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Hindi Newsक्रिकेट9.20 करोड़ के प्लेयर को IPL से निकाला था बाहर, क्या इस बांग्लादेशी की होगी वापसी? BCCI ने दिया बड़ा बयान

9.20 करोड़ के प्लेयर को IPL से निकाला था बाहर, क्या इस बांग्लादेशी की होगी वापसी? BCCI ने दिया बड़ा बयान

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की बॉडी IPL गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन अरुण धूमल ने मुस्तफिजुर रहमान को लेकर बड़ा बयान दिया है. भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव के चलते बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को BCCI के निर्देश के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम ने रिलीज कर दिया था.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 03, 2026, 06:53 AM IST
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9.20 करोड़ के प्लेयर को IPL से निकाला था बाहर, क्या इस बांग्लादेशी की होगी वापसी? BCCI ने दिया बड़ा बयान

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की बॉडी IPL गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन अरुण धूमल ने मुस्तफिजुर रहमान को लेकर बड़ा बयान दिया है. भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव के चलते बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को BCCI के निर्देश के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम ने रिलीज कर दिया था. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में साइन किया था. IPL के चेयरमैन अरुण धूमल ने आखिरकार मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से बाहर किए जाने के मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है. यह विवाद, जिसमें बांग्लादेश के इस तेज गेंदबाज को लेकर काफी सुर्खियां बनी थीं, तीन महीने पहले सामने आया था.

BCCI ने दिया बड़ा बयान

अरुण धूमल ने फाइनेंशियल टाइम्स से कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि वह तेज गेंदबाज टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सका. अरुण धूमल ने कहा, 'मैं तो बस यही कहूंगा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण था. इससे ज्यादा मुझे कोई जानकारी नहीं है. मैं कहूंगा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस तरह से कभी-कभी चीजें सामने आती हैं. मुझे नहीं लगता कि सरकार की क्रिकेट के रोजमर्रा के कामकाज में कोई दिलचस्पी है या कोई भूमिका है. सरकार मोटे तौर पर क्रिकेट का समर्थन करती है. लेकिन, हां, कभी-कभी हमारे आस-पास कुछ घटनाएं होती हैं और फिर उनके आधार पर फैसले लिए जाते हैं. मुझे पूरा भरोसा है कि समझदारी से काम लिया जाएगा और भविष्य में ऐसा नहीं होगा.'

मुस्तफिजुर रहमान को IPL से किया गया था बाहर

मुस्तफिजुर रहमान को IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से बाहर किए जाने के बाद, बांग्लादेश ने विरोध जताया और 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार कर दिया. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि टीम तभी हिस्सा लेगी, जब उसके मैच भारत से बाहर आयोजित किए जाएंगे. इसके पीछे उन्होंने सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला दिया. हालांकि, ICC ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, और अंततः इस टूर्नामेंट के लिए बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया.

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मुस्तफिजुर अब कहां हैं?

इस बीच, मुस्तफिज़ुर रहमान पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में खेले, जब लाहौर कलंदर्स ने उन्हें PKR 6.44 करोड़ में साइन किया, जो लगभग INR 2 करोड़ के बराबर है. PSL 2026 के दो मैचों में, मुस्तफिजुर ने 4.87 की शानदार इकॉनमी रेट से दो विकेट लिए हैं. इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज में भी हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने तीन मैचों में 5.28 की इकॉनमी रेट से पांच विकेट लिए, जिसमें एक बार तीन विकेट लेना भी शामिल था.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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