बिना परमिशन नहीं पिला पाएंगे पानी

IPL 2026: मैदान पर अब नहीं दिखेगी एक्स्ट्रा खिलाड़ियों की भीड़, BCCI ने अचानक बदला नियम, बिना परमिशन नहीं पिला पाएंगे पानी

इंडियन प्रीमीयर लीग का 14 वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जा रहा है. इसी बीच अचानक बीसीसीआई ने पुराने नियमों में कुछ बदलाव किया है. इसके हिसाब से प्लेइंग 11 में ना चुने जाने वाले खिलाड़ियों के लिए नई तरीके की गाइडलाइन जारी हुई है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Apr 08, 2026, 08:36 PM IST
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Image credit-IPL
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इंडियन प्रीमीयर लीग(IPL)  का 14वां मैच आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जा रहा है. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में है. टूर्नामेंट में दिल्ली अभी तक दो मुकाबले जीत चुकी है. वहीं, गुजरात को एक भी मैच में जीत नहीं नसीब हुई है. ऐसे में आज का मैच कप्तान शुभमन गिल की टीम के लिए काफी जरुरी होने वाला है. इस मैच के बीच अचानक बीसीसीआई ने आईपीएल के नियमों में बदलाव किया है. उन्होंने एक ऐसा नियम लागू किया है, जिसमें बेंच पर बैठा खिलाड़ी मैच के दौरान मैदान पर घूमने की इजाजत नहीं होगी. बता दें कि नियमों के अनुसार टीम शीट में मौजूद 16 खिलाड़ी के अलावा किसी को ग्राउंड पर घुसने की परमीशन नहीं होगाी.

सब्स्टीट्यूट के घूमने पर मनाही

एक टीम में लगभग 25 खिलाड़ी शामिल होते हैं. IPL में भी आमतौर पर हर टीम के पास इतने ही खिलाड़ी होते हैं. हालांकि, किसी एक मैच के लिए सिर्फ 16 खिलाड़ियों के नाम ही टीम शीट में शामिल किए जाते हैं. नए नियम के अनुसार, बाकी खिलाड़ी डगआउट में ही रहेंगे और उन्हें बाउंड्री लाइन और LED बोर्ड के बीच आने-जाने की अनुमति नहीं होगी. टीम से जुड़े सूत्रों का कहना है कि हाल ही में यह साफ निर्देश दिए गए हैं कि मैच के दौरान सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी मैदान में इधर-उधर नहीं घूम सकते और उन्हें ड्रिंक्स लेकर जाने की भी इजाजत नहीं होगी.

बाकी खिलाड़ियों को डगआउट में ही रहना होगा

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, टीम से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि अब जो खिलाड़ी प्लेइंग इलेवन में नहीं हैं, उन्हें पूरे मैच के दौरान डगआउट में ही बैठना होगा. उन्हें बाउंड्री लाइन और LED विज्ञापन बोर्ड के बीच आने-जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी. पहले नियमों में थोड़ी नरमी थी, जिसमें खिलाड़ी ड्रिंक्स लेकर मैदान तक जा सकते थे, बस शर्त यह रहती थी कि खेल में कोई रुकावट न आए. लेकिन अब BCCI ने मैच प्लेइंग कंडीशंस (MPC) के क्लॉज 11.5.2 और 24.1.4 को सख्ती से लागू करते हुए इस पर पूरी तरह रोक लगा दी है.

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यह फैसला क्यों लिया गया?

इस नए नियम के पीछे की असली वजह अभी साफ नहीं बताई गई है, लेकिन माना जा रहा है कि मैच के दौरान अनुशासन बनाए रखने और बेवजह की गतिविधियों को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है. इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में अब तक 74 में से 13 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जबकि 14वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच दिल्ली में होना है. BCCI का यह फैसला IPL में नियमों को और सख्त बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है. हालांकि, इसका असर टीमों की मैदान पर बातचीत और रणनीति पर भी पड़ सकता है, जो आगे के मैचों में देखने को मिल सकता है.

ये भी पढ़ें: बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप: सिंधु की रोमांचक जीत, लक्ष्य सेन पहले दौर में बाहर

 

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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