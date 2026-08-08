लंबी हुई इंजर्ड प्लेयर्स की लिस्ट... एक्शन मोड में आया BCCI, सचिव सैकिया के साथ शेड्यूल स्पेशल मीटिंग

जसप्रीत बुमराह और साई सुदर्शन दोनों को लेकर चयन समिति को शुरू में यह बताया गया था, कि बुमराह और सुदर्शन दो टेस्ट मैचों में से कम से कम एक के लिए उपलब्ध रहेंगे. हालांकि, पता चला कि चोट लगने के कारण बुमराह के घुटने में पानी भर गया है, जिसे ठीक होने में और समय लगेगा. यही वजह थी की वह सीरीज से बाहर हो गए हैं. सुदर्शन पूरी तरह फिट होने के लिए पटरी पर थे और कुछ समय से रोजाना 75 मिनट तक बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उनके पैर के अंगूठे का दर्द अभी भी बना हुआ है जिसके चलते उनकी मौजूदगी पर भी संशय है.