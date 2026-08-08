लंबी हुई इंजर्ड प्लेयर्स की लिस्ट... एक्शन मोड में आया BCCI, सचिव सैकिया के साथ शेड्यूल स्पेशल मीटिंग

भारत और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हफ्ताभर बाकी है. इससे पहले टीम इंडिया में इंजरी के चर्चे चरम पर हैं. जसप्रीत बुमराह के बाहर होने के बाद अब खबरें आ रही हैं कि साई सुदर्शन भी टेस्ट सीरीज में नजर नहीं आएंगे. चोटिल खिलाड़ियों की संख्या 8 हो चुकी है और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) सवालों के घेरे में है. जिसके चलते अब बीसीसीआई एक्शन मोड में नजर आने वाला है. खबर है कि BCCI के सचिव देवजीत सैकिया एक स्पेशल मीटिंग करने वाले हैं.
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सैकिया रविवार को 'सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस' (COE) में रिहैबिलिटेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम का जायजा लेने के लिए क्रिकेट प्रमुख VVS लक्ष्मण से मुलाकात करेंगे. अभी तक जसप्रीत बुमराह (घुटने में सूजन), बी साई सुदर्शन (बाएं पैर के अंगूठे में चोट), हर्षित राणा (हैमस्ट्रिंग), नितीश कुमार रेड्डी (हैमस्ट्रिंग), हार्दिक पांड्या (जांघ की क्वाड्रिसेप्स चोट), वरुण चक्रवर्ती (हैमस्ट्रिंग), आकाश दीप (कमर में स्ट्रेस फैक्टर) और वाशिंगटन सुंदर (क्वाड्रिसेप्स) NCA में रिहैब पर हैं.
मामले की जानकारी रखने वाले एक BCCI सूत्र ने नाम न बताने की शर्त पर PTI को बताया, "हां, सचिव सैकिया स्थिति का जायजा लेने के लिए VVS लक्ष्मण के साथ बेंगलुरु में होंगे. दोनों के बीच एक बैठक तय है. यह पता नहीं है कि राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर या चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ऑनलाइन जुड़ेंगे या नहीं. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सैकिया और लक्ष्मण सामने आते हैं और इतनी सारी अटकलों के बीच मीडिया के कुछ सवालों का जवाब देते हैं या नहीं."
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जसप्रीत बुमराह और साई सुदर्शन दोनों को लेकर चयन समिति को शुरू में यह बताया गया था, कि बुमराह और सुदर्शन दो टेस्ट मैचों में से कम से कम एक के लिए उपलब्ध रहेंगे. हालांकि, पता चला कि चोट लगने के कारण बुमराह के घुटने में पानी भर गया है, जिसे ठीक होने में और समय लगेगा. यही वजह थी की वह सीरीज से बाहर हो गए हैं. सुदर्शन पूरी तरह फिट होने के लिए पटरी पर थे और कुछ समय से रोजाना 75 मिनट तक बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उनके पैर के अंगूठे का दर्द अभी भी बना हुआ है जिसके चलते उनकी मौजूदगी पर भी संशय है.