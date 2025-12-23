Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटपाकिस्तान से क्यों हारे... एशिया कप में टीम इंडिया की हार के बाद हरकत में BCCI, लेगा बड़ा एक्शन?

पाकिस्तान से क्यों हारे... एशिया कप में टीम इंडिया की हार के बाद हरकत में BCCI, लेगा बड़ा एक्शन?

India vs Pakistan Match: एशिया कप अंडर-19 फाइनल में पाकिस्तान से भारतीय टीम की हार के बाद फैंस काफी निराश हैं. किसी को भरोसा नहीं हो रहा कि इतनी मजबूत टीम पाकिस्तान से कैसे हार गई. इसी को देखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अंडर-19 एशिया कप के परफॉर्मेंस का रिव्यू करने को कहा है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 23, 2025, 07:19 AM IST
पाकिस्तान से क्यों हारे... एशिया कप में टीम इंडिया की हार के बाद हरकत में BCCI, लेगा बड़ा एक्शन?

India vs Pakistan Match: एशिया कप अंडर-19 फाइनल में पाकिस्तान से भारतीय टीम की हार के बाद फैंस काफी निराश हैं. किसी को भरोसा नहीं हो रहा कि इतनी मजबूत टीम पाकिस्तान से कैसे हार गई. इसी को देखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अंडर-19 एशिया कप के परफॉर्मेंस का रिव्यू करने को कहा है. बोर्ड ने टीम मैनेजमेंट से रिपोर्ट मांगी है और आने वाले दिनों में कप्तान आयुष म्हात्रे और कोच ऋषिकेश कानितकर से मिलने की उम्मीद है.

एपेक्स काउंसिल की मीटिंग में फैसला

खबर है कि यह फैसला सोमवार को BCCI की एपेक्स काउंसिल की मीटिंग में लिया गया और यह टूर्नामेंट के फाइनल में भारत के खराब परफॉर्मेंस के बाद आया है. भारतीय अंडर 19 टीम फाइनल तक एक भी मैच नहीं हारी थी. उसे पाकिस्तान के खिलाफ 191 रन से बड़ी हार का सामना करना पड़ा. क्रिकबज ने सोमवार (22 दिसंबर) को बताया कि बीसीसीआई इस पर रिपोर्ट मांगने वाला है.

फेल हो गए थे आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी

खास खिलाड़ी आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी उस दिन अच्छा नहीं कर पाए, जिससे पूरी भारतीय टीम का दिन खराब रहा. बड़े टूर्नामेंट के बाद परफॉर्मेंस रिव्यू आम बात है, लेकिन BCCI का कप्तान और हेड कोच दोनों से मिलने का फैसला अजीब है. इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में सीनियर टीम के खराब प्रदर्शन के बाद बोर्ड ने गौतम गंभीर और रोहित शर्मा से बात की थी, तब भी ऐसा ही तरीका अपनाया गया था.

क्यों हरकत में बीसीसीआई?

क्रिकबज के मुताबिक, BCCI का यह तरीका आने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर हो सकता है. इस टूर्नामेंट का आयोजन जनवरी-फरवरी 2026 में होना है. बोर्ड किसी भी दिक्कत को जल्दी ठीक करने और ग्लोबल टूर्नामेंट में किसी भी तरह की दिक्कत से बचने के लिए तैयार लग रहा है.

पाकिस्तान ने भारत को चौंकाया

दुबई में अंडर 19 एशिया कप 2025 का फाइनल भारत के लिए एक बुरा सपना साबित हुआ. पाकिस्तान ने ICC एकेडमी ग्राउंड पर एकतरफा मुकाबले में उसे 191 रन से हरा दिया. ओपनर समीर मिन्हास ने 21 दिसंबर को 71 गेंदों में शतक बनाकर इसकी नींव रखी और फरहान यूसुफ की टीम ने भारत को 26.2 ओवर में सिर्फ 156 रन पर आउट करके पूरी तरह से हरा दिया.

