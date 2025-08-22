टीम इंडिया के ऐलान के बाद आई बड़ी खबर, 2 लोगों की होगी छुट्टी, BCCI ने उठाया ये बड़ा कदम
टीम इंडिया के ऐलान के बाद आई बड़ी खबर, 2 लोगों की होगी छुट्टी, BCCI ने उठाया ये बड़ा कदम

एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया के ऐलान के चंद दिनों बाद ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक बड़ा कदम उठाया है. BCCI ने अपनी सीनियर भारतीय मेंस क्रिकेट टीम की सेलेक्शन कमिटी में दो पदों के लिए आवेदन मंगाए हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 22, 2025, 01:22 PM IST
टीम इंडिया के ऐलान के बाद आई बड़ी खबर, 2 लोगों की होगी छुट्टी, BCCI ने उठाया ये बड़ा कदम

एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया के ऐलान के चंद दिनों बाद ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक बड़ा कदम उठाया है. BCCI ने अपनी सीनियर भारतीय मेंस क्रिकेट टीम की सेलेक्शन कमिटी में दो पदों के लिए आवेदन मंगाए हैं. BCCI ने इसके अलावा महिला क्रिकेट टीम और जूनियर मेंस सेलेक्शन कमिटी में खाली पदों के लिए भी आवेदन मंगाए हैं. BCCI की प्रेस रिलीज के अनुसार सीनियर भारतीय मेंस सेलेक्शन कमिटी के सदस्य सभी फॉर्मेट्स जैसे टेस्ट, ODI, T20I और BCCI द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य फॉर्मेट के लिए टीम इंडिया (सीनियर मेंस) का सेलेक्शन करेंगे.

दो सीनियर नेशनल सेलेक्टर्स की होगी छुट्टी

BCCI भारतीय मेंस क्रिकेट टीम की सेलेक्शन कमिटी से दो सीनियर नेशनल सेलेक्टर्स की छुट्टी करेगी. इसके बाद इन खली पदों पर फिर से नई भर्ती की जाएगी. हालांकि चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर साल 2026 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं. एक सीनियर नेशनल सेलेक्टर्स के पद के आवेदन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 7 टेस्ट मैच या 30 फर्स्ट क्लास मैच या 10 वनडे और 20 फर्स्ट क्लास मैच खेलने का अनुभव होना चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवार का कम से कम 5 साल पहले क्रिकेट से रिटायर हुआ होना जरूरी है. उम्मीदवार इसके अलावा 5 वर्षों की अवधि के लिए किसी भी बीसीसीआई क्रिकेट समिति का सदस्य नहीं रहा होना चाहिए.

प्रज्ञान ओझा की सेलेक्शन कमिटी में हो सकती है एंट्री?

इससे पहले मीडिया रिपोर्टों में बताया गया था कि मौजूदा सेलेक्शन कमिटी, जिसमें अजीत अगरकर, एसएस दास, सुब्रतो बनर्जी, अजय रात्रा और एस शरत शामिल हैं, वह जांच के दायरे में है. खबर थी कि सितंबर में होने वाली बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में इस कमिटी में बदलाव किए जा सकते हैं. हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार एस शरत की जगह पूर्व भारतीय स्पिनर प्रज्ञान ओझा को नियुक्त किया जा सकता है. इसके बाद, एस शरत जूनियर पुरुष सेलेक्शन कमिटी के प्रमुख बन सकते हैं.

अजीत अगरकर को एक्सटेंशन मिलने की संभावना है

चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को साल 2026 तक एक्सटेंशन मिलने की संभावना है. जुलाई 2023 में नियुक्ति के बाद से अजीत अगरकर ने चीफ सेलेक्टर के तौर पर कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे टीम इंडिया का वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में पहुंचना. भारत का टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतना. इसके अलावा टीम इंडिया का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीतना.

