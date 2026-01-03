IPL 2026 से बाहर होंगे Mustafizur Rahman? BCCI ने सुना दिया अपना फैसला, KKR को दिया ये आदेश

Mustafizur Rahman: आईपीएल 2026 में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान खेल पाएंगे या नहीं? इस सवाल के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अपना फैसला सुना दिया है. बोर्ड ने जो आदेश दिया है, उससे आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़ा झटका लगेगा. BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने अपने ताजा बयान से साफ कर दिया कि केकेआर मुस्तफिजुर को रिलीज करे, बदले में उसे दूसरा खिलाड़ी मिल सकता है.

दरअसल, पिछले कुछ महीनों से भारत-बांग्लादेश के बीच तनाव है. बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामले लगातार सामने आए हैं. इस बीच जब आईपीएल 2026 की नीलामी में केकेआर ने वहां के क्रिकेटर मुस्तफिजुर को खरीदा तो भारत में कई हिंदू संगठनों ने उन्हें नहीं खिलाने की मांग की थी. इतना ही नहीं, केकेआर टीम मैनेजमेंट और सह मालिक शाहरुख खान को लोग निशाना बना रहे थे, जिसके बाद बीसीसीआई ने इस मामले में दखल दिया है.

BCCI ने दिया ये आदेश

बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कहा कि 'हाल के घटनाक्रम को देखने के बाद, BCCI ने IPL फ्रेंचाइजी KKR को मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया है. एक बार जब वह रिलीज हो जाएंगे, तो अगर KKR की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आती है, तो BCCI उस पर विचार करेगा और एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी देगा.' उन्होंने आगे कहा 'न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज के लिए टीम चुनने के लिए सिलेक्टर्स आज मीटिंग कर रहे हैं, टीम की घोषणा आज बाद में की जाएगी.'

पहले भी आईपीएल खेल चुके हैं मुस्तफिजुर रहमान

केकेआर ने आईपीएल 2026 के लिए हुई नीलामी में बाएं हाथ के मुस्तफिजुर को 9.20 करोड़ की मोटी रकम में अपने साथ जोड़ा था. वो इस सीजन नीलामी में बिकने वाले इकलौते बांग्लादेश क्रिकेटर थे. इतिहास में इससे ज्यादा पैसा किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को नहीं मिला था. वो इससे पहले आईपीएल खेल चुके हैं. उनके पास 60 मैचों का अनुभव है, जिसमें कुल 65 विकेट निकाले हैं. वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेल चुके हैं.

केकेआर ने क्यों लगाई थी 9.20 करोड़ की बाोली?

केकेआर ने मुस्तफिजुर पर 9.20 करोड़ की बड़ी बोली इसलिए लगाई थी क्योंकि वो मैच विनर हैं. बाएं हाथ के इस पेसर के पाससटीक लाइन लेंथ है.गति में मिश्रण करके वो बल्लेबाजों को चकमा देते हैं और डेथ ओवरों में कारगर साबित होते हैं. अब सवाल है कि नीलामी में उन्हें जो 9.20 करोड़ मिले हैं उनका क्या होगा? ये सवाल फिलहाल बना हुआ है.

