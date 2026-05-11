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Hindi Newsक्रिकेटबैटिंग पर नहीं वर्कलोड का असर... बॉलिंग में होंगे बदलाव, एक्शन में आई BCCI की मेडिकल टीम

बैटिंग पर नहीं वर्कलोड का असर... बॉलिंग में होंगे बदलाव, एक्शन में आई BCCI की मेडिकल टीम

भारत में आईपीएल फीवर छाया हुआ है, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की मेडिकल टीम ने अगले महीने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच के लिए दावेदार खिलाड़ियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है और धीरे-धीरे अपना वर्कलोड बढ़ाने को कह रही है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 11, 2026, 01:45 PM IST
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भारत में आईपीएल फीवर छाया हुआ है, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की मेडिकल टीम ने अगले महीने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच के लिए दावेदार खिलाड़ियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है और धीरे-धीरे अपना वर्कलोड बढ़ाने को कह रही है. 31 मई को आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. इसके तुरंत बाद भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट की तैयारियों में जुट जाएगी. ये मुकाबला 6 जून से मुल्लांपुर में खेला जाएगा.

नहीं मिला कोई रेड फ्लैग'

घटनाक्रम पर नजर रखने वाले एक सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, "शुरुआती योजना खिलाड़ियों के वर्कलोड पर नजर रखने की थी और मेडिकल टीम को फिलहाल बैटिंग ग्रुप के संबंध में कोई रेड फ्लैग नहीं मिला है. IPL प्लेऑफ की तस्वीर साफ होने में अभी एक हफ्ता बाकी है, लेकिन सभी नियमित बल्लेबाज  केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत - अफगानिस्तान टेस्ट के लिए मैदान पर उतरने को पूरी तरह तैयार हैं.

बॉलिंग यूनिट में हो सकते हैं बदलाव

सूत्र ने आगे कहा, "BCCI को IPL के दौरान खिलाड़ियों के वर्कलोड का नियमित डेटा मिलता रहता है और अब तक जो कुछ भी उसने देखा है, उससे वह संतुष्ट है. बॉलिंग ग्रुप में ही बदलाव की उम्मीद है, क्योंकि यहां वर्कलोड प्रबंधन लागू होने की संभावना है. इस मैच के लिए गेंदबाजों को थकाने का कोई मतलब नहीं है और यह चयनकर्ताओं के लिए श्रीलंका में होने वाली बेहद महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज से पहले कुछ तेज गेंदबाजों और स्पिनरों को परखने का एक शानदार अवसर भी है.'

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नंबर-3 पर कौन करेगा बैटिंग?

भारतीय बल्लेबाजी में नंबर-3 की गुत्थी अभी भी उलझी हुई है. साई सुदर्शन को खेलने के काफी मौके मिले, लेकिन उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक उत्साहजनक नहीं रहा है. हालांकि उन्हें टीम मैनेजमेंट का समर्थन हासिल है, लेकिन यह देखना बाकी है कि वह कितने समय तक फॉर्म में चल रहे देवदत्त पडिक्कल को टीम से बाहर रख पाते हैं, जो घरेलू सर्किट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने रणजी ट्रॉफी में 543 रन बनाए और कर्नाटक के लिए विजय हज़ारे ट्रॉफी में महज नौ पारियों में 725 रनों का और भी बेहतर स्कोर बनाया.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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