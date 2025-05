दिग्वेश राठी-अभिषेक शर्मा पर चला BCCI का हंटर, अगले मैच से यह प्लेयर OUT, राजीव शुक्ला ने कराया था 'सीजफायर'

Digvesh Rath Suspended for one Match: सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जाएंट्स को आईपीएल 2025 के 61वें मैच में छह विकेट से हरा दिया. इस मैच के दौरान सनराइजर्स के युवा ओपनर अभिषेक और लखनऊ के स्पिनर दिग्वेश राठी के बीच जमकर बहस हुई. उनकी भिड़ंत के बीच अंपायर और ऋषभ पंत आए. यहां तक कि मैच के बाद बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी दोनों खिलाड़ियों से बात करते हुए नजर आए. इसके बाद दिग्वेश और अभिषेक की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें दोनों साथ दिख रहे थे.

अगले मैच में नहीं खेल पाएंगे दिग्वेश

बीसीसीआई ने इस मामले पर कड़ा एक्शन लिया है और दोनों के खिलाड़ियों पर बड़ा जुर्माना लगाया है. दिग्वेश राठी को आईपीएल आचार संहिता के उल्लंघन के लिए एक मैच का निलंबन और उनकी मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. निलंबन का मतलब है कि वह 22 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ लखनऊ के अगले मैच में नहीं खेल पाएंगे. उनकी टीम सनराइजर्स के खिलाफ मिली हार के बाद प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई.

तीसरी बार कर दी गलती

इस आईपीएल सीजन में यह दिग्वेश का तीसरा आचार संहिता का उल्लंघन है. पिछले उल्लंघनों ने उन्हें तीन डिमेरिट पॉइंट दिलाए थे. 19 मई की घटना ने दो और जोड़े, जिससे उनका कुल डिमेरिट पॉइंट पांच हो गया. हालिया उल्लंघन आईपीएल की आचार संहिता के लेवल 1 अपराध (अनुच्छेद 2.5) के तहत आता है. इस बीच, अभिषेक शर्मा पर भी गरमागरम बहस के लिए उनकी मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है.

The intensity of a must-win clash! #DigveshRathi dismisses the dangerous #AbhishekSharma, & things get heated right after!

Is this the breakthrough #LSG needed to turn things around?

Watch the LIVE action https://t.co/qihxZlIhqW #IPLRace2Playoffs #LSGvSRH |… pic.twitter.com/TG6LXWNiVa

— Star Sports (@StarSportsIndia) May 19, 2025