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Hindi Newsक्रिकेटIPL में क्रिकेटर्स के साथ क्यों रह रहीं गर्लफ्रेंड्स? कड़े एक्शन और सख्त नियम की तैयारी कर रहा BCCI, रिपोर्ट्स में बड़ा दावा

IPL में क्रिकेटर्स के साथ क्यों रह रहीं गर्लफ्रेंड्स? कड़े एक्शन और सख्त नियम की तैयारी कर रहा BCCI, रिपोर्ट्स में बड़ा दावा

IPL में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) एक सख्त नियम लाने की तैयारी कर रहा है. ये नियम खासतौर पर टीम होटल में क्रिकेटर्स के साथ पार्टनर्स (गर्लफ्रेंड्स) के रहने से जुड़े होंगे. यह कदम डिसिप्लिन, प्रोफेशनल रवैये और एंटी-करप्शन नियमों के संभावित जोखिमों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बाद उठाया जा रहा है. इस चर्चा ने तब जोर पकड़ा जब IPL 2026 के मौजूदा सीजन के दौरान कई बड़े क्रिकेटर्स को अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ देखा गया. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 04, 2026, 11:50 AM IST
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IPL में क्रिकेटर्स के साथ क्यों रह रहीं गर्लफ्रेंड्स? कड़े एक्शन और सख्त नियम की तैयारी कर रहा BCCI, रिपोर्ट्स में बड़ा दावा

IPL में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) एक सख्त नियम लाने की तैयारी कर रहा है. ये नियम खासतौर पर टीम होटल में क्रिकेटर्स के साथ पार्टनर्स (गर्लफ्रेंड्स) के रहने से जुड़े होंगे. यह कदम डिसिप्लिन, प्रोफेशनल रवैये और एंटी-करप्शन नियमों के संभावित जोखिमों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बाद उठाया जा रहा है. इस चर्चा ने तब जोर पकड़ा जब IPL 2026 के मौजूदा सीजन के दौरान कई बड़े क्रिकेटर्स को अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ देखा गया. ये क्रिकेटर्स अक्सर टीम होटलों में या मैच से जुड़ी एक्टिविटी के आसपास अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नजर आए.

IPL में क्रिकेटर्स के साथ क्यों रह रहीं गर्लफ्रेंड्स?

जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार, BCCI के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और संभावना है कि आने वाली मीटिंग में इस पर औपचारिक रूप से चर्चा की जाएगी. रिपोर्ट में BCCI के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है, 'हम आपस में इस पर चर्चा कर रहे हैं. अगली BCCI मीटिंग में इस पर बात होगी. खिलाड़ियों के साथ होटल में उनकी पत्नियों और परिवार के सदस्यों के रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्लफ्रेंड के मामले में हमें थोड़ा और सख्त होना पड़ेगा.'

कड़े एक्शन और सख्त नियम की तैयारी कर रहा BCCI

BCCI के अधिकारी ने बताया कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पहले से ही इसी तरह के दिशा-निर्देश लागू हैं, जिनसे खिलाड़ियों के व्यवहार को मैनेज करने में मदद मिली है. हालांकि, वे नियम मुख्य रूप से खिलाड़ियों की पत्नियों और उनके करीबी परिवार के सदस्यों पर ही लागू होते थे. अधिकारी ने आगे कहा, 'हमने यह नियम बनाया था और IPL के लिए भी कुछ ऐसा ही करना होगा. पहले IPL में खिलाड़ियों के साथ होटल में गर्लफ्रेंड को रहने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब यह एक चलन बन गया है. मैंने IPL की एंटी-करप्शन यूनिट के एक अधिकारी से इस बारे में बात की, और उन्होंने मुझे बताया कि हमें पत्नियों और 'आधिकारिक तौर पर घोषित गर्लफ्रेंड' को क्रिकेटर्स के साथ रहने की इजाजत देने के लिए कहा गया है.'

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सीक्रेट जानकारी लीक होने का खतरा

BCCI की एक और चिंता कुछ खिलाड़ियों के पार्टनर्स का सोशल मीडिया पर बढ़ता प्रभाव है, जिसके चलते सीक्रेट जानकारी लीक होने का खतरा बना रहता है. IPL की एंटी-करप्शन यूनिट के एक अधिकारी ने कहा, 'सर, हम अभी इसी तरह से काम कर रहे हैं. यह तय है कि BCCI अब इस मामले में और भी सख्त नियम लागू करेगा कि खिलाड़ियों के साथ उनकी गर्लफ्रेंड को रहने की इजाजत दी जाए या नहीं.'

BCCI सख्त नियम लागू करेगा

जहां एक ओर BCCI इंटरनेशनल दौरों के दौरान खिलाड़ियों पर पूरी तरह से कंट्रोल रखता है, वहीं IPL का फ्रैंचाइजी-आधारित ढांचा निगरानी के काम को थोड़ा मुश्किल बना देता है. 10 अलग-अलग फ्रैंचाइजियों द्वारा संचालित टीमों के होने के कारण, मैदान के बाहर सभी के लिए एक जैसे नियम लागू करना एक चुनौती साबित हुआ है. इसी वजह से बोर्ड अब भविष्य के लिए और भी ज्यादा स्पष्ट और सख्त दिशा-निर्देश बनाने पर विचार कर रहा है.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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