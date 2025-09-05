अब टीम इंडिया की जर्सी पर छपना नहीं आसान, BCCI ने अचानक लिया बड़ा फैसला, किसे दिया झटका?

Indian Cricket Team: भारतीय क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करना अब और भी महंगा हो जाएगा. बीसीसीआई नए टीम इंडिया स्पॉन्सर की तलाश में है और इसके लिए उसने बेस प्राइस बढ़ा दी है. ड्रीम11 के जाने के बाद बोर्ड ने नया टेंडर जारी किया है. ड्रीम11 ने 2023 में बायजूस की जगह ली थी और 358 करोड़ रुपये का तीन साल का करार किया था. इस करार के तहत घरेलू मैचों के लिए प्रति मैच 3 करोड़ रुपये और विदेशी मैचों के लिए 1 करोड़ रुपये दिए जाते थे.

अभी कितनी है रकम?

क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, नई बेस प्राइस द्विपक्षीय मैचों के लिए 3.5 करोड़ रुपये होगी. वहीं, आईसीसी और एसीसी प्रतियोगिताओं जैसे मल्टीनेशनल मैचों के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपये है. पहले द्विपक्षीय मैचों के लिए दर 3.17 करोड़ रुपये और मल्टीनेशनल मैचों के लिए 1.12 करोड़ रुपये थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि बेस प्राइस में इस बढ़ोतरी के साथ बीसीसीआई का लक्ष्य द्विपक्षीय मैचों के लिए 10 प्रतिशत से ज्यादा और बहुपक्षीय टूर्नामेंटों के लिए करीब तीन प्रतिशत की न्यूनतम मूल्यांकन वृद्धि हासिल करना है.

बीसीसीआई को हो सकता है फायदा

रिपोर्ट के मुताबिक, संशोधित बेस प्राइस के आधार पर बोर्ड संभावित रूप से 400 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा सकता है. अंतिम आंकड़ा यकीनन इससे कहीं ज्यादा हो सकता है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने राष्ट्रीय टीम के मुख्य प्रायोजक अधिकार हासिल करने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं. बोर्ड ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (IEOI) के लिए निमंत्रण जारी किया है, जिसमें बोली जमा करने और मूल्यांकन के नियम और शर्तें शामिल हैं.

12 दिसंबर अंतिम तारीख

आईईओआई दस्तावेज खरीदने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है, जबकि बोली दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर तय की गई है. बीसीसीआई ने कहा कि आईईओआई 5 लाख रुपये के एक नॉन-रिफंडेबल शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध होगा, जिसमें जीएसटी अलग से लगेगा.