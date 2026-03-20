मिशन वनडे विश्व कप 2027 के लिए 20 प्लेयर्स की लिस्ट तैयार...5 नामों का खुलासा, IPL में हुए फ्लॉप तो बिगड़ेगी बात

आईपीएल 2026 का खुमार भारत में छाया हुआ है. यूं तो ये नॉर्मल लीग है लेकिन कुछ खिलाड़ियों के लिए ये सीजन अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगा. मैनेजमेंट अभी से 'मिशन वर्ल्ड कप 2027' पर काम कर रहा है, इसका कनेक्शन इस सीजन से भी है. खबर है कि वर्ल्ड कप 2027 के लिए सेलेक्टर्स ने 20 खिलाड़ियों की लिस्ट तैयार की है जिसमें से 5 नामों का खुलासा भी हुआ है. इन प्लेयर्स पर आईपीएल 2026 में पैनी नजर रखी जाएगी, अगर ये प्लेयर्स फ्लॉप होते दिखे तो इनका पत्ता भी कट सकता है.

20 खिलाड़ियों की लिस्ट तैयार

PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार, BCCI के चयनकर्ताओं ने ODI वर्ल्ड कप 2027 के लिए पहले ही लगभग 20 संभावित खिलाड़ियों की सूची तैयार कर ली है. BCCI के एक सूत्र ने PTI को बताया कि चयन पैनल के सदस्य इस सीजन के दौरान कई मैचों में मौजूद रह सकते हैं. IPL 2026 की शुरुआत 28 मार्च को होगी जिसमें SS दास, RP सिंह, अजय रात्रा और प्रज्ञान ओझा वाले चयन पैनल के सदस्य स्टेडियम का दौरा करेंगे और साथ ही टेलीविजन पर भी IPL मैचों पर नजर रखेंगे.

क्या है BCCI का प्लान?

अधिकारी ने आगे बताया, 'BCCI का प्लान है कि हर चयनकर्ता प्रति सप्ताह कम से कम एक मैच देखे, जिससे स्टेडियम से ही प्रति सप्ताह पांच मैचों पर नजर रखी जा सके. इसके अलावा, वे जाहिर तौर पर टीवी पर भी मैचों पर नजर रख सकते हैं.' रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि IPL सीजन के दौरान खिलाड़ियों पर नजर रखते समय सेलेक्टर्स का फोकस LA ओलंपिक्स या T20 वर्ल्ड कप 2028 पर कम होगा.

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इन खिलाड़ियों के नाम का खुलासा

हर्षित राणा को घुटने की चोट से उबरने में अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन जिन 5 प्लेयर्स पर नजर रखी जाएगी, उनमें जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह के साथ-साथ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी शामिल हैं. ऐसा माना जा रहा है कि अगस्त से मार्च के बीच खेले जाने वाले नौ टेस्ट मैचों को देखते हुए, सभी शीर्ष 'रेड-बॉल' खिलाड़ी जिनमें मुख्य तेज़ गेंदबाज भी शामिल हैं, इस मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे.

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रिपोर्ट में बताया गया कि टेस्ट पर अब कम फोकस होगा और एक्सपेरीमेंट भी कम होगा. आगे बताया गया, 'भारत की टेस्ट कैप प्रयोग करने के लिए नहीं है. इसके लिए आपके पास 'इंडिया ए' के ​​शैडो टूर होते हैं. अभी टेस्ट मैचों के लिए, बुमराह, सिराज और प्रसिद्ध चयनकर्ताओं की नजर में शीर्ष तीन गेंदबाज़ हैं.'