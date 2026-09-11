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BCCI का बड़ा कदम: खिलाड़ियों की चोटों से परेशान बोर्ड, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 2 पदों पर निकाली वैकेंसी

BCCI Centre of Excellence: खिलाड़ियों की चोटों और रिहैबिलिटेशन पर उठते सवालों के बीच बीसीसीआई ने बड़ा कदम उठाया है. उसने बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के लिए नए स्पोर्ट्स साइंस और मेडिसिन प्रमुख की तलाश शुरू कर दी है.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 11, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 07:37 PM IST
BCCI का बड़ा कदम: खिलाड़ियों की चोटों से परेशान बोर्ड, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 2 पदों पर निकाली वैकेंसी
Image Credit: सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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