भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) गर्मी और बारिश की चुनातियों से बचने के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की शेड्यूल में बदलाव करने का विचार कर रहा है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) को तय विंडो से पहले की तारीखों में शिफ्ट करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है. इस प्लान के तहत भविष्य के IPL के सीजन को लगभग 10 मार्च से शुरू करके 15 मई तक खत्म करने पर चर्चा चल रही है. इस कदम का मकसद टूर्नामेंट के आखिरी दौर में भीषण गर्मी से बचना है, साथ ही मौजूदा स्ट्रक्चर और कॉम्पिटीटिव बैलेंस को बनाए रखना है. BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने इस बात की पुष्टि की है.
यह प्रस्ताव मई के आखिर में मौसम के हालात को लेकर बढ़ती चिंताओं और IPL के दो महीने के शेड्यूल के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट के व्यस्त कैलेंडर को एडजस्ट करने की चुनौती के चलते आया है. BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, 'इस साल IPL लगभग 29 मार्च (28 मार्च) को शुरू हुआ था और 31 मई को खत्म हुआ. हम बस इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि टूर्नामेंट के आखिरी दौर में (यानी 15 मई के बाद) बारिश या प्री-मानसून सीजन शुरू होने का डर रहता है. BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, 'दूसरी तरफ, गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, जो न तो खिलाड़ियों के लिए और न ही दर्शकों के लिए अच्छी होती है.'
देवजीत सैकिया ने बताया कि BCCI की मुख्य चिंता खेलने और मैच देखने के लिए बेहतर माहौल सुनिश्चित करना है, खासकर उन इलाकों में जहां IPL सीजन के दूसरे हाफ में तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है. उन्होंने कहा कि IPL गवर्निंग काउंसिल में इस बात पर चर्चा चल रही है कि क्या क्रिकेट से जुड़ी दूसरी प्रतिबद्धताओं को प्रभावित किए बिना टूर्नामेंट को लगभग दो हफ्ते पहले शुरू किया जा सकता है. देवजीत सैकिया ने यह भी साफ किया कि लीग को बढ़ाने के सुझावों के बावजूद, इंटरनेशनल शेड्यूलिंग की सीमाओं के कारण निकट भविष्य में मैचों की संख्या 74 से बढ़ाकर 94 नहीं की जाएगी.
देवजीत सैकिया ने कहा, 'इसलिए, BCCI और हमारी IPL गवर्निंग काउंसिल में इस बात पर चर्चा चल रही है कि क्या हम टूर्नामेंट को मार्च के आखिर से थोड़ा पहले शुरू कर सकते हैं. दो महीने से ज्यादा का समय लेना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि दूसरे देशों को भी बाइलेटरल मैच खेलने होते हैं. इसलिए, अभी मैचों की संख्या 74 से बढ़ाकर 94 करने पर कोई चर्चा नहीं हो रही है. ऐसा अभी नहीं होने वाला है.'
देवजीत सैकिया ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी विस्तार के लिए दूसरे क्रिकेट बोर्ड और ICC कैलेंडर के साथ तालमेल बिठाना जरूरी होगा, जिससे इस समय ऐसा करना प्रैक्टिकल नहीं है. उन्होंने कहा कि IPL पहले से ही बहुत कम समय वाले इंटरनेशनल विंडो में होता है, और इसे और बढ़ाने से बड़े क्रिकेट खेलने वाले देशों के साथ होने वाली बाइलेटरल सीरीज में रुकावट आ सकती है. देवजीत सैकिया ने IPL के प्रस्तावित विंडो के हिसाब से भारत के घरेलू कैलेंडर को सेट करने की अहमियत पर भी जोर दिया और कहा कि घरेलू टूर्नामेंट्स को जल्दी खत्म करना बेहतर शेड्यूलिंग के लिए जरूरी होगा.
देवजीत सैकिया ने कहा कि BCCI यह पक्का करने के लिए भी काम कर रहा है कि घरेलू टूर्नामेंट मार्च की शुरुआत तक खत्म हो जाएं, ताकि IPL सीज़न में आसानी से बदलाव हो सके. उन्होंने बताया कि भारत का घरेलू स्ट्रक्चर पहले से ही कई महीनों तक चलता है (अगस्त के आखिर में शुरू होकर मार्च में रणजी ट्रॉफी फाइनल के साथ खत्म होता है) जिससे इसमें बदलाव की गुंजाइश कम रहती है. देवजीत सैकिया के मुताबिक, अगर IPL को जल्दी शुरू करना है और मौसम व लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियों से बचना है, तो इस शेड्यूल को बेहतर बनाना जरूरी है.