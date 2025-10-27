इंदौर में छेड़खानी, मुंबई में टेंशन... BCCI हो गया अलर्ट , वर्ल्ड कप के लिए बनाया स्पेशल प्लान

India vs Australia World Cup Semifinal: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के बीच एक बुरी खबर ने सबका ध्यान खींच लिया. इंदौर में एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की कुछ खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी की. उसने छेड़खानी की और इसके बाद पूरे क्रिकेट जगत में हलचल में मच गई. सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने लगे. ऑस्ट्रेलियाई टीम अब नवी मुंबई पहुंच गई है. वहां उसका मुकाबला सेमीफाइनल में भारत से होगा. उसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने स्पेशल प्लान तैयार कर लिया है.

पुलिस ने आरोपी को दबोचा

इंदौर की घटना के बाद नवी मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार सुबह इंदौर के खजराना रोड पर एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की. वे रेडिसन ब्लू होटल से पास के एक कैफे की ओर जा रही थीं. आरोपी अकील खान को मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इसके जवाब में टूर्नामेंट आयोजकों और स्थानीय अधिकारियों ने नवी मुंबई में टीम होटलों, प्रशिक्षण स्थलों और स्टेडियमों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है.

नवी मुंबई में सुरक्षा कड़ी

इस घटना से पूरे भारत में प्रशंसकों और नागरिकों में व्यापक आक्रोश फैल गया और कई लोगों ने अपराधी के लिए कड़ी सजा की मांग की. साथ ही कुछ समर्थकों ने चिंता व्यक्त की है कि सुरक्षा बढ़ाने से खिलाड़ी प्रशंसकों के लिए कम सुलभ हो सकते हैं. नवी मुंबई में घटना के बाद सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं. अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा कड़ी कर दी जाएगी, साथ ही टूर्नामेंट के बाकी बचे मैचों में खिलाड़ियों और दर्शकों, दोनों के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रहेंगे.

इंदौर में क्या हुआ था?

पुलिस के अनुसार, यह घटना खजराना रोड के पास हुई. अकील खान नाम के संदिग्ध ने कथित तौर पर अपनी मोटरसाइकिल से दो खिलाड़ियों का पीछा किया, उनमें से एक को गलत तरीके से छुआ और फिर मौके से फरार हो गया. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के सुरक्षा प्रबंधक डैनी सिमंस ने सबसे पहले इंदौर पुलिस को इसकी सूचना दी थी. पुलिस अधिकारी ने बताया कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के सुरक्षा अधिकारी सिमंस और स्थानीय पुलिस के बीच त्वरित सहयोग से जांच में तेजी आई. पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) राजेश दंडोतिया ने बताया कि इंदौर के आजाद नगर निवासी आरोपी अकील पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है.