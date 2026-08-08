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लंबी हुई इंजर्ड प्लेयर्स की लिस्ट... एक्शन मोड में आया BCCI, सचिव सैकिया के साथ शेड्यूल स्पेशल मीटिंग

भारतीय क्रिकेट टीम में इंजर्ड प्लेयर्स की लिस्ट हर दिन लंबी होती जा रही है. 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होगी, जिससे कई खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं. जसप्रीत बुमराह के बाहर होने के बाद साई सुदर्शन के भी बाहर होने की खबर है. अब इंजरी को लेकर BCCI एक्शन मोड में नजर आने वाला है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 08, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:22 PM IST
लंबी हुई इंजर्ड प्लेयर्स की लिस्ट... एक्शन मोड में आया BCCI, सचिव सैकिया के साथ शेड्यूल स्पेशल मीटिंग
Image Credit: BCCI

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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