BCCI का बड़ा कदम: खिलाड़ियों की चोटों से परेशान बोर्ड, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 2 पदों पर निकाली वैकेंसी

BCCI Centre of Excellence: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ियों की बढ़ती चोटों और रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बड़ा कदम उठाया है. बीसीसीआई ने बेंगलुरु स्थित अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में 'हेड ऑफ स्पोर्ट्स SCIENCE एंड मेडिसिन' के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. हाल के हफ्तों में कई प्रमुख खिलाड़ियों के चोटिल होने के कारण इस सेंटर के कामकाज की काफी आलोचना हो रही थी.
मुख्य रूप से खिलाड़ियों के रिहैबिलिटेशन की अवधि, उनकी फिटनेस जांचने के तरीकों और स्पोर्ट्स साइंस स्टाफ व राष्ट्रीय चयन समिति के बीच समन्वय को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई हैं. मैदान पर खिलाड़ियों की वापसी से जुड़े प्रोटोकॉल और तालमेल की कमी के कारण भारतीय क्रिकेट प्रबंधन को टीम संयोजन तय करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है.
BCCI invites applications for the position of Head – Sports Science & Medicine at the Centre of Excellence.
More Details https://t.co/6lKRGmlHKF
— BCCI (@BCCI) September 11, 2026
भारतीय टीम पिछले काफी समय से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी और सीमित ओवरों के विशेषज्ञ हार्दिक पांड्या तथा वरुण चक्रवर्ती की सेवाओं से वंचित रही है. इन मुख्य खिलाड़ियों के लगातार बाहर रहने की वजह से बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में चल रहे रिकवरी और फिटनेस प्रोग्राम पर सवाल खड़े हुए हैं. वर्ष 2025 की शुरुआत में नितिन पटेल के इस्तीफा देने के बाद से CoE में स्पोर्ट्स साइंस हेड का पद खाली पड़ा हुआ है. वर्तमान में धनंजय कौशिक बेंगलुरु में स्पोर्ट्स साइंस परिचालन की देखरेख और पर्यवेक्षण कर रहे हैं.
नए स्पोर्ट्स साइंस हेड की मुख्य जिम्मेदारियां क्या होंगी?
चुने गए अधिकारी के कंधों पर खिलाड़ियों के कल्याण, चोट से बचाव, रिहैबिलिटेशन और दीर्घकालिक शारीरिक विकास की मुख्य जिम्मेदारी होगी. वह बीसीसीआई की फिजियोथेरेपी और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग (S&C) टीमों का नेतृत्व करेंगे, साथ ही राष्ट्रीय कोचों के साथ मिलकर एकीकृत सहायता कार्यक्रम तैयार करेंगे. इसके अतिरिक्त, वह विभागीय बजट, योजना और प्रदर्शन प्रबंधन की भी देखरेख करेंगे.
क्या योग्यताएं और अनुभव मांगा गया है?
आवेदक के पास स्पोर्ट्स साइंस या संबंधित क्षेत्र में मास्टर डिग्री (डॉक्टरेट को प्राथमिकता) और बड़ी टीमों के साथ कम से कम 5 साल का रणनीतिक नेतृत्व अनुभव होना अनिवार्य है. इसके अलावा पेशेवर या ओलंपिक खेलों का अनुभव, वैध पेशेवर लाइसेंस, तथा चीफ मेडिकल ऑफिसर या स्पोर्ट्स मेडिसिन विशेषज्ञ के रूप में कार्य अनुभव को अतिरिक्त लाभ माना जाएगा.
बीसीसीआई ने इतना समय क्यों लगाया?
बीसीसीआई के अनुसार, इस महत्वपूर्ण पद के लिए सही और पूरी तरह से योग्य उम्मीदवार का इंतजार करने के कारण प्रक्रिया में देरी हुई. बीसीसीआई सचिव देवाजीत सैकिया ने स्पष्ट किया कि पद खाली रहने से CoE की गतिविधियां रुकी नहीं थीं, लेकिन इस पद के लिए केवल डिग्री होना काफी नहीं है, बल्कि सही योग्य व्यक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है.